Руското вътрешно министерство: Арестуваните за атаката край Москва са чуждестранни граждани

Ч етиримата задържани, за които се подозира, че са пряко замесени във вчерашната атака край Москва, са чуждестранни граждани, заяви руското вътрешно министерство, цитирано от Франс прес и ТАСС.

Министерството обаче не уточни на кои страни са граждани задържаните, отбелязва АФП.

"Това няма нищо общо с реалността": Киев не е замесен в атаката край Москва

Руски медии и един депутат заявиха по-рано, че част от заподозрените във връзка с нападението произхождат от Таджикистан, където е активна терористичната организация "Ислямска държава" (ИД).

ИД пое отговорност за вчерашната атака.

#WorldNews: #Russian Ministry of Internal Affairs said on Saturday that the four suspected militants arrested after the deadly #attack on a concert hall near #Moscow were all foreign citizens.https://t.co/dhU4rDDArw