Задържаха двама за пожара в "Седми километър" край Стара Загора

Огънят пламна около 15:00 ч. в неделя

Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи

Инцидентът с влака край Симеоновград поражда опасения: има ли риск от екокатастрофа?

Потребителската кошница е поевтиняла с левче за седмица

Пожар пламна на сметището в пловдивското село Шишманци

След катастрофата на „Възкресение

След катастрофата на „Възкресение": Живеещи в отсечката се оплакват - превърната е в писта
Мария Филипова събра най-много точки за заместник-омбудсман

Промяна на времето през новата седмица

17-годишен българин с дебют за

17-годишен българин с дебют за "Милан"

Д вама мъже на 40 и 39 години, предизвикали пожара в местността Седми километър край Стара Загора, са задържани за срок до 24 часа. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР - Стара Загора.

Към днешна дата пожарът е локализиран, на място има екипи на пожарната, които гасят локални огнища в периметъра. На място помагат и доброволците от доброволното формирование към Община Стара Загора, допълват от пресцентъра.

В 15:10 часа на 17 август в Оперативна дежурна част на Второ Районно управление-Стара Загора е постъпил сигнал за възникнал пожар в местност Черния мост, северозападно от Стара Загора. След проведени процесуално-следствени действия е установено, че двама мъже на 40 и 39 години, при извършване на строителни дейности и работа с флекс, неумишлено са запалили сухи треви в имот в местност в землището на село Малка Верея.

Поради разрасналия се пожар, вследствие на силния вятър са изгорели къщи, стопански постройки, ниски храсти и дървета в местностите Седми километър, Черния мост и Бобоолу. Нанесени са значителни материални щети, които са в процес на установяване. Няма пострадали хора.

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа. Във Второ РУ-Стара Загора е образувано досъдебно производство, посочват от пресцентъра.

Благодарение на бързата реакция на институциите хората във вилната зона на Стара Загора бяха евакуирани за кратко време. На място вчера работиха 14 екипа от старозагорската пожарна и техни колеги от Сливен. За подсигуряването на Стара Загора за евентуални други произшествия се включиха два екипа от Пловдив. Съдействие бе оказано от Министерството на отбраната с хеликоптери и модула за наземно гасене.

На място бяха кметът на община Стара Загора Живко Тодоров, който ръководи гасителните действия и участва в гасенето, областният управител на Стара Загора Неделчо Маринов, секретарят на Община Стара Загора Николай Диков, директорът на Областната дирекция на МВР ст. комисар Красимир Христов и директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" ст. комисар Стоян Колев.

В гасителните действия се включиха полицейски служители, служители на Община Стара Загора, Държавно горско стопанство, доброволци и представители на други институции.

Пожарът в местността Седми километър край Стара Загора възникна около 15:00 часа в неделя. Огънят пламна във вилна зона с над 300 къщи, от които между 15 и 20 са изгорели. Благодарение на бързата намеса на полицейските и пожарни екипи около 1000 души бяха евакуирани и няма пострадали.

В гасенето се включиха 14 пожарни екипа от Стара Загора, Пловдив и Сливен, както и хеликоптер от авиобаза „Крумово“. Обявено беше частично бедствено положение. 

Източник: Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов    
Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва
Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва

<p>18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан</p>
18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан

<p>Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом</p>
Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом

Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи
Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи

Big Brother идва още по-цветен на 21 септември по NOVA

Любопитно Преди 15 минути

Водещите Башар Рахал и Александра Богданска ще посрещнат 15 нови съквартиранти

Зомби катерици с ужасяващи израстаци нахлуват в САЩ: Има ли опасност за хората?

Свят Преди 18 минути

„Не бих препоръчала на никого да се опитва да хване катерица с вируса“

Дилемата, пред която ще се изправи Зеленски

Свят Преди 1 час

Ще се откаже ли от войната за окупираните територии срещу западните гаранции за сигурност или не

Скандал завърши със смъртен случай в Кърджалийско

България Преди 1 час

51-годишен мъж почина, полицията разследва случая като убийство

Трима пострадаха при катастрофа в Разградско

България Преди 1 час

Инцидентът е станал на разклона за селата Прелез и Веселец край Завет

Писмото на Мелания Тръмп до Путин предизвика съмнения за изкуствен интелект

Свят Преди 2 часа

Демократичният стратег Кийт Едуардс написа, че писмото „не казва почти нищо“ и „вероятно е написано от AI“

Снимката е илюстративна

Любопитно Преди 2 часа

Някои зодиакални знаци стават по-привлекателни и харизматични с възрастта

Какво става в руската Рязанска област, най-малко 20 загинали и 134 ранени

Свят Преди 2 часа

Пожар е избухнал в предприятие, причините засега не са известни

Пожарникари загинаха в огнения ад в Испания и Португалия

Свят Преди 2 часа

Това е станало докато са изпълнявали служебните си задължения

Снимката е илюстративна

Свят Преди 2 часа

Видеото, качено в TikTok, показва как самолетът набира височина малко след излитането

.

Свят Преди 2 часа

Йелена Карлеуша е една от най-известните поп-фолк звезди в Сърбия

Първа целувка, горчиви сълзи и нови играчи в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 2 часа

Гледайте новите епизоди на романтичното риалити всеки делничен ден от 21:00 ч. по NOVA

Индонезия отпразнува Деня на независимостта в София

Свят Преди 3 часа

Гостите се насладиха на групови снимки, игри и традиционни забавления

<p>Истинските причини, поради които &bdquo;И просто ей така&ldquo; се провали</p>

Любопитно Преди 3 часа

Мнозина сметнаха, че сценаристите са извършили голяма несправедливост към любимите героини

Катастрофа с четири камиона и кола образува "тапа" на АМ "Тракия"

България Преди 3 часа

Движението в участъка при 127 километър в посока Бургас е затруднено

Кървав удар по Харков уби 2-годишно дете и още двама души

Свят Преди 3 часа

Броят на ранените по време на атаките срещу Харков "непрекъснато нарастват"

