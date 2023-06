Джъстин, Хейли Бийбър и Крис Дженър на бляскава сватба в Бевърли Хилс

Д жъстин Бийбър и Крис Дженър бяха сред звездите, които се наредиха в неделя, за да отпразнуват сватбата на Стефани Шепърд и Лари Джаксън в Бевърли Хилс.

Шепърд е бившата асистентка на дъщерята на Дженър - Ким Кардашиян, и въпреки че двете имаха кратка вражда, след като Шепърд беше уволнена като оперативен директор на компанията на Кардашиян „KKW“, Шепърд и кланът Кардашиян-Дженър отдавна са се помирили.

Джъстин - към когото се присъедини съпругата му Хейли Бийбър - и Крис предложиха конкурентни стилове за сватбената церемония.

Джъстин стоеше встрани от тълпата, събрала се пред заведението, а съпругата му Хейли Бийбър можеше да бъде видяна, докато разговаряше с Малика и Хадиджа Хакк, които са добри приятелки на семейство Кардашиян-Дженър, и по-специално с Клои Кардашиян.

Хейли изглеждаше зашеметяващо в бяла рокля с дълъг ръкав и дизайн без гръб, която разкриваше стегнатата ѝ фигура.

Крис блестеше в черна рокля с дълъг ръкав и дълбоко деколте, което разкриваше голямо деколтета. Тя добави интригуващ щрих с черни ръкавици и черни токчета.

Звездата от "Кардашиян" допълни визията си с огромни кръгли обеци, наподобяващи диаманти, и носеше елегантен черен колан. Крис беше забелязана да пристига с партньора си Кори Гембъл.

