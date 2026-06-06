България

Намериха половин килограм канабис в тайник до детска градина във Враца

По случая властите са заловили непълнолетно момче

6 юни 2026, 13:00
Намериха половин килограм канабис в тайник до детска градина във Враца
Източник: iStock Photos

П оловин килограм канабис откри полицията във Враца в тайник до оградата на детска градина, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОД на МВР).

В петък около 18:30 часа полицията е установила непълнолетен с един полиетиленов плик, съдържащ бяло прахообразно вещество с общо тегло 2 грама. Момчето казало, че наркотичното вещество е амфетамин и в хода на последващи беседи споделило, че в тайник до оградата на детска градина държи канабис. 

Посоченото място се намирало непосредствено до мястото на проверката и полицаите открили два пригодени тайника, където имало 500 грама листна маса, реагираща на полеви наркотест на канабис. В тайника имало и две електронни везни. Момчето е задържано за 24 часа в Районно управление - Враца.

От полицията съобщават, че е образувано досъдебно производство и случаят е докладван на дежурен прокурор. 

Според резултатите от работата на ОД на МВР - Враца за април по линия на наркотици са регистрирани единадесет престъпления, от които две са разкрити, а по останалите работата продължава. 

Източник: БТА/Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова    
Враца полиция канабис наркотици амфетамин криминално ОД на МВР детска градина досъдебно производство задържан
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