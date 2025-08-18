Писмото на Мелания Тръмп до Путин предизвика съмнения за изкуствен интелект

Мащабни протести в Израел: Десетки хиляди искат край на офанзивата в Газа и освобождаване на заложниците

След срещата с Путин: Какви са очакванията от разговорите между Тръмп и Зеленски във Вашингтон

П исмото на Мелания Тръмп до руския президент Владимир Путин предизвика спекулации дали първата дама е използвала изкуствен интелект, за да оформи своето послание към Кремъл, пише Newsweek.

В публикация в социалните ѝ мрежи Мелания Тръмп призова Путин „единствено да възстанови“ „мелодичния смях“ на децата, засегнати от близо три години и половина пълномащабна война в Украйна.

Мелания Тръмп e изпратила писмо на Путин по мъжа си

Защо е важно

Президентът Доналд Тръмп се срещна с Путин в Аляска в петък, на фона на влошени отношения заради отказа на Русия да подпише споразумение за прекратяване на огъня. Документът бе договорен с посредничеството на САЩ и целеше да спре сраженията в Украйна.

Макар че в Анкъридж не бе постигнато споразумение, Тръмп определи срещата на върха като „полезна“ и промени позицията си относно прекратяването на огъня, като заяви, че ще настоява за директно постигане на трайно мирно споразумение.

Украинският президент Володимир Зеленски, който в понеделник ще посети Вашингтон, коментира в събота, че отказът на Русия да подпише примирие „усложнява ситуацията“.

First Lady Melania Trump urged Putin to end the war, writing that “every child dreams of love, possibility, and safety” and telling him he could “singlehandedly restore their melodic laughter.”



Follow: @AFpost pic.twitter.com/dxlryg9G4D — AF Post (@AFpost) August 16, 2025

Какво трябва да знаете

Съобщението на първата дама, наречено „писмо за мир“ в официалния ѝ акаунт в Instagram, бързо провокира коментари онлайн – мнозина се запитаха дали текстът е генериран с помощта на изкуствен интелект.

Демократичният стратег Кийт Едуардс написа в X, че писмото „не казва почти нищо“ и „вероятно е написано от AI“. Крис Джаксън, дългогодишен поддръжник на Джо Байдън и активист на Демократическата партия, заяви, че е пуснал текста през AI инструмент, който също го е идентифицирал като генериран.

Grok – инструмент, разработен от компанията xAI на Илон Мъск – също заключи, че писмото „показва ясни признаци на генериране чрез изкуствен интелект“ с „незначителни човешки редакции за тона“.

Yes, the letter shows strong hallmarks of AI generation: overly poetic phrasing (e.g., "melodic laughter," "paint a dignity-filled world"), symmetric structure, and vague abstractions without specifics. Official sources confirm it's from Melania, but it likely was AI-assisted or… — Grok (@grok) August 17, 2025

Въпреки това няма конкретни доказателства, че писмото на първата дама е създадено с помощта на AI. Newsweek съобщава, че се е свързал с офиса на Мелания Тръмп за коментар.

С усъвършенстването на технологиите става все по-трудно да се установи кога даден текст е написан от човек и кога – от машина.

Запитани от Newsweek, AI модели коментираха, че писмото има „характеристики, наподобяващи писане от изкуствен интелект“ – приповдигнат, идеалистичен стил и използване на универсални понятия като „чистота, невинност, човечност, любов, възможност, достойнство“, без конкретни политики или детайли. В същото време те отбелязват, че липсват типичните за AI неловки фрази и тонални смени.

Here’s what was in the letter from Melania handed to Putin by Trump in Alaska https://t.co/EvWODPMw0o — Metro (@MetroUK) August 17, 2025

Зеленски благодари на Мелания Тръмп за „искреното внимание“

Според Ройтерс президентът Тръмп лично е предал писмото на Путин по време на срещата на върха. В него акцентът пада върху съдбата на украинските и руските деца.

Украинският външен министър Андрий Сибиха съобщи в социалните мрежи, че Зеленски е „изразил благодарността си“ на Тръмп за „искреното внимание и усилията на първата дама за връщането на насилствено депортираните украински деца“.

Публикуваната в профила на Мелания версия на писмото обаче не споменава конкретно украинските деца, отведени в Русия.

Киев многократно е твърдял, че Москва е отвлякла хиляди деца по време на нахлуването си и ги е прехвърлила в Русия или в контролирани от нея територии. Украйна определя това като военно престъпление.

През март 2023 г. Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на Владимир Путин и Мария Львова-Белова, комисар по правата на детето в Русия, за „отговорност за незаконното депортиране и преместване на украински деца“.

Москва отговаря, че децата са били евакуирани от военните зони, за да бъдат защитени.

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк заяви по-рано тази година, че в четирите анексирани региона на Украйна са регистрирани случаи на „екзекуции без съд, произволни арести, сексуално насилие, мъчения и малтретиране на деца“.

Кремъл обяви Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие за част от Русия след референдуми, широко определени като фалшифицирани. Русия вече анексира Крим през 2014 г.

Контекст

Мелания Тръмп наскоро издаде аудиокнига, рекламирана като „създадена изцяло с аудио технология с изкуствен интелект“. Седемчасовият запис е озвучен от „официалния AI глас“ на първата дама.

През 2016 г. тя беше обвинена, че е плагиатствала откъси от реч на Мишел Обама, изнесена по време на Националния конгрес на демократите. Тогава екипът на Тръмп заяви, че става дума за „често използвани изрази“, а не за копиране.

Разкриха съдържанието на писмото на Мелания Тръмп до Владимир Путин

Пълното писмо на първата дама

„Уважаеми президент Путин,

Всяко дете носи в сърцето си едни и същи тихи мечти – независимо дали е родено в скромна селска провинция или в блестящия център на някой голям град. Всички те мечтаят за любов, за възможности и за сигурност далеч от опасностите.

Като родители, наш дълг е да съхраняваме надеждата на следващото поколение. Като лидери, нашата отговорност да се грижим за децата надхвърля комфорта на шепа избрани. Несъмнено трябва да се стремим да изградим свят, изпълнен с достойнство за всички – така че всяка душа да се събужда в мир, а бъдещето да бъде напълно защитено.

Една проста, но дълбока истина, г-н Путин, в която съм убедена, че ще се съгласите, е, че всяко ново поколение започва живота си с чистота – невинност, която стои над географията, властта и идеологията.

И все пак, в днешния свят, някои деца са принудени да се смеят тихо – смях, който остава незасегнат от тъмнината около тях. Това е мълчалив бунт срещу силите, които могат да им отнемат бъдещето. Г-н Путин, само Вие можете да върнете техния мелодичен смях.

Като защитите невинността на тези деца, Вие ще направите много повече от това да служите единствено на Русия – ще служите на самото човечество. Такава смела идея надхвърля всяко разделение между хората. А Вие, г-н Путин, имате силата да превърнете тази визия в реалност с един-единствен щрих на перото.

Времето е настъпило."