Петер Мадяр сложи край на 16-годишната власт на Орбан, какво предстои за Унгария

Властта на Виктор Орбан беше изградена чрез четири поредни изборни победи и стабилни мнозинства, но краят ѝ дойде за минути

13 април 2026, 08:28
16-годишното управление на Виктор Орбан приключи, а системата, определяна като „изборна автокрация“, се разпадна под натиска на 45-годишен бивш човек от властта, който успя да убеди мнозинството унгарци да ѝ сложат край, пише BBC.

„Направихме го“, заяви Петер Мадяр пред ликуваща тълпа, събрала се на площад край река Дунав, с изглед към внушителната сграда на парламента в Будапеща.

Източник: EPA/БГНЕС

„Заедно свалихме унгарския режим.“

Предварителните резултати при преброени над 98% от гласовете показват категорична победа за партията "Тиса", която се насочва към 138 депутатски места. За управлявалата досега Фидес остават 55, а крайнодясната формация „Наша родина“ – шест.

В продължение на две години Мадяр обикаля с нарастващото си движение села, градове и площади, мобилизирайки унгарците, уморени от корупцията и шуробаджанащината, превърнали се в отличителен белег на управлението.

„Никога досега в историята на демократична Унгария не са гласували толкова много хора – и никоя партия не е получавала толкова силен мандат“, заяви той в изборната нощ, след като рекордните 79,5% от избирателите отидоха до урните.

Властта на Орбан беше изградена чрез четири поредни изборни победи и стабилни мнозинства, но краят ѝ дойде за минути.

Докато привържениците на Мадяр очакваха резултатите на брега на Дунав, той публикува изненадващо съобщение във Facebook:

„Виктор Орбан току-що ми се обади по телефона и ни поздрави за победата.“

По това време бяха преброени едва около 30% от гласовете.

Източник: EPA/БГНЕС

Малко по-късно самият Орбан се появи на сцена в конферентен център от другата страна на реката, заобиколен от видимо потиснати съпартийци.

„Резултатът от изборите е ясен и болезнен“, каза той, благодарейки на около 2,5 милиона унгарци, които са го подкрепили.

„Предстоят дни, в които трябва да излекуваме раните си.“

Новината за победата започна бързо да се разпространява сред поддръжниците на Мадяр. В близкия хотел, превърнат в щаб на партията, активисти на „Тиса“ се прегръщаха.

Мадяр обеща мащабни промени – от реформи в образованието и здравеопазването до борба с корупцията и възстановяване на независимостта на съдебната система.

Той се ангажира и да премахне широко критикуваната система на политически протекции, известна като NER, чрез която лоялни на властта кръгове са се облагодетелствали от държавни ресурси.

За да реализира тези промени, е необходимо мнозинство от две трети в парламента – 133 места. Данните към момента сочат, че „Тиса“ ще разполага с около 138.

Поддръжниците на Мадяр празнуваха бурно – клаксони огласяха улиците на Будапеща, а хора развяваха унгарски знамена от автомобилите.

Много от гласувалите за него не са традиционни негови привърженици. В продължение на години самият той подкрепя Орбан, а днес е човекът, който го сваля от власт.

„Той е човек, за когото не можеш да бъдеш напълно сигурен“, казва адвокатката Агнеш. „Но сме стигнали до момент, в който трябва да се надяваме на нещо по-добро – а той го обещава.“

Сред целите на Мадяр е и реформата на държавните медии, които досега са следвали линията на властта. Телевизионният канал M1, например, дори след края на изборния ден излъчва негова реч, записана преди победата да стане факт.

Унгария отдавна изглежда като разделена на две реалности.

В едната Орбан убеждава своите поддръжници, че ще спечели нов мандат, подкрепян от благоприятни социологически прогнози. В другата – Мадяр събира огромни тълпи и печели подкрепа според независими анализатори.

В изборната нощ тези два свята се сблъскаха – и само единият се оказа реален.

Ако бъде потвърдено мнозинството от две трети, предстоят сериозни промени и в държавните институции.

Мадяр се придвижи бавно през тълпата, преди да се качи на сцената заедно със своите съпартийци.

„Днес вие направихте чудо. Унгария написа история“, каза той под скандирания „Риа-Риа-Унгария!“.

Източник: EPA/БГНЕС

Той сравни победата с Унгарската революция от 1848 г. и въстанието срещу съветската окупация през 1956 г.

Иронично, Орбан някога също се обявяваше срещу съветското влияние, но днес е близък съюзник на руския президент Владимир Путин. Политиката му за евтини руски енергийни доставки го направи непопулярен в Европейския съюз, който се стреми да намали зависимостта си от Москва.

„Руснаци, вън!“, скандираха привърженици на Мадяр, докато той обеща по-добри отношения с ЕС.

Сред първите европейски лидери, поздравили го за „славната победа“, беше полският премиер Доналд Туск, който добави на унгарски: „Руснаците вън“.

Мадяр обяви, че първото му посещение като премиер ще бъде във Варшава, в знак на хилядолетното приятелство между Унгария и Полша.

Той планира и визита в Брюксел, където ще се опита да убеди Европейска комисия да размрази около 17 млрд. евро средства, блокирани заради опасения за корупция и липса на независима съдебна система.

Източник: EPA/БГНЕС

След изтощителна кампания с до седем речи на ден, Мадяр влиза в новата роля с мощна инерция и подкрепа.

За разлика от него, опонентът му изглеждаше уморен и обезкуражен още в последната си реч преди изборите – сякаш вече е предусещал какво предстои.

Източник: BBC    
От мрежата

Колко време отнема чифтосването при кучетата

dogsandcats.bg

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg
1

Чести дъждове до края на април

sinoptik.bg
1

Къде у нас има убежища при кризисни ситуации

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп 13 - 19 април: Потърсете златната среда

Edna.bg

Дневен хороскоп за 13 април, понеделник

Edna.bg

Борещият се за оцеляване Берое с труден тест срещу Локомотив Пловдив

Gong.bg

Късметът се усмихна на Виктория Томова в Щутгарт

Gong.bg

На Светли понеделник: Литийно шествие с чудотворната икона от Бачковския манастир

Nova.bg

До 20 градуса в началото на седмицата

Nova.bg