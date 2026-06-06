Свят

Как Египет печели от хаоса в Близкия изток

Египет изглежда като оазис на спокойствието в размирния Близък изток. Измамно ли е това спокойствие

6 юни 2026, 09:24
Как Египет печели от хаоса в Близкия изток
Източник: iStock

С траната остава встрани от театъра на бойните действия, а туризмът процъфтява: Египет изглежда като оазис на спокойствието в размирния Близък изток. Измамно ли е това спокойствие, пише Deutsche Welle.

Миналата година Израел бомбардира столиците на Ливан, Сирия, Йемен и Ирак. Тази година на прицел е Техеран, който пък от своя страна удря съседните държави в Персийския залив. В Северна Африка две големи граждански войни продължават да бушуват, като няма изгледи скоро ситуацията в Судан и в Либия да се успокои.

На този фон една държава остава непокътната от военните действия - Египет, отбелязва АРД.

Заобиколен от конфликти

Заобиколен от конфликтни зони, египетският президент Абдел Фатах ас-Сиси вижда в това доказателство за успеха на своята политика. В продължение на години бившият генерал беше критикуван за това, че инвестира милиарди в армията и сигурността, докато икономиката се сриваше и много хора се бореха с нарастващите разходи за живот. Войните, които заобикалят Египет, обаче променят приоритетите за голяма част от населението. Все пак Египет граничи с Либия, Судан, Израел и ивицата Газа.

На запад е разкъсваната от политически конфликти Либия, а на юг е Судан, откъдето милиони хора бягат от войната и глада. От началото на войната в Египет са пристигнали около милион и половина суданци. На североизток се намират Израел и ивицата Газа, които от почти три години са епицентър на един от най-тежките конфликти в региона. 

Ивицата Газа пък е сцена на брутални сцени на насилие и страдание, след като Израел започна офанзивата си в отговор на атаките на Хамас от 7 октомври 2023 година. Десетки, а вероятно и стотици хиляди палестинци също потеглиха към Египет, но трудното преминаване през граничния пункт Рафах и невъзможността да получат статут върна мнозина в разрушените им домове.

Оазис на спокойствието в размирен регион

На фона на всичко това Египет изглежда като оазис на спокойствието. Страната не е разположена между Израел и Иран, съответно и международният въздушен трафик спокойно преминава през нея. Туризмът също печели от това - пирамидите в Гиза, храмовият комплекс Карнак, разположен около Нил, плажовете на Червено море и музеите в Египет привличат много хора от цял свят - нещо, за което държави като Сирия, Ливан и Ирак могат само да си мечтаят.

Това далеч не означава, че в Египет не се тревожат. Кореспондентът на АРД Рамин Сина разказва, че хората се питат дали конфликтите в региона няма да застигнат и Египет рано и късно - особено предвид израелските офанзиви в Газа, Ливан и Сирия.

Президентът Сиси засега успява да изолира страната от конфликтите. За разлика от други държави като Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия той не се старае и да разшири влиянието си чрез финансова подкрепа за военизирани групировки.

От географска гледна точка Египет е както уязвим, така и стратегически важен. И макар времената, когато страната е определяла курса в целия регион, да са отдавна отминали и днес Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар да имат далеч по-голям политически и финансов ресурс, Египет не е маловажен. Това е особено видно по отношение на войната в Украйна. Заедно с Катар, Египет изпълнява ролята на посредник между Израел и Хамас. Преговорите се провеждат на територията на арабската държава, а за Сиси подобни срещи са признак за значимостта на Египет като дипломатически играч.

Бедност и репресии

Бившият военен обаче редовно е критикуван от неправителствените организации заради тежкото ограничаване на политическите свободи.

Критиците говорят за полицейска държава. Смята се, че политическите затворници са десетки хиляди, а в класацията на „Репортери без граници" Египет е сред страните с най-големи ограничения на свободата на словото в света. Тя е поставена на 169-о място от общо 180 държави.

В последните години държавната валута - египетската лира - сериозно се обезцени, а инфлацията усложни икономическото състояние на много семейства. Колко напрегната е ситуацията се видя през април, когато правителството нареди временни прекъсвания на електрозахранването с цел пестене на енергия. В Кайро светлините угаснаха в 21:00 часа - необичайна гледка за метрополис, който обикновено кипи от живот до късно през нощта, пише Сина от АРД.

В същото време Египет губи важни приходи. Атаките на хутите срещу кораби в Червено море значително намалиха трафика през Суецкия канал, който е основен източник на приходи за Египет. Държавата е сериозно задлъжняла и за нея това е тежък удар.

Бъдещето на Египет е неясно

Египет остава страна в затруднено положение, която е зависима от кредити, инвестиции и финансова подкрепа от държавите от Персийския залив, Международния валутен фонд и Европейския съюз. Кредиторите помагат преди всичко защото Сиси представя Египет като стабилна държава, разположена в сърцето на кризисен регион.

Днес Египет не е нито безспорната водеща сила в арабския свят, нито страна в периферията на регионалните събития, обобщава кореспондентът на АРД. В момент, в който Близкият изток се преструктурира, Кайро се опитва да намери своето място. Все още не е ясно какво ще бъде то.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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