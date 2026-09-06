Пеканов: Цените в България са плашещи, регулаторите трябва да бъдат засилени още

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Т емата с инфлацията и цените в България е плашеща, а регулаторите трябва да бъдат допълнително засилени. Това коментира в ефира на NOVA вицепремиерът Атанас Пеканов.

„Ситуацията не е добра. Но трябва да видим и промените в последните месеци. Когато дойдохме на власт, казахме, че ще се намесим, където можем, с меки мерки. Регулаторни промени бяха направени. Но трябва да бъдат засилени още регулаторите“, каза Пеканов.

Как се променят цените на храните

По думите му статистиката показва намаление на цените в компонента „храни“. Той посочи, че през май, юни, юли и август се наблюдава спад, като само през август намалението е 1,9% на месечна база.

Пеканов призна, че част от понижението се дължи на сезонните фактори и по-ниските цени на плодовете и зеленчуците. Според него обаче влияние са оказали и действията на правителството.

„Говорихме със супермаркетите. Има критики срещу „кошница с грижа“, но аз смятам, че дава и ефект“, заяви вицепремиерът.

Транспортът отново повишава инфлацията

Пеканов отбеляза, че в продължение на три месеца инфлацията е намалявала, но през август отново е отчетено засилване.

Според него основната причина е свързана с разходите за транспорт.

„Това са неща, над които българското правителство няма пълен контрол. Виждате геополитическите събития, виждате какво се случва по света. Това е секторът, в който няма как ние да успокоим цената на петрола“, коментира той.

Остри критики към туристическия сектор

Вицепремиерът отправи остри критики към туристическия сектор заради значителното поскъпване на услугите.

„Това е вторият сектор с най-голямо нарастване на цените през юли и през август. Това са решения, които са взети от български търговци. И там аз смятам, че те не постъпиха правилно“, заяви Пеканов.

По думите му част от търговците са се възползвали от процеса на въвеждане на еврото, за да увеличат цените по начин, който ощетява потребителите.

„За мен не е нормално да седна на ресторант във Виена и в София и цените да са относително еднакви при съвсем различен стандарт на живот“, каза вицепремиерът.

Според него туристическият сектор трябва да отчете риска, който високите цени създават в дългосрочен план.

„Туристи от цяла Европа идваха в България, отчасти защото беше по-евтино. Ако цените са като в Испания и Италия, другият път ще се замислят дали да дойдат“, посочи Пеканов.

Няма да намаляват ДДС за туризма

Пеканов беше категоричен, че не се предвижда намаляване на ДДС за туристическия бранш.

„Получиха доста отстъпки в годините на COVID, а те в годината на еврото се възползваха по най-лошия начин от събитията. Не са имали чак такива разходи, за да се вдигнат цените, на места дори двойно“, заяви той.

Какво ще заложи бюджетът за 2027 г.

Вицепремиерът не пожела да коментира конкретни параметри от бюджета за следващата година.

„Разговорите в момента са в ход. Нека да не казвам нищо, преди да са завършили. Целия септември месец с финансовото министерство ще се срещат всички министерства, ще се финализира предложението за следващия бюджет. Когато му дойде времето, ще бъде дадена тази информация“, каза Пеканов.