Столичният общински съвет се събира на извънредно заседание, за да избере обслужваща банка

18 август 2025, 12:08
Н а извънредно заседание на 25 август Столичният общински съвет (СОС) ще упълномощи кмета на София Васил Терзиев да избере нова банка за обслужване на общинските средства, съобщиха от пресцентъра на общинския съвет.

След прекратяването на договорите от Общинска банка, беше създадена работна група, която изготви критерии за подбор и въз основа на тях започна процедура по договаряне без предварително обявление с водещите банки в страната.

Критериите за подбор включват валиден лиценз за банкова дейност и висок кредитен рейтинг (не по-нисък от „BBB-“ по Fitch/S&P/BCRA или „Baa3“ по Moody’s), липса на наложени надзорни мерки и без получена държавна помощ през последните три години, поне три години опит в обслужването на бюджетни организации и плащания през Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), да са включени в първа група от разпределението на банките по групи от Управление „Банков надзор“ на БНБ на база на общите им активи и в Списък А (List A) на всички значими банки под пряк надзор на Европейската централна банка (ЕЦБ), както и спазване на капиталовите изисквания по европейското и националното законодателство.

По предложение на работната група официални покани за участие в процедурата бяха изпратени до четирите най-големи банки в страната по критериите на БНБ.

Обществената поръчка за избор на нова обслужваща банка беше обявена на 13 август. От Столичната община обявиха, че в срок от десет дни се очаква заинтересованите финансови институции да подадат своите предложения. 

На 29 юли от Общината съобщиха, че Общинска банка е изпратила предизвестие за прекратяване на договора с нея. Преди това ръководството на Столичната община внесе доклад до Столичния общински съвет за прекратяване на взаимоотношенията с Общинска банка, която обслужва Общината. 

Източник: Йоана Димитрова, БТА    
