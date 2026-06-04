Маймунска шарка (Mpox) - симптоми, предаване, лечение и превенция

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М аймунската шарка (mpox), известна в миналото като monkeypox, е вирусно заболяване, причинено от вируса на маймунската шарка (Monkeypox virus). Заболяването продължава да представлява заплаха за общественото здраве, като увеличаването на случаите в Демократична република Конго и други държави предизвиква сериозно безпокойство сред здравните власти. Това се посочва на официалната интернет страница на Световната здравна организация (СЗО).

Ключови факти

Маймунската шарка е вирусно заболяване, причинено от вируса на маймунската шарка - представител на рода Orthopoxvirus. Съществуват две основни генетични линии (клади) на вируса:

Клада I (с подклонове Ia и Ib); Клада II (с подклонове IIa и IIb).

Глобалното огнище през 2022-2023 година беше причинено от щама IIb.

Днес заболяването продължава да представлява заплаха, като увеличаването на случаите, причинени от клоновете Ia и Ib в Демократична република Конго и други държави, поражда сериозни опасения.

Съществуват ваксини срещу маймунска шарка. Ваксинацията трябва да се разглежда като част от по-широк пакет от мерки за обществено здраве.

Най-честите симптоми са кожен обрив или лезии по лигавиците, които могат да продължат от две до четири седмици и често са придружени от:

температура; главоболие; мускулни болки; болки в гърба; отпадналост; подути лимфни възли.

Заразяването може да стане чрез близък контакт със заболял човек, чрез замърсени предмети или чрез заразени животни. По време на бременност вирусът може да бъде предаден на плода или на новороденото по време на или след раждането.

Лечението се състои основно в овладяване на симптомите като болка и температура, осигуряване на добро хранене и хидратация, грижа за кожата, предотвратяване на вторични инфекции и лечение на съпътстващи заболявания, включително ХИВ.

Източник: НЦЗПБ

Какво представлява маймунската шарка?

Маймунската шарка е инфекциозно заболяване, което може да предизвика болезнен обрив, увеличени лимфни възли, температура, главоболие, мускулни болки, болки в гърба и силна умора. Повечето заболели се възстановяват напълно, но при някои състоянието може да стане тежко.

Причинителят е вирусът на маймунската шарка (MPXV) - обвит двуверижен ДНК вирус от рода Orthopoxvirus в семейство Poxviridae, към което принадлежат също вирусите на едрата шарка, кравешката шарка и ваксинията.

Съществуват две отделни клади:

Клада I (Ia и Ib); Клада II (IIa и IIb).

Глобалното разпространение на клада IIb започна през 2022 година и продължава и днес, включително в някои африкански държави.

Успоредно с това се наблюдават нарастващи огнища на клади Ia и Ib в Демократична република Конго и други африкански страни. Към август 2024 година клада Ib вече е установена и извън Африка.

Естественият резервоар на вируса все още не е известен, но различни дребни бозайници, включително катерици и маймуни, могат да бъдат заразени.

Какво е маймунска шарка

Предаване на вируса

Маймунската шарка се разпространява основно чрез близък контакт със заразен човек.

Това включва:

контакт кожа в кожа (докосване или сексуален контакт); контакт уста в уста или уста в кожа (например целувки); продължително общуване лице в лице, което може да доведе до предаване чрез заразени респираторни частици.

Хората с множество сексуални партньори са изложени на по-висок риск от заразяване.

Заразяване е възможно и чрез:

замърсени дрехи; спално бельо; убождане с игли в здравни заведения; контакт със заразени повърхности, включително в студиа за татуировки.

По време на бременност и раждане вирусът може да бъде предаден на бебето. Инфекцията по време на бременност може да доведе до спонтанен аборт, мъртво раждане, смърт на новороденото или усложнения за майката.

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Предаване от животни на хора

Предаването от животни става чрез:

ухапване; одраскване; лов; одиране на животни; обработка на трупове; приготвяне на месо; консумация на заразени животни.

Необходими са допълнителни изследвания за установяване на точните механизми на разпространение при различни условия и огнища.

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Симптоми

Симптомите обикновено се появяват в рамките на една седмица след заразяване, но могат да се развият между 1 и 21 дни след контакта с вируса.

Продължителността им обикновено е между две и четири седмици, но може да бъде по-дълга при хора с отслабена имунна система.

Най-чести симптоми:

Обрив; Температура; Болки в гърлото; Главоболие; Мускулни болки; Болки в гърба; Отпадналост; Подути лимфни възли.

При някои хора първият симптом е обривът, а при други заболяването започва с температура, болки в гърлото или мускулни болки.

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Как изглежда обривът?

Обривът обикновено започва от лицето и се разпространява по цялото тяло, включително по дланите и стъпалата. Може да започне и в областта на гениталиите или на мястото на първоначалния контакт.

Първоначално представлява плоска лезия, която постепенно се превръща в мехурче, изпълнено с течност. То може да бъде болезнено или да сърби.

По време на оздравяването:

лезиите изсъхват; образуват корички; коричките падат.

Някои хора имат само една или няколко лезии, а други - стотици.

Лезиите могат да се появят по:

дланите; стъпалата; лицето; устата; гърлото; слабините; гениталиите; ануса.

Възможни са също:

болезнено възпаление на правото черво (проктит); болка при уриниране (дизурия); болка при преглъщане.

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Кога човек е заразен?

Заболелият може да предава вируса, докато всички лезии не заздравеят напълно и не се образува нов слой кожа.

Възможно е човек да бъде заразен и без да проявява симптоми, макар че данните за подобни случаи все още са ограничени.

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Кой е изложен на по-висок риск от тежко протичане?

Децата; Бременните жени; Хората с отслабена имунна система; Хората с неконтролирана ХИВ инфекция. Възможни усложнения

При някои пациенти заболяването може да стане много тежко.

Сред възможните усложнения са:

бактериални инфекции на кожата; абсцеси; сериозни кожни увреждания; пневмония; инфекция на роговицата и загуба на зрение; силна болка и затруднено преглъщане; повръщане и диария; обезводняване; недохранване; сепсис; енцефалит; миокардит; проктит; баланит; уретрит.

В някои случаи заболяването може да завърши със смърт.

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Диагностика

Диагностицирането на маймунската шарка е трудно, тъй като симптомите могат да наподобяват:

варицела; морбили; бактериални кожни инфекции; краста; херпес; сифилис; други полово предавани инфекции; лекарствени алергии.

Най-надеждният лабораторен метод е PCR тестът за откриване на вирусна ДНК.

Най-подходящите проби се вземат директно от кожните лезии - кожа, течност или корички.

При липса на кожни изменения могат да се използват натривки от гърлото или ануса.

Изследване на кръв не се препоръчва.

На възрастните пациенти с маймунска шарка трябва да се предлага и тест за ХИВ, а при възможност и изследвания за варицела-зостер вирус, сифилис и херпес.

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Лечение и ваксинация

Основната цел на лечението е:

овладяване на обрива; контрол на болката; предотвратяване на усложненията.

Ранната медицинска помощ и поддържащото лечение са от ключово значение.

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Ваксинация

Ваксината срещу маймунска шарка може да предпази от инфекция и се препоръчва за хора с висок риск, особено по време на огнища.

Рисковите групи включват:

здравни работници; хора, живеещи в едно домакинство със заразен; лица с множество сексуални партньори; мъже, които правят секс с мъже; секс работници и техните клиенти.

Ваксината може да бъде поставена и след контакт със заразен човек.

Тогава тя трябва да бъде приложена:

до четири дни след контакта; до 14 дни след контакта, ако все още няма симптоми.

Някои антивирусни лекарства са получили разрешение за спешна употреба в отделни държави и продължават да бъдат изследвани. Засега няма доказано ефективно антивирусно лечение срещу маймунска шарка.

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Превенция

Повечето хора оздравяват в рамките на две до четири седмици.

Препоръчително е:

да се потърси съвет от медицински специалист; да се остане у дома в добре проветрено помещение; да се мият често ръцете; да се носи маска около други хора; да се покриват лезиите; да се дезинфекцират общите пространства; да се правят изплаквания на устата със солена вода; да се вземат топли бани със сода бикарбонат или английска сол; да се използват обезболяващи като парацетамол или ибупрофен. Не се препоръчва: пукане на мехурите; чесане на лезиите; бръснене на засегнатите участъци до пълното заздравяване.

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Огнища на заболяването

Вирусът на маймунската шарка е открит за първи път в Дания през 1958 година при маймуни, използвани за научни изследвания.

Първият документиран случай при човек е регистриран през 1970 година в Демократична република Конго при деветмесечно момче.

След ликвидирането на едрата шарка през 1980 година маймунската шарка постепенно се разпространява в Централна, Източна и Западна Африка.

През 2003 година в Съединените щати е регистрирано огнище, свързано с внесени диви животни.

От 2005 година насам в Демократична република Конго ежегодно се съобщават хиляди случаи.

През 2017 година заболяването се появява отново в Нигерия и продължава да се разпространява както в страната, така и сред пътуващи в други държави.

През май 2022 година започва глобално огнище, което бързо се разпространява в Европа, Северна и Южна Америка и впоследствие във всички шест региона на Световната здравна организация.

Между януари 2022 година и август 2024 година повече от 120 държави са съобщили за случаи на маймунска шарка, като са потвърдени над 100 000 лабораторно установени инфекции и над 220 смъртни случая.

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Стигма и дискриминация

Стигмата и дискриминацията по отношение на което и да е заболяване са неприемливи.

При маймунската шарка те могат да възпрепятстват усилията за обществено здраве, тъй като хората могат да се страхуват да потърсят медицинска помощ и лечение.

Особено засегнати от стигматизация са били общностите, сред които първоначално заболяването се е разпространило по-широко:

мъже, които правят секс с мъже; транссексуални хора; хора с различна полова идентичност.

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Реакцията на Световната здравна организация

Световната здравна организация работи със своите държави членки и партньори за предотвратяване и овладяване на огнищата на маймунска шарка.

Дейностите включват:

координиране на изследвания върху ваксини и лечения; укрепване на националните здравни системи; осигуряване на равнопоставен достъп до ваксини, лекарства, диагностика и други медицински средства.

Генералният директор на Световната здравна организация, Тедрос Адханом Гебрейесус, два пъти е обявявал маймунската шарка за извънредна ситуация в областта на общественото здраве от международно значение - първо през май 2022 година и повторно през август 2024 година.