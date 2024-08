Честито! Джъстин и Хейли посрещнаха първото си бебе

Джъстин Бийбър и съпругата му Хейли Бийбър обявиха, че са станали родители.

В публикация в Instagram Джъстин написа „Добре дошъл у дома, Джак Блус Бийбър“ заедно със снимка на Хейли, която държи крачето на бебето.

30-годишният Джъстин и 27-годишната Хейли за първи път потвърдиха бременността още през май, като представител на Хейли заяви пред „Entertainment Tonight“, че тя е бременна около шестия месец.

В интервю за GQ миналата година Хейли заяви, че майчинството е нещо, което очаква с нетърпение.

Бебе на борда: Звездите, които ще станат родители тази година

През юли тя обясни пред списание W, че е изчакала да разкрие новината, за да запази личния си живот.

„Честно казано, успях да го запазя в тайна, защото физиката ми го позволяваше“, каза Хейли. „Всъщност нямах корем, докато не влязох в шестия месец, когато го обявих. Можех да нося големи якета и широки дрехи.“

Justin & Hailey Bieber welcome their first child

Justin shared his first newborn son's name on social mediahttps://t.co/Ozb4r2f4Fw pic.twitter.com/NVJl6n0N5k