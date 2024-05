Честито! Джъстин Бийбър и Хейли очакват първото си дете

Д жъстин и Хейли Бийбър обявиха, че очакват първото си дете.

Хейли публикува видео и серия от снимки в Instagram, показващи наедрялото ѝ коремче.

30-годишният Джъстин също е на кадрите и е споделил поста на жена си. За по-малко от час публикацията събра повече от 1,8 милиона харесвания. Съобщението не включваше надпис, а Хейли просто тагна съпруга си в публикацията.

Двойката се ожени на тайна церемония в Ню Йорк през 2018 г. Кадрите в Instagram показват Хейли в бяла дантелена рокля по време на очевидно подновяване на обета на двамата.

Кендъл и Кайли Дженър бяха сред знаменитостите, които поздравиха двойката в коментарите към публикацията на Хейли в социалните мрежи.

Американската риалити звезда и предприемач Ким Кардашиян, моделът Джиджи Хадид и телевизионерката Криси Тейгън също отправиха своите топли пожелания.

“Hailey Bieber's a little over six months pregnant, so sounds like she's entering the third trimester soon and we might have Baby Bieber by late summer!!!” — @TMZ pic.twitter.com/8nyVBkgcYe