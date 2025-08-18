Свят

Писмото на Мелания Тръмп до Путин предизвика съмнения за изкуствен интелект

Демократичният стратег Кийт Едуардс написа, че писмото „не казва почти нищо“ и „вероятно е написано от AI“

18 август 2025, 11:36
Путин получи всичко, което искаше

Путин получи всичко, което искаше
Историческа среща в САЩ: Тръмп, Зеленски и европейските лидери заедно

Историческа среща в САЩ: Тръмп, Зеленски и европейските лидери заедно
Дилемата, пред която ще се изправи Зеленски

Дилемата, пред която ще се изправи Зеленски
След срещата с Путин: Какви са очакванията от разговорите между Тръмп и Зеленски във Вашингтон

След срещата с Путин: Какви са очакванията от разговорите между Тръмп и Зеленски във Вашингтон
Мащабни протести в Израел: Десетки хиляди искат край на офанзивата в Газа и освобождаване на заложниците

Мащабни протести в Израел: Десетки хиляди искат край на офанзивата в Газа и освобождаване на заложниците
Тръмп: Зеленски може да сложи край на войната

Тръмп: Зеленски може да сложи край на войната "почти веднага"
Зеленски пристигна в Брюксел за среща с Фон дер Лайен

Зеленски пристигна в Брюксел за среща с Фон дер Лайен
Буря отнесе покрива на жилищен блок с българи в САЩ

Буря отнесе покрива на жилищен блок с българи в САЩ

П исмото на Мелания Тръмп до руския президент Владимир Путин предизвика спекулации дали първата дама е използвала изкуствен интелект, за да оформи своето послание към Кремъл, пише Newsweek.

В публикация в социалните ѝ мрежи Мелания Тръмп призова Путин „единствено да възстанови“ „мелодичния смях“ на децата, засегнати от близо три години и половина пълномащабна война в Украйна.

Мелания Тръмп e изпратила писмо на Путин по мъжа си

  • Защо е важно

Президентът Доналд Тръмп се срещна с Путин в Аляска в петък, на фона на влошени отношения заради отказа на Русия да подпише споразумение за прекратяване на огъня. Документът бе договорен с посредничеството на САЩ и целеше да спре сраженията в Украйна.

Макар че в Анкъридж не бе постигнато споразумение, Тръмп определи срещата на върха като „полезна“ и промени позицията си относно прекратяването на огъня, като заяви, че ще настоява за директно постигане на трайно мирно споразумение.

Украинският президент Володимир Зеленски, който в понеделник ще посети Вашингтон, коментира в събота, че отказът на Русия да подпише примирие „усложнява ситуацията“.

  • Какво трябва да знаете

Съобщението на първата дама, наречено „писмо за мир“ в официалния ѝ акаунт в Instagram, бързо провокира коментари онлайн – мнозина се запитаха дали текстът е генериран с помощта на изкуствен интелект.

Демократичният стратег Кийт Едуардс написа в X, че писмото „не казва почти нищо“ и „вероятно е написано от AI“. Крис Джаксън, дългогодишен поддръжник на Джо Байдън и активист на Демократическата партия, заяви, че е пуснал текста през AI инструмент, който също го е идентифицирал като генериран.

Grok – инструмент, разработен от компанията xAI на Илон Мъск – също заключи, че писмото „показва ясни признаци на генериране чрез изкуствен интелект“ с „незначителни човешки редакции за тона“.

Въпреки това няма конкретни доказателства, че писмото на първата дама е създадено с помощта на AI. Newsweek съобщава, че се е свързал с офиса на Мелания Тръмп за коментар.

С усъвършенстването на технологиите става все по-трудно да се установи кога даден текст е написан от човек и кога – от машина.

Запитани от Newsweek, AI модели коментираха, че писмото има „характеристики, наподобяващи писане от изкуствен интелект“ – приповдигнат, идеалистичен стил и използване на универсални понятия като „чистота, невинност, човечност, любов, възможност, достойнство“, без конкретни политики или детайли. В същото време те отбелязват, че липсват типичните за AI неловки фрази и тонални смени.

  • Зеленски благодари на Мелания Тръмп за „искреното внимание“

Според Ройтерс президентът Тръмп лично е предал писмото на Путин по време на срещата на върха. В него акцентът пада върху съдбата на украинските и руските деца.

Украинският външен министър Андрий Сибиха съобщи в социалните мрежи, че Зеленски е „изразил благодарността си“ на Тръмп за „искреното внимание и усилията на първата дама за връщането на насилствено депортираните украински деца“.

Публикуваната в профила на Мелания версия на писмото обаче не споменава конкретно украинските деца, отведени в Русия.

Киев многократно е твърдял, че Москва е отвлякла хиляди деца по време на нахлуването си и ги е прехвърлила в Русия или в контролирани от нея територии. Украйна определя това като военно престъпление.

През март 2023 г. Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на Владимир Путин и Мария Львова-Белова, комисар по правата на детето в Русия, за „отговорност за незаконното депортиране и преместване на украински деца“.

Москва отговаря, че децата са били евакуирани от военните зони, за да бъдат защитени.

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк заяви по-рано тази година, че в четирите анексирани региона на Украйна са регистрирани случаи на „екзекуции без съд, произволни арести, сексуално насилие, мъчения и малтретиране на деца“.

Кремъл обяви Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие за част от Русия след референдуми, широко определени като фалшифицирани. Русия вече анексира Крим през 2014 г.

  • Контекст

Мелания Тръмп наскоро издаде аудиокнига, рекламирана като „създадена изцяло с аудио технология с изкуствен интелект“. Седемчасовият запис е озвучен от „официалния AI глас“ на първата дама.

През 2016 г. тя беше обвинена, че е плагиатствала откъси от реч на Мишел Обама, изнесена по време на Националния конгрес на демократите. Тогава екипът на Тръмп заяви, че става дума за „често използвани изрази“, а не за копиране.

Разкриха съдържанието на писмото на Мелания Тръмп до Владимир Путин

  • Пълното писмо на първата дама

„Уважаеми президент Путин,

Всяко дете носи в сърцето си едни и същи тихи мечти – независимо дали е родено в скромна селска провинция или в блестящия център на някой голям град. Всички те мечтаят за любов, за възможности и за сигурност далеч от опасностите.

Като родители, наш дълг е да съхраняваме надеждата на следващото поколение. Като лидери, нашата отговорност да се грижим за децата надхвърля комфорта на шепа избрани. Несъмнено трябва да се стремим да изградим свят, изпълнен с достойнство за всички – така че всяка душа да се събужда в мир, а бъдещето да бъде напълно защитено.

Една проста, но дълбока истина, г-н Путин, в която съм убедена, че ще се съгласите, е, че всяко ново поколение започва живота си с чистота – невинност, която стои над географията, властта и идеологията.

И все пак, в днешния свят, някои деца са принудени да се смеят тихо – смях, който остава незасегнат от тъмнината около тях. Това е мълчалив бунт срещу силите, които могат да им отнемат бъдещето. Г-н Путин, само Вие можете да върнете техния мелодичен смях.

Като защитите невинността на тези деца, Вие ще направите много повече от това да служите единствено на Русия – ще служите на самото човечество. Такава смела идея надхвърля всяко разделение между хората. А Вие, г-н Путин, имате силата да превърнете тази визия в реалност с един-единствен щрих на перото.

Времето е настъпило."

Мелания Тръмп Владимир Путин Изкуствен интелект Писмо Война в Украйна Деца Доналд Тръмп
Последвайте ни

По темата

Трагедия в Несебър: 11-годишно дете загина при полет с парашут

Трагедия в Несебър: 11-годишно дете загина при полет с парашут

Историческа среща в САЩ: Тръмп, Зеленски и европейските лидери заедно

Историческа среща в САЩ: Тръмп, Зеленски и европейските лидери заедно

Жестоко убийство в Първомай: Съпругата на полицай е била наръгана с нож

Жестоко убийство в Първомай: Съпругата на полицай е била наръгана с нож

Ейса Гонсалес сподели снимки с Григор Димитров на корта

Ейса Гонсалес сподели снимки с Григор Димитров на корта

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
BMW 525e: Когато големите двигатели сваляха разхода на гориво

BMW 525e: Когато големите двигатели сваляха разхода на гориво

carmarket.bg
Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва
Ексклузивно

Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва

Преди 5 часа
<p>18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан</p>
Ексклузивно

18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан

Преди 8 часа
<p>Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом</p>
Ексклузивно

Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом

Преди 8 часа
Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи
Ексклузивно

Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи

Преди 5 часа

Виц на деня

Мъж се прибира вкъщи с букет. Жена му: – Какво си направил този път?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

АТВ

Жена е в критично състояние след катастрофа с АТВ в троянското село Бели Осъм

България Преди 9 минути

Пострадалата е откарана за лечение в плевенска болница в тежко състояние

<p>Неочакван жест: Путин подари нов мотоциклет &bdquo;Урал&ldquo; на жител на Аляска</p>

Путин подари нов мотоциклет на жител на Анкоридж по време на срещата си в петък с Тръмп

Свят Преди 9 минути

Подаръкът бе връчен в Анкоридж по време на визитата на руската делегация за срещата Путин–Тръмп, след като мъжът споделил, че старият му мотор е без резервни части

28-годишен шофьор помете два мотора на пътя Девин - Кричим, четирима ранени

28-годишен шофьор помете два мотора на пътя Девин - Кричим, четирима ранени

България Преди 20 минути

Шофьорът с „БМВ М8“ се удря последователно в два мотора на Девин - Кричим, четирима ранени, но без опасност за живота им

Вижте изненадващите кариери на световните лидери преди политиката

Вижте изненадващите кариери на световните лидери преди политиката

Любопитно Преди 29 минути

Открийте любопитните професии и занимания на влиятелни държавни ръководители

Над 40 военнослужещи се включиха в гасенето на пожарите във Велико Търново и Благоевград

Над 40 военнослужещи се включиха в гасенето на пожарите във Велико Търново и Благоевград

България Преди 34 минути

Военните действат съвместно с МВР и горските служби, като над 100 души участват в овладяването на огъня в Пирин и Дебелец

Обсъжда се обявяването на бедствено положение в Плевен заради безводието

Обсъжда се обявяването на бедствено положение в Плевен заради безводието

България Преди 40 минути

Плевен на прага на бедствено положение: Кметът обещава бързи мерки за водоподаването и стартиране на сондажи, нови тръбопроводи и доставки на бутилирана вода

<p>Син убил баща си, прерязвайки сънната му артерия,&nbsp;отива в затвора</p>

18 години затвор за мъж, убил баща си в Добричко

България Преди 57 минути

Случаят е от 3 август 2023 година

Китай разработва първия в света „робот за бременност“, способен да роди живо бебе

Китай разработва първия в света „робот за бременност“, способен да роди живо бебе

Любопитно Преди 57 минути

Това е концепция, която в момента съществува само в научнофантастичните филми

Хелън Мирън: Джеймс Бонд трябва да е мъж

Хелън Мирън: Джеймс Бонд трябва да е мъж

Любопитно Преди 1 час

"Джеймс Бонд трябва да е Джеймс Бонд, иначе се получава нещо съвсем различно“

МОН обсъжда отпадане на външното оценяване след 10 клас

МОН обсъжда отпадане на външното оценяване след 10 клас

България Преди 1 час

Предлаганите промени целят балансиране на учебните програми, заяви просветният министър Красимир Вълчев

Прокуратурата в Пловдив разследва убийството на 37-годишна жена

Прокуратурата в Пловдив разследва убийството на 37-годишна жена

България Преди 1 час

Случаят е от квартал „Столипиново“

Big Brother идва още по-цветен на 21 септември по NOVA

Big Brother идва още по-цветен на 21 септември по NOVA

Любопитно Преди 1 час

Водещите Башар Рахал и Александра Богданска ще посрещнат 15 нови съквартиранти

Зомби катерици с ужасяващи израстаци нахлуват в САЩ: Има ли опасност за хората?

Зомби катерици с ужасяващи израстаци нахлуват в САЩ: Има ли опасност за хората?

Свят Преди 1 час

„Не бих препоръчала на никого да се опитва да хване катерица с вируса“

19-годишен пиян шофьор събори оградата на къща в Перущица

19-годишен пиян шофьор събори оградата на къща в Перущица

България Преди 2 часа

Неопитният шофьор не успял да овладее джипа си рано тази сутрин. За щастие няма пострадали хора, но са нанесени материални щети по автомобила и оградата на къщата

Снимката е илюстративна

След тайния брак: Сиамските близначки Аби и Британи Хензел с бебе в ръце

Любопитно Преди 2 часа

Снимките се появяват четири години след като Аби Хензел се омъжи за съпруга си Джош Боулинг през 2021 г.

Калин Стоянов: Радев превърна НСО във финансирана от бюджета таксиметрова компания

Калин Стоянов: Радев превърна НСО във финансирана от бюджета таксиметрова компания

България Преди 2 часа

„ДПС – Ново начало” внася проект за изменение на Закона за Националната служба за охрана

Всичко от днес

От мрежата

Pandora празнува Международния ден на кучето с благотворително събитие в подкрепа на бездомните животни

dogsandcats.bg

Големи породи кучета, подходящи за апартамент

dogsandcats.bg
1

Старият Троян оживява с VR очила

sinoptik.bg
1

Студен фронт преминава със серия летни бури

sinoptik.bg

14 години разлика: Вижте Боряна Братоева преди и сега (СНИМКИ)

Edna.bg

За тези 3 зодии есента ще донесе нова любов

Edna.bg

Предложиха френски бранител на Барселона

Gong.bg

Кръщават трибуна на Оскар Пиастри в Мелбърн

Gong.bg

11-годишно дете загина след падане с парашут в Несебър

Nova.bg

Жена на полицай е убита в Първомай, докато той бил на работа

Nova.bg