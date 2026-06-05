Тръмп: Евентуална среща между Путин и Зеленски би била „страхотна“

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че евентуална среща между руския лидер Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски би била „страхотна“, предаде Франс прес.
„Радвам се, че обсъждат възможността да се срещнат. Мисля, че имаме пръст в това ... Мисля, че би било страхотно да се срещнат“, каза американският президент от Овалния кабинет на Белия дом във Вашингтон.
Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо
Зеленски заяви по-рано в отворено писмо до Путин, което бе публикувано на сайта на украинското президентство, че ако не се съгласи на мир, руският президент ще трябва да се бори "за своето съществуване", предаде Ройтерс.
Reporter: Zelensky wrote a letter to Putin. He wants to meet with Putin alone because he thinks you're too busy with Iran. Is he right?— Clash Report (@clashreport) June 4, 2026
Trump: I know exactly what you're doing. I think it would be great if they met. They should get it done. pic.twitter.com/80yAEicoZJ
„Стига толкова, изборът е Ваш“, пише Зеленски в писмото и предлага на Путин лична среща.
Тръмп възнамерява да се срещне лично с Путин
Президентът на Украйна посочва, че докато траят преговорите, страната му е готова за спиране на огъня.
Писмото ще бъде официално предадено на руския президент Владимир Путин по дипломатически канали, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс.
Trump: If I did meet with the new Ayatollah, I would be honored to meet him.— Acyn (@Acyn) June 4, 2026
Doocy: Do you think because Epic Fury killed his killed his dad and his wife and his kid that he's has hard feelings?
Trump: I would say I'm not his favorite person, but with that being said, he's… pic.twitter.com/fPEacCZVsU
Тръмп заяви още, че Вашингтон не се нуждае от споразумение с Иран, за да получи обогатен уран от страната, предаде Ройтерс.
„Можем да го получим още сега. Не мисля, че биха могли да ни спрат, ако искаме, но няма причина да го правим. Той е заровен дълбоко“, каза той пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом.
Тръмп също така заяви, че засега не иска да се среща с върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей.
Американският президент обаче добави, че ако Вашингтон и Техеран постигнат споразумение, възможно е двамата да се срещнат, като каза: „Ако това се случи, ще проявя уважение“.