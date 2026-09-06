Борисов: До 8 септември решаваме дали ГЕРБ ще издигне кандидат за президент

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В ГЕРБ тече вътрешна дискусия дали партията да издигне свой кандидат за президент и вицепрезидент на предстоящите избори. Решението трябва да бъде взето до 8 септември. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Велико Търново.

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Самият Борисов каза, че лично е против партията да издига собствен кандидат, но подчерта, че ГЕРБ е демократична партия и окончателното решение ще бъде взето след вътрешните обсъждания.

„Във вътрешните чатове на партията тече спор кое е по-правилно, затова ще изчакам до 8 септември. Аз лично съм против, но ГЕРБ е демократична партия“, заяви Борисов.

По думите му се обсъждат конкретни имена за евентуалната кандидатура.

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„Непоискана подкрепа няма да даваме“

Борисов подчерта, че основните политически сили, представени в парламента, не са издигнали партийни кандидати за президент.

„Нашите политически опоненти не издигат свои кандидати. Услужливо пропускате, че другите нямат кандидати. А всички критикуват ГЕРБ защо не издига кандидат“, коментира той.

По думите му и „Прогресивна България“ няма свой партиен кандидат, а Илияна Йотова е издигнала кандидатурата си чрез инициативен комитет.

„Времето, в което партийните лидери се избираха за кандидати, изтече. Политическите партии в битките помежду си направиха партиите мръсна дума. Затова всички сега се крият зад инициативни комитети, ако могат през тях да съберат подкрепа“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Той беше категоричен, че партията няма да предоставя подкрепа, която не е поискана.

„Непоискана подкрепа няма да даваме на никого. Аз съм вярващ човек и ненаказано добро няма. Непоискана подкрепа не се дава, нека всеки да си прецени дали му е нужна“, каза Борисов.

Той уточни, че ГЕРБ не води разговори с други политически формации по този въпрос.

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Защо Борисов е против собствен кандидат

Според Борисов евентуалното издигане на проевропейски кандидат от ГЕРБ може да доведе до разделяне на гласовете и да улесни Илияна Йотова.

„Аз съм по-мъдър и по-далновиден от тези, които в момента говорят. Ако ГЕРБ издигне кандидат, който ще е проевропейски, ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на Йотова – да издигнем кандидат“, коментира той.

Борисов отбеляза, че в инициативния комитет, който подкрепя Йотова, има и хора, свързани с ГЕРБ.

Той се обърна и към „демократичната част“ от избирателите, като изтъкна ролята на ГЕРБ за присъединяването на България към Шенген и еврозоната, както и за участието на страната в европейските процеси.

В тази връзка Борисов коментира и кандидатите на „Продължаваме промяната - Демократична България“ Андрей Гюров и Божидар Божанов, като заяви, че според него политическите лидери трябва да имат по-голяма тежест пред избирателите.

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Борисов: Не вярвам на машините за гласуване

Лидерът на ГЕРБ коментира и предстоящото сертифициране на машините за гласуване.

„Не вярвам на машините за гласуване. И Тръмп, и Мъск - никой не вярва. Сега щели да ги сертифицират, а кой ще ги сертифицира - МВР“, заяви Борисов.

„Не виждам обединителна фигура“

Борисов коментира и ролята на бъдещия президент, като заяви, че според него сред заявените до момента кандидатури няма фигура, която да може да обедини нацията.

„Изобщо не виждам обединителна фигура, която да обедини партиите. Ролята на президента е при него да отидат всички и да си кажат мнението, а не да се карат с него - това значи обединител на нацията“, каза той.

Според него политическите спорове около президентската институция продължават да са свързани основно с правомощията на държавния глава и промените в Конституцията.

„А същността на Конституцията е свободата на гражданите, и президентът трябва да се грижи да я спазва и да назначи администрация, която да прави това“, заяви Борисов.

По думите му, който и от досегашните заявени кандидати да спечели изборите, няма да успее да изпълни ролята на обединител на нацията.

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ГЕРБ гледа към местните избори

Борисов заяви, че за ГЕРБ в момента е важно да използва времето до местните избори за обновяване и мобилизация на партията.

„Тези избори са много близо до последните избори. Сега на нас ни трябва времето до местните избори, където да обновим и заздравим, за да отидем на това състезание“, каза той.

Лидерът на ГЕРБ отхвърли и прогнозите, че партията може да се разпадне при загуба на президентските избори.

„Партията ни е печелила избори над 20 пъти. Прогнозите, че ще се разпаднем, ако загубим президентските избори, са смешни“, заяви Борисов.