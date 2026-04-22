Свят

Бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр полага клетва на 9 май

Президентът Тамаш Шуйок написа във Facebook, че на тази дата новият парламент ще се събере за своето учредително заседание

22 април 2026, 09:28
Напрежение преди преговорите: „Хизбула" изстреля ракети срещу Израел

О чаква се бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр да положи клетва на 9 май, предаде ДПА.

Президентът Тамаш Шуйок написа във Facebook, че на тази дата новият парламент ще се събере за своето учредително заседание.

Дясноцентристката партия ТИСА на Мадяр спечели 52% от гласовете на парламентарните избори, произведени по-рано този месец, с което сложи край на 16-годишното управление на премиера Виктор Орбан. 

Съгласно избирателната система на Унгария резултатът дава на ТИСА две трети мнозинство в парламента, което е достатъчно за приемане на промени на конституцията.

След като президентът номинира кандидат, парламентът одобрява новия премиер, като е необходимо за него да гласуват поне 50% от депутатите.

Изборът на Мадяр за премиер се счита за формалност. 

Шуйок беше избран за президент от парламента през 2024 г., с подкрепата на партията на Орбан ФИДЕС. Мадяр заяви, че счита Шуйок „за нелегитимен“ и призова за неговата оставка, веднага щом бъде сформирано новото правителство.

Ако той не го направи, ТИСА ще внесе конституционни поправки, които ще позволят отстраняването му от длъжност, заяви Мадяр.

Източник: Владимир Арангелов/БТА    
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

