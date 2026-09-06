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Истината за безкофеиновото кафе: Има ли наистина кофеин в него и за кого е полезно

Безкофеиновото кафе не е напълно освободено от стимуланта, но запазва ценните си антиоксиданти. Вижте как реагира организмът ни на тази напитка, кога е добра алтернатива и в кои случаи е по-добре да се консултирате с лекар

Стела Христова Стела Христова

6 септември 2026, 07:23
Истината за безкофеиновото кафе: Има ли наистина кофеин в него и за кого е полезно
Източник: iStock

Р азбрахме колко кофеин остава в безкофеиновото кафе, дали са запазени полезните му съединения, за кого е подходящо и какво да търсим при избора си.

Безкофеиновото кафе всъщност не е абсолютно безкофеиново. След обработката в напитката остава малко количество от веществото, като точната концентрация зависи от сорта, метода на декофеинизиране и начина на приготвяне. Чаша от 240 мл може да съдържа между 2 и 15 мг кофеин.

Кофеинът се извлича от зърната по различни начини, включително чрез обработка с вода, въглероден диоксид или разтворители. В проучване, озаглавено „Върху съдържанието на кофеин в безкофеиново кафе“, съдържанието на стимуланта в различни проби от напитки на безкофеинова основа варира от 0 до 13,9 мг на порция.

Източник: iStock/Getty Images

Безкофеиновото кафе може да бъде удобна алтернатива за хората, които са чувствителни към кофеина, или за тези, които обичат да пият кафе вечер. Процесът на декофеинизация не премахва всички биологично активни съединения. Статията „Ефектът от обработката върху съдържанието на хлорогенова киселина в кафето“ съобщава, че безкофеиновото кафе запазва полифенолите, които имат силни антиоксидантни свойства.

Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) препоръчва да се отчита целият дневен прием на кофеин, тъй като той постъпва не само от кафето, но и от чая и шоколада. Според „Систематичен преглед на потенциалните неблагоприятни ефекти от консумацията на кофеин“ оптималната и безопасна доза за възрастни е до 400 мг на ден.

При хората с висока чувствителност към кофеин обичайната напитка може да причини учестен пулс, тревожност, тремор или проблеми със съня. Статията „Ефектите на кофеина върху съня“ отбелязва, че той може да увеличи времето за заспиване, да съкрати продължителността на съня и да намали качеството му. За тази група хора замяната на обикновеното кафе с безкофеиново може да спести тези неблагоприятни ефекти и свързаните с тях смущения.

Друго предимство на безкофеиновото кафе е намаляването на честотата на страничните ефекти, свързани с гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ). В малко рандомизирано проучване („Ефектът на безкофеиновото кафе върху гастроезофагеалния рефлукс при пациенти с рефлуксна болест“) напитката е намалила тежестта на симптомите в сравнение с обикновеното кафе. В друго изследване при здрави доброволци („Ефектът на безкофеиновото кафе и чай върху гастроезофагеалния рефлукс“) е отчетен подобен положителен ефект, макар авторите да отбелязват, че тези резултати може да се дължат и на липсата на други специфични компоненти в кафето.

Източник: iStock
  • За кого не е подходящо безкофеиновото кафе?

Безкофеиновото кафе не гарантира пълна липса на стомашно-чревен дискомфорт, тъй като кафето може да предизвика симптоми при някои хора дори след отстраняване на по-голямата част от кофеина. Въпреки че е добра алтернатива, индивидуалните реакции варират. За хора със сърдечно-съдови заболявания, бременни жени, лица с тежка кофеинова чувствителност или други специфични медицински състояния е най-добре да се направят консултации с лекар за персонални препоръки.

Ако имате доказана алергия към кофеин, трябва напълно да избягвате и безкофеиновото кафе, тъй като то все пак съдържа следи от това вещество.

Важно е също да внимавате какво добавяте към чашата си: няколко чаени лъжички захар, сметана и сладки сиропи не носят здравни ползи. Тези добавки могат значително да увеличат калоричността на напитката и количеството захар в диетата ви, дори ако самото безкофеиново кафе изглежда напълно „безопасно“.

Кои хора не трябва да пият кафе
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  • Основното, което трябва да знаем

Безкофеиновото кафе не е „празен“ или непременно „химически“ заместител на обикновеното. След обработката то запазва малки количества кофеин и редица ценни кафеени съединения, включително полифеноли.

За хората с чувствителност към стимуланти то остава чудесна алтернатива. Ключът е да следвате индивидуалните си реакции, да следите общото количество кофеин в дневното си меню и да избирате напитка, която организмът ви понася добре.

Редактор: Стела Христова
Източник: www.rambler.ru    
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