"Честит рожден ден, Луи!": Малкият принц днес навършва 6 годинки

П ринц Луи сияе с широка усмивка в нова снимка, пусната по повод шестия му рожден ден. Най-малкото дете на принца и принцесата на Уелс празнува днес.

Обикновено дворецът Кенсингтън пуска портрети на децата от Уелс рано сутринта, за да отбележи рождените им дни, но феновете останаха разочаровани тази сутрин, когато профилите на Кейт и Уилям в социалните медии не показаха никакви снимки на шестгодишното дете.

Happy 6th Birthday, Prince Louis! 🎂 Thank you for all the kind wishes today. 📸 The Princess of Wales pic.twitter.com/TxshrI3WKO

Въпреки това снимката на сияещия млад принц вече е публикувана, с пожелание за честит рожден ден.

Фотосът е направен от майка му, принцесата на Уелс, която често снима портрети за рождените дни на децата си.

Надписът гласи: „Честит 6-ти рожден ден, принц Луи! Благодаря ви за всички мили пожелания днес."

Принц Луи е роден на 23 април 2018 г. в болницата "Сейнт Мери", подобно на по-големите си деца Шарлот и Джордж.

Wishing Prince Louis a very happy 6th birthday today!



His Royal Highness is pictured here at the coronation of Their Majesties The King and Queen in the Abbey last year. pic.twitter.com/7VyFij01hW