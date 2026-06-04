Свят

„Разруши живота ѝ“: Как тежка и непозната диагноза съсипа Мерилин Монро

Новият документален филм „Краят на цикъла“ с Ейми Шумер и Джулиан Хаф хвърля непозната светлина върху тихата, но опустошителна борба на Холивудската икона Мерилин Монро с ендометриозата – заболяване, белязало кариерата и личния ѝ живот

4 юни 2026, 14:22
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Н ов документален филм за ендометриозата – „Краят на цикъла“ (The End of the Cycle), с участието на Ейми Шумер, Джулиан Хаф и други звезди, призовава да преосмислим представата си за Мерилин Монро през призмата на нейната тиха борба с това изтощително състояние.

Според лентата, филмовата икона е преживяла множество спонтанни аборти, преминала е през редица „мистериозни“ приеми в болница и е била етикетирана като „трудна за работа“ – проявления, които най-вероятно са пряко свързани с болезненото заболяване.

„Начинът, по който я представяха през всичките тези години, просто не е справедлив и точен“, сподели сърежисьорът Сами Джей по време на прожекция в хотел „Уитби“. „Ако днес някой спомене Мерилин Монро с негативен контекст, вече можете да погледнете назад и да си дадете сметка, че тя е преминавала през този ад във времена, когато не е можела да каже нищо публично и не е имало социални медии.“ Режисьорката отбеляза още как легендарната звезда от „Джентълмените предпочитат блондинки“ е била принудена да води тази битка напълно сама.

Джей, която също страда от ендометриоза, припомни, че в понеделник се навършиха 100 години от рождението на Монро. „Когато погледнете назад, виждате какво се е променило и какво не в лечението и терапиите през последния век... Истината е, че не се е променило много“, коментира тя.

Заболяването, при което тъкан, подобна на лигавицата на матката (ендометриума), расте извън нея и причинява силни, тазови болки, все още няма окончателно лечение и не може да бъде категорично диагностицирано без хирургическа намеса. Смята се, че около 200 милиона души по света живеят с ендометриоза.

5 интересни факта, които не знаете за иконата Мерилин Монро
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Мерилин Монро
Merilyn Monroe
Мерилин Монро

Антъни Съмърс, автор на биографичната книга от 1985 г. „Богиня: Тайният живот на Мерилин Монро“, потвърждава диагнозата на актрисата чрез нейния личен лекар. В книгата си той пише: „Състоянието ѝ е било толкова тежко, че буквално е разрушило браковете ѝ, съсипало е копнежа ѝ да има деца, кариерата ѝ и в крайна сметка – нейния живот. Във времена, в които все още липсваше ефективна щадяща хирургия или адекватно медикаментозно лечение, това доведе до прогресивно и неконтролируемо нарастване на употребата на силни болкоуспокояващи, транквиланти и сънотворни, а оттам – и до тежка лекарствена зависимост.“

Един от най-разтърсващите моменти, показани във филма, описва как преди да се подложи на операция от апендицит през април 1952 г., Монро залепва на стомаха си умолителна бележка, адресирана до нейния хирург. В нея тя пише: „Моля Ви, спасете каквото можете (не мога да Ви се намоля достатъчно) – в ръцете Ви съм. Вие имате деца и сигурно знаете какво означава това. Моля Ви, д-р Рабуин, знам, че по някакъв начин ще го направите!“

По-надолу в писмото тя продължава: „Благодаря Ви, благодаря Ви, благодаря Ви! За бога, скъпи докторе, само да не са отстранени яйчниците.“

В документалния филм, който вече е достъпен за гледане на сайта endocollective.org, участват още олимпийската атлетка Британи Браун, звездата от „Малки сладки лъжкини“ Джанел Париш и актрисата от сериала „Боб Хартс Абишола“ Фолаке Оловофойеку.

Източник: pagesix.com    
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