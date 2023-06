Хейли Бийбър превзема гардероба на Джъстин - от боксерки до тениски

Х ейли Бийбър показа най-новата си визия в Instagram като носеше дрехите на съпруга си от главата до петите... включително боксерките му. Хейли сподели снимката в Instagram Story, като включи и надписа "аутфит от гардероба на съпруга ми".

Основателката на Rhode Beauty носи раирана тениска, огромно за нея яке и дори това, което изглежда са боксерките на изпълнителя на "Baby".

Hailey Bieber wears head-to-toe look from Justin’s closet — including his boxer briefs https://t.co/XwynWXmSwm pic.twitter.com/fpTExynt3a