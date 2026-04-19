Свят

Исторически обрат в Унгария: Петер Мадяр със 141 места за „Тиса“ в новия 199-местен парламент

19 април 2026, 10:51
Кога една война е „справедлива“? Сблъсъкът между Тръмп и папата за морала на конфликта с Иран

Иран отново въведе ограничения върху преминаването през Ормузкия проток

Индонезия започна мащабни учения за реакция при горски пожари

Европа разполага със запаси от самолетно гориво само за шест седмици заради войната в Иран, казва енергиен шеф

Примирието между Израел и Ливан влезе в сила, но вече има съобщения за нарушения

Тръмп: Сделката с Иран е много близо

Тръмп: Израел и Ливан се съгласиха за примирие

Момчето, стреляло в Турция, следвало масов убиец от САЩ

П артията ТИСА на спечелилия изборите в Унгария Петер Мадяр увеличи парламентарното си мнозинство до 141 депутатски кресла в 199-местния парламент след обработката на подадените по пощата гласове, гласовете от чужбина и окончателните изчисления, обяви унгарската избирателна служба, цитирана от Ройтерс.

Дясноцентристката ТИСА спечели убедителна победа на изборите на 12 април, като по този начин сложи край на 16-годишното управление на десния премиер Виктор Орбан, което се превърна в образец за мнозина западни консервативни лидери.

Орбан бързо призна поражението си, след като Мадяр неочаквано си осигури убедително мнозинство при рекордна избирателна активност – резултат, който ще му позволи да отмени спорните реформи на Орбан в областта на върховенството на правото.

„Безпрецедентно мнозинство, безпрецедентен мандат и, в същото време, отговорност“, заяви Мадяр, след като бяха обявени окончателните резултати.

Подчертавайки мащаба на политическата промяна, партията на Орбан ФИДЕС, която спечели 87 от 106 едномандатни избирателни района на изборите през 2022 г., спечели едва 10 миналата неделя и ще има 52 депутати в парламента.

Източник: Владимир Арангелов/БТА    
ТИСА Петер Мадяр Унгария Парламентарни избори Изборна победа Виктор Орбан
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Снимката е илюстративна

Всичко от днес

От мрежата

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

Томина неделя е, не лишавайте близките си от внимание и любов

Edna.bg

Дневен хороскоп за 19 април, неделя

Edna.bg

Пламен Андреев завършил дебюта си за Лех със сериозен проблем

Gong.bg

Сензация: Моуриньо се завръща в Реал Мадрид

Gong.bg

„Тренд” обяви избирателната активност към 10:00 ч.

Nova.bg

Сигнал за купуване на гласове край Лом

Nova.bg