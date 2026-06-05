Свят

Тръмп: Евентуална среща между Путин и Зеленски би била „страхотна“

Американският президент приветства възможността за преки разговори между лидерите на Русия и Украйна

5 юни 2026, 06:31
Тръмп: Евентуална среща между Путин и Зеленски би била „страхотна“
Източник: Getty Images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че евентуална среща между руския лидер Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски би била „страхотна“, предаде Франс прес.

„Радвам се, че обсъждат възможността да се срещнат. Мисля, че имаме пръст в това ... Мисля, че би било страхотно да се срещнат“, каза американският президент от Овалния кабинет на Белия дом във Вашингтон.

Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо

Зеленски заяви по-рано в отворено писмо до Путин, което бе публикувано на сайта на украинското президентство, че ако не се съгласи на мир, руският президент ще трябва да се бори "за своето съществуване", предаде Ройтерс.

„Стига толкова, изборът е Ваш“, пише Зеленски в писмото и предлага на Путин лична среща.

Тръмп възнамерява да се срещне лично с Путин

Президентът на Украйна посочва, че докато траят преговорите, страната му е готова за спиране на огъня. 

Писмото ще бъде официално предадено на руския президент Владимир Путин по дипломатически канали, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс.

Тръмп заяви още, че Вашингтон не се нуждае от споразумение с Иран, за да получи обогатен уран от страната, предаде Ройтерс.

„Можем да го получим още сега. Не мисля, че биха могли да ни спрат, ако искаме, но няма причина да го правим. Той е заровен дълбоко“, каза той пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом.

Тръмп също така заяви, че засега не иска да се среща с върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей.

Американският президент обаче добави, че ако Вашингтон и Техеран постигнат споразумение, възможно е двамата да се срещнат, като каза: „Ако това се случи, ще проявя уважение“.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
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