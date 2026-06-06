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Светът на киното скърби: Почина любимият Джайлс от „Бъфи, убийцата на вампири“

Актьорът, познат с ролите си в „Бъфи, убийцата на вампири“, „Тед Ласо“ и „Мерлин“, е издъхнал на 72-годишна възраст

6 юни 2026, 07:47
Светът на киното скърби: Почина любимият Джайлс от „Бъфи, убийцата на вампири“
Източник: Getty Images

А ктьорът Антъни Хед, познат на милиони зрители по света с ролята на Рупърт Джайлс в култовия сериал „Бъфи, убийцата на вампири“, е починал на 72-годишна възраст след усложнения, причинени от пневмония, съобщава британското издание Daily Star.

По информация на медията Хед е издъхнал спокойно в присъствието на своето семейство.

Тъжната новина беше потвърдена от дъщерите му Емили и Дейзи Хед, които публикуваха съвместно изявление.

„С натежали сърца съобщаваме за смъртта на нашия изключителен баща Антъни Хед“, посочват те.

Кариера, оставила следа в телевизията и киното

Антъни Хед изгради впечатляваща кариера, продължила десетилетия. Освен с ролята си в „Бъфи, убийцата на вампири“, той спечели признание и с участията си в популярни продукции като „Тед Ласо“, „Мерлин“ и „Little Britain“.

Първата му голяма популярност идва още през 80-те години на миналия век, когато се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на британската телевизия благодарение на поредица реклами на кафе, които се радват на огромен успех.

Семейство от артисти

Наследството на актьора продължава и чрез неговото семейство. И двете му дъщери поемат по пътя на актьорската професия.

Емили Хед е позната на зрителите с участието си в сериала „Emmerdale“, докато Дейзи Хед се снима в продукции като „Shadow and Bone“ и „Harlots“.

Братът на актьора, Мъри Хед, също е утвърдено име в света на изкуството, с успешна кариера както в киното, така и в музиката.

Почит от фенове и колеги

В изявлението на семейството се подчертава, че наследството на Антъни Хед ще продължи да живее чрез многобройните роли, които оставя след себе си, както и чрез поколенията зрители, които са обикнали неговите герои.

Близките на актьора помолиха за лично пространство в този труден момент, докато фенове и колеги от цял свят продължават да изразяват съболезнования и почит към една от емблематичните фигури на британската телевизия.

Източник: БГНЕС    
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