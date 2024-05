Честит рожден ден, принцесо! Шарлот навърши 9 години

С развеяна руса коса и широка усмивка, Шарлот е перфектната принцеса в портрета за деветия й рожден ден.

Майка й Кейт отново застана зад камерата, за да заснеме дъщеря си, която беше небрежно облечена в червена жилетка и дънкова пола.

Носейки вълнена жилетка от парижка марка Cyrillus за £42, Шарлот се ухили щастливо пред камерата, съобщи Daily Mail.

Единствената дъщеря на принц Уилям и принцеса Кейт, принцеса Шарлот, ще отбележи деветия си рожден ден на 2 май, след като през изминалата година участва в редица публични събития на високо равнище.

(Във видеото: Сватбата на Кейт и Уилям - любопитни факти, които може би не знаете)

Шарлот е родена през 2015 г. и най-често може да бъде видяна заедно с братята си, принц Джордж и принц Луи, на официални кралски церемонии като ежегодния парад Trooping the Colour през юни.

През 2023 г. Шарлот присъства на най-значимите си събития до момента - тържествата по случай коронацията на дядо ѝ крал Чарлз III. Нейните кралски реверанси и спокойствие по време на тези изяви ѝ спечелиха похвали в интернет и нарастваща фенска маса сред кралските наблюдатели.

Последната публична поява на Шарлот до момента е на Коледа. Това беше и последният път, когато принцеса Кейт присъства на официално събитие преди съобщението през март, че се лекува от рак.

Шарлот, подобно на майка си, е възхвалявана за модата и стила си, като дрехите ѝ бързо се разпродават онлайн, след като ги е носила.

Тук Newsweek разглежда годината на принцеса Шарлот в снимки - от коронацията до коледните концерти и след това.

Портрет за 8-ия рожден ден

Осмият рожден ден на Шарлот беше отбелязан с нов портрет, направен през 2023 г. от майка ѝ, принцеса Кейт.

Изображението показва младата принцеса, седнала в рокля на цветя, с разпусната коса около раменете, и получи над 1 милион харесвания в Instagram.

Коронацията

За коронацията на крал Чарлз и кралица Камила, която се състоя само четири дни след осмия рожден ден на Шарлот, младата кралска особа се появи на сцената с рокля и пелерина на Александър Маккуин, които подхождаха на майка ѝ.

Принцесата носеше подходяща кристална диадема за глава, която беше по-малка версия на тази, носена от принцеса Кейт, и седеше до по-малкия си брат, принц Луи, за историческата церемония в Уестминстърското абатство в Лондон.

Триумфален поход

Шарлот се появява на балкона на Бъкингамския дворец в Лондон заедно с братята и сестрите си и родителите си, за да отпразнува първия парад на крал Чарлз Trooping the Colour на 17 юни 2023 г.

Кралската особа носеше бяла рокля с червени кантове и беше забелязана да споделя сладък момент на баща и дъщеря с принц Уилям, когато той постави ръце на раменете ѝ по време на военния флайпас.

Ден на бащата

По случай Деня на бащата през юни 2023 г. дворецът Кенсингтън публикува невиждан досега портрет на принц Уилям с принцеса Шарлот, принц Джордж и принц Луи, направен от фотографа Мили Пилкингтън.

Гледане на Уимбълдън

Шарлот дебютира на Уимбълдън през юли 2023 г. в Лондон. Тя беше забелязана да се среща с краля на Испания Фелипе VI в кралската ложа и седна до принцеса Кейт и принц Джордж, докато гледаха как Карлос Алкарас печели финалната купа на сингъл при мъжете срещу завърналия се шампион Новак Джокович.

Концерт

Шарлот се присъедини към семейството си за ежегодния коледен концерт на общността "Заедно на Коледа", организиран от принцеса Кейт в Уестминстърското абатство на 8 декември 2023 г. Принцесата беше посрещната от членове на духовенството и наблюдаваше изпълненията на музикални артисти като Джейкъб Колиър.

Разходка по Коледа

На Коледа Шарлот е заснета да ходи на църква в имението на крал Чарлз Сандрингам в Норфолк, Англия, заедно с родителите си и братята и сестрите си за годишната църковна служба.

След това принцесата се срещна с представители на обществеността по време на кратка разходка, в която кралските особи участват ежегодно.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.



Wishing everyone a Happy Mother's Day. C



📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ