"Това няма нищо общо с реалността": Киев не е замесен в атаката край Москва

У крайна не е замесена в стрелбата край Москва и предположенията за украинска връзка "нямат нищо общо с реалността", заяви говорител на военното разузнаване в Киев, предаде Ройтерс.

Руската Федерална служба за сигурност заяви, че "всички четирима терористи" зад атаката в концертната зала "Крокус сити хол" са арестувани, докато са пътували към украинската граница и че са сключили договори с Украйна.

"Враговете ни няма да ни разделят": Путин с първо обръщение след атентата (ВИДЕО)

"Това, разбира се, е още една лъжа на руските специални служби, която няма нищо общо с реалността и не издържа на никаква критика", каза пред Ройтерс Андрий Юсов, говорител на Главното управление за разузнаване на украинското Министерството на отбраната. "Украйна разбира се не е замесена в тази терористична атака. Украйна защитава своята суверенност от руските нашественици, освобождава своята собствена територия и се бори с армията на окупатора и негови военни, а не цивилни мишени", допълни Юсов.

