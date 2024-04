Използвала ли е Кейт фотошоп за снимката на принц Луи

П ортретът на принцесата на Уелс за рождения ден на сина ѝ Луи е направен наистина естествено и без фотошоп, разкри експерт.

Професионалният фотограф от Лондон Глен Гратън обясни как снимката на принц Луи вероятно изобщо не е ретуширана и показва напълно истинска семейна снимка.

"Ако е правила фотошоп, той е много фин" - добави той. "Тя очевидно е по-напреднала във фотографията. Снимките ѝ се подобряват с всяка изминала година".

Най-малкото дете на 42-годишната Кейт Мидълтън и 41-годишния принц Уилям навърши шест години на 23 април.

Глен изтъкна, че цветът на кожата на младия кралски син е естествен, като майка му е "запазила кожните му дефекти".

„Той е само на шест години", добави фотографът. "Тя не се е опитала да го направи да прилича на восъчно произведение. Някои родители прекаляват с филтрирането на снимките на децата си".

Той също така отбеляза, че може да се каже, че осветлението е естествено, тъй като се вижда как то се отразява в очите на Луи.

Това е обикновена, нормална снимка, направена хубаво - заключи той, като предположи, че Кейт вероятно е използвала портретен обектив, за да създаде ефекта на размазания фон.

"Фотографията ѝ се подобрява", добави експертът. "Използва по-добри фотоапарати.“

Принц Луи е широко засмян на очарователната снимка. Тя е направена на територията на Adelaide Cottage от майка му, принцесата на Уелс, която често снима портретите на децата си за рождения им ден. Тя подсказва, че докато се възстановява от химиотерапията, тя се чувства достатъчно добре, за да застане отново зад фотоапарата.

Надписът гласи: "Честит 6-ти рожден ден, принц Луи! Благодаря ви за всички мили пожелания днес.“

Обикновено Уилям и Кейт правят снимка на всяко от децата си по случай рождения им ден предварително, за да бъде използвана на самия ден.

Тази година семейството от Уелс първоначално бяха решили да не го правят, тъй като това е толкова "безпрецедентен" момент за семейството им.

Шестият рожден ден на Луис идва в момент, когато принцът и принцесата на Уелс се откъсват от светлините на прожекторите, докато принцесата се възстановява от коремна операция и последващо лечение на рак.

Кейт разкри през март, че преминава курс на превантивна химиотерапия за вид рак, който остава неразкрит.

В сърцераздирателен видеоклип принцесата на Уелс разказа подробно как са били открити раковите клетки, докато е била подложена на операция за друго заболяване през януари.

Тя обясни, че не е проговорила за това по-рано, защото е искала да има време да "обясни всичко" на Джордж, Шарлот и Луи и да ги увери, че "тя ще се оправи".

Последният път, когато феновете на кралското семейство видяха принц Луи, младият принц се появи заедно с братята и сестрите си, 10-годишния принц Джордж и осемгодишната принцеса Шарлот, които се усмихваха заедно с майка си Кейт на Деня на майката.

Снимката, публикувана от двореца Кенсингтън, предизвика полемика, след като фотографски агенции от цял свят заявиха, че снимката е била "редактирана".

След бурята в социалните мрежи принцесата на Уелс беше принудена да направи изявление, в което призна, че е "редактирала" снимката - което първоначално се надяваше да потуши дивите конспиративни теории, които се разпространяваха за нейното здраве.

В публикация в Инстаграм и X/Twitter принцесата заяви: "Подобно на много любители фотографи, понякога експериментирам с редактирането.

"Исках да се извиня за объркването, което предизвика семейната снимка, която споделихме вчера. Надявам се, че всички празнуващи са имали много щастлив Ден на майката. К.'

Принц Луи е роден на 23 април 2018 г. в крилото Линдо на болница "Сейнт Мери", както и по-големите му братя и сестри Шарлот и Джордж.

Той стана известен с таланта си пред камерата и преди това е радвал кралските фенове с експресивните си изпълнения на кралски събития.

