Бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр полага клетва на 9 май

О чаква се бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр да положи клетва на 9 май, предаде ДПА.

Президентът Тамаш Шуйок написа във Facebook, че на тази дата новият парламент ще се събере за своето учредително заседание.

Дясноцентристката партия ТИСА на Мадяр спечели 52% от гласовете на парламентарните избори, произведени по-рано този месец, с което сложи край на 16-годишното управление на премиера Виктор Орбан.

Съгласно избирателната система на Унгария резултатът дава на ТИСА две трети мнозинство в парламента, което е достатъчно за приемане на промени на конституцията.

След като президентът номинира кандидат, парламентът одобрява новия премиер, като е необходимо за него да гласуват поне 50% от депутатите.

Изборът на Мадяр за премиер се счита за формалност.

Шуйок беше избран за президент от парламента през 2024 г., с подкрепата на партията на Орбан ФИДЕС. Мадяр заяви, че счита Шуйок „за нелегитимен“ и призова за неговата оставка, веднага щом бъде сформирано новото правителство.

Ако той не го направи, ТИСА ще внесе конституционни поправки, които ще позволят отстраняването му от длъжност, заяви Мадяр.