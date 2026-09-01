Жертвите в Непал наближават 1000, стотици са блокирани в пълни с кал тунели

Б роят на загиналите в Непал от опустошителните наводнения на границата с Тибет е достигнал 987 души, според агенцията за управление на бедствията в страната.

Около 3916 души остават в неизвестност, от които над 600 са работници, за които се смята, че са блокирани в обширна мрежа от пълни с кал тунели във водноелектрически обекти по поречието на река Тришули, съобщава Би Би Си (BBC).

Инженери изпомпват въздух в тунелите, но въпреки че екип успя да влезе в един от тях, той се оттегли, след като не откри никого вътре. „Иска ми се да го намерим. Иска ми се да се върне у дома“, каза Анушила Бхандари, съпруга на Аурус Бхандари, 33-годишен инженер, изчезнал на един от обектите.

Непалският министър-председател Балендра Шах съобщи в понеделник, че 279 души са били спасени от обектите. Спасителната операция се ръководи от международен екип, съставен от китайски и непалски военни, като в нея участват и експерти от Индия, Корея и Австралия.

„Все още имам 50% надежда, че той е жив, защото вътре има кислородна система“, каза Сита Пандей, чийто съпруг е работил в централата по време на наводненията.

Непал разчита силно на хидроенергията и от години изгражда проекти по протежение на планинските си речни системи. Властите съобщиха, че поне 11 проекта, завършени или в процес на изграждане, са били повредени от наводненията.

През уикенда спасителите започнаха да вкарват въздух в един от тунелите, но близките на блокираните твърдят, че това е трябвавало да бъде направено по-рано. Екип успя да влезе в тунел, водещ към една от централите, по-рано в понеделник, но се оттегли, след като не бе открит никой там.

„Колкото повече време отнема, толкова повече надеждата ни умира. Тази операция трябва да се движи много по-бързо, защото всяка секунда е важна за нас. Операцията е разочароващо бавна“, каза Джибан Кхадка, чийто роднина също е блокиран вътре.

Премиерът Шах заяви, че спасителните действия са „ускорени“, отбелязвайки, че наводненията не са „обикновено събитие“. „Този инцидент показва, че рисковете, пред които сме изправени в хималайския регион, нарастват заедно с изменението на климата. Време е твърдо да поставим пред международната общност въпроса за бедствията, които преживяваме в резултат на климатичните промени“, написа Шах във Facebook късно в понеделник.

Друг член на семейство, който тревожно чака новини, е Прия Кхарел. Нейният брат Милан е работил като инженер в централата „Горна Тришули-1“, когато са връхлетели наводненията. „Тези, които се върнаха от обекта, казаха, че вътре в тунела е имало хора. Така че има надежда, че ако армията стигне бързо до тях, те могат да бъдат спасени“, каза тя.

Австралийският инженер Арнолд Дикс, който помага дистанционно на непалските власти в подземните търсения, заяви, че спасителите се борят да открият самите тунели. „Действителната им следа е изчезнала, всичко просто липсва. Изглежда като лунен пейзаж“, каза той.

След като спасителите установят къде са били централите, те могат да решат кой е най-добрият начин за достъп, което обикновено включва копаене и „взривяване на скални блокове“. „Има скали, по-големи от къщи. Никога през живота си не съм виждал такова нещо. Това е изключителна операция“, заяви той.

Той допълни, че все още има известна надежда за блокираните под земята, предвид защитата, която подземната среда може да е предоставила спрямо стихията отвън.

Само 4% от намерените досега 900 тела са идентифицирани, съобщи говорител на Министерството на здравеопазването. В Читван, окръг, разположен далеч по течението от мястото на първия удар, се извършват импровизирани погребения, след като речните системи са донесли близо 300 тела на бреговете.

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Въздухът е напоен с миризма на разлагане, докато мъже в бели защитни костюми и маски пренасят неидентифицирани трупове към камиони. През уикенда голяма част от гората извън града беше изкопана. Медицински персонал и доброволци работят за извличане на ДНК от неустановените тленни останки.

Ганеш Аряал, главен окръжен управител, съобщи, че близките ще могат да приберат останките на своите роднини, след като бъдат идентифицирани чрез ДНК тест. „Нямаме достатъчно хладилни камери тук... Трябваше да изберем тази последна алтернатива на временна система за погребения. Наистина сме претоварени“, каза той.

В Тибет назначеният от Китай Банчен Лама, вторият по ранг духовен лидер в тибетския будизъм, отслужи заупокойна служба, докато спасителните екипи продължават да пробиват път през калта, стигаща до кръста.

Официалният брой на загиналите от тибетска страна е 16 души, а 546 се водят за изчезнали, според китайските държавни медии. Кадрите от наводненията са подложени на строга цензура в Китай. Основата на една-единствена водна кула е единствената конструкция, която все още стои в някога оживения граничен пункт с Непал, съобщават държавните медии.

Китайските власти наложиха „административни наказания“, които варират от предупреждения и глоби до кратки задържания, на хора, спекулиращи в интернет, че броят на жертвите е значително по-висок от съобщения.

В Непал властите също наредиха премахването на онлайн съдържание, което смятат за дезинформация относно бедствието.