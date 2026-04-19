Исторически обрат в Унгария: Петер Мадяр със 141 места за „Тиса“ в новия 199-местен парламент

П артията ТИСА на спечелилия изборите в Унгария Петер Мадяр увеличи парламентарното си мнозинство до 141 депутатски кресла в 199-местния парламент след обработката на подадените по пощата гласове, гласовете от чужбина и окончателните изчисления, обяви унгарската избирателна служба, цитирана от Ройтерс.

Дясноцентристката ТИСА спечели убедителна победа на изборите на 12 април, като по този начин сложи край на 16-годишното управление на десния премиер Виктор Орбан, което се превърна в образец за мнозина западни консервативни лидери.

Hungary’s political earthquake deepened after is was officially confirmed that Péter Magyar’s [@magyarpeterMP] Tisza party won a commanding 141-seat supermajority, handing him the mandate to reverse much of Viktor Orbán’s [@PM_ViktorOrban] imprint on the country and reset… — TVP World (@TVPWorld_com) April 18, 2026

Орбан бързо призна поражението си, след като Мадяр неочаквано си осигури убедително мнозинство при рекордна избирателна активност – резултат, който ще му позволи да отмени спорните реформи на Орбан в областта на върховенството на правото.

„Безпрецедентно мнозинство, безпрецедентен мандат и, в същото време, отговорност“, заяви Мадяр, след като бяха обявени окончателните резултати.

Подчертавайки мащаба на политическата промяна, партията на Орбан ФИДЕС, която спечели 87 от 106 едномандатни избирателни района на изборите през 2022 г., спечели едва 10 миналата неделя и ще има 52 депутати в парламента.