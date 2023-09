Противоположностите се привличат: Джъстин и Хейли Бийбър шокираха с облеклото си

К азват, че противоположностите се привличат, но полюсите между Хейли и Джъстин Бийбър не биха могли да бъдат по-различни - поне по отношение на външния вид.

Докато беше в Ню Йорк, за да промотира новия гланц за устни на козметичния си бранд Rhode, Хейли заложи на мини рокля без презрамки в огненочервено, червени отворени обувки на ток и аксесоари, сред които чифт нестандартни обеци с форма на ягода.

Това беше една от трите публични промени в облеклото през този ден, вмъкнати между телевизионни изяви и дискусии, като червеният цвят свързваше всяка визия.

Джъстин, съпругът ѝ от 5 години, вървеше на няколко крачки зад нея в жълти Crocs, сив суитшърт и розова бейзболна шапка. Вървяха заедно, но със сигурност не се насочваха към една и съща дестинация? Дали Хейли беше тръгнала на изискана вечеря, докато Джъстин се е запътил за пакетче M&Ms и прах за пране?

Някак си реалността беше далеч по-странна: И двамата бяха на път към магазин Krispy Kreme. Причината? Най-новият пептиден гланц за устни на Rhode е вдъхновен от новия лимитиран вкус на веригата за понички - ягодова глазура; кулминацията на рекламния крос е, че Бийбърс лично си взеха поничка - момент, в който ансамбълът на Джъстин наистина е подходящ за закуска.

Но попзвездата отдавна култивира удобен небрежен гардероб, в който се върти селекция от огромни дънки и качулки, независимо от контекста. Неговите laissez-faire визии често контрастират с тези на съпругата му - независимо дали става въпрос за вечерната среща или за наградите "Грами" през 2022 г., където той носеше розова шапка на червения килим. От друга страна, Хейли работи, за да се представи като съвременното момиче, което не е изненадващо, че изисква завладяващ гардероб.

Противопоставящите се ансамбли на Джъстин и Хейли предизвикаха разпалена дискусия за начина на обличането в двойка.

Ако Джъстин беше избрал панталон и риза, партньорката му щеше да има своя момент, без да се разсейва. Различията винаги трябва да се отбелязват, както и личният стил. Но в случая с Бийбър - разликата във вкуса ли е, или в усилията?