Светът на киното скърби: Почина любимият Джайлс от „Бъфи, убийцата на вампири“

А ктьорът Антъни Хед, познат на милиони зрители по света с ролята на Рупърт Джайлс в култовия сериал „Бъфи, убийцата на вампири“, е починал на 72-годишна възраст след усложнения, причинени от пневмония, съобщава британското издание Daily Star.

По информация на медията Хед е издъхнал спокойно в присъствието на своето семейство.

Тъжната новина беше потвърдена от дъщерите му Емили и Дейзи Хед, които публикуваха съвместно изявление.

„С натежали сърца съобщаваме за смъртта на нашия изключителен баща Антъни Хед“, посочват те.

Anthony Head, the British actor best known for his roles in “Buffy the Vampire Slayer” and “Ted Lasso,” has died at 72.



His daughters shared in a statement that he “passed away peacefully of complications due to pneumonia, surrounded by his family.”https://t.co/TOTGKcKLzx pic.twitter.com/B1IcHWi9Zk — Variety (@Variety) June 5, 2026

Кариера, оставила следа в телевизията и киното

Антъни Хед изгради впечатляваща кариера, продължила десетилетия. Освен с ролята си в „Бъфи, убийцата на вампири“, той спечели признание и с участията си в популярни продукции като „Тед Ласо“, „Мерлин“ и „Little Britain“.

Първата му голяма популярност идва още през 80-те години на миналия век, когато се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на британската телевизия благодарение на поредица реклами на кафе, които се радват на огромен успех.

Семейство от артисти

Наследството на актьора продължава и чрез неговото семейство. И двете му дъщери поемат по пътя на актьорската професия.

Емили Хед е позната на зрителите с участието си в сериала „Emmerdale“, докато Дейзи Хед се снима в продукции като „Shadow and Bone“ и „Harlots“.

Братът на актьора, Мъри Хед, също е утвърдено име в света на изкуството, с успешна кариера както в киното, така и в музиката.

Почит от фенове и колеги

В изявлението на семейството се подчертава, че наследството на Антъни Хед ще продължи да живее чрез многобройните роли, които оставя след себе си, както и чрез поколенията зрители, които са обикнали неговите герои.

Близките на актьора помолиха за лично пространство в този труден момент, докато фенове и колеги от цял свят продължават да изразяват съболезнования и почит към една от емблематичните фигури на британската телевизия.