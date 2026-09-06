България

Отива ли си лятото: До 36° в неделя, но идва захлаждане

Атмосферното налягане ще се повиши и ще бъде по-високо от средното за месеца

Василена Василева Василена Василева

6 септември 2026, 06:54
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В ремето в неделя ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София - около 31°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). 

Атмосферното налягане ще се повиши и ще бъде по-високо от средното за месеца.

  • По Черноморието

ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър, по северното крайбрежие – от север-северозапад, по южното – от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 27°-31°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

  • В планините

ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен, по най-високите части - западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

  • В понеделник и вторник

времето ще бъде слънчево. След обяд над планините ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток. Сутрин в по-голямата част от страната ще бъде хладно, а през деня - топло с максимални температури между 25° и 30°.

Редактор: Василена Василева
Източник: НИМХ    
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