Свят

След двудневни преговори: Израел и Ливан се споразумяха да удължат примирието

САЩ посредничиха за споразумение, което предвижда създаване на специални зони за сигурност

4 юни 2026, 07:17
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И зраел и Ливан се споразумяха да продължат прекратяването на огъня. Решението бе взето на продължили два дни преговори във Вашингтон между израелска и ливанска делегация с посредничеството на САЩ.

Влезе в сила споразумението за спиране на огъня в Ливан

"Хизбула" не участва в поредния кръг дискусии в американската столица във вторник и сряда. В съвместно изявление, публикувано от Държавния департамент на САЩ, двете страни обаче призовават за пълно прекратяване на атаките, извършвани от проиранското ливанско движение, и за изтегляне на неговите бойци на север от река Литани, която тече успоредно на израелската граница, приблизително на 30 километра на север.

Ливанската държава сама по себе си не е страна в конфликта, но на практика има твърде ограничен контрол върху "Хизбула".

Споразумението също така предвижда създаването на "пилотни зони за сигурност", върху които ще имат контрол само ливанските въоръжени сили. Всички "недържавни въоръжени" групи, ще бъдат изключени, се казва в изявлението в явна препратка към "Хизбула".

Вашингтон е домакин на нови преговори между Израел и Ливан

Текстът не съдържа подробности как ще бъдат създадени тези зони. Освен това не се уточнява дали това продължаване на прекратяването на огъня, подобно на предишните пъти, е с конкретен срок.

"Тези стъпки ще позволят напредък към всеобхватно споразумение за мир и сигурност", изразяват обаче увереност Израел, Ливан и САЩ.

Преговори за мир: Посланиците на Израел и Ливан на среща във Вашингтон

Предвидено е преговорите за такова споразумение да започнат през седмицата от 22 юни.

На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп призова преговорите за Ливан и Иран да бъдат разделени.

"Малко разтревожен съм от факта, че военните действия на Израел срещу "Хизбула" в Ливан забавят мирните преговори с Иран, каза по-рано Тръмп.

Израел одобри споразумение за прекратяване на огъня в Ливан

Военните действия продължиха и вчера, като най-малко шестима души бяха убити при израелски удари в Южен Ливан. Израелската армия, от своя страна, прехвана дрон и два снаряда, изстреляни от "Хизбула".

Тази сутрин в Северен Израел отново бе обявена тревога заради вражески безпилотен летателен апарат, съобщи армията, цитирана от АФП.

Инцидентът вече е приключил, като няма пострадали хора. Израелската армия обяви тревога и във връзка с втори предполагаем дрон, която обаче се оказа фалшива.

Междувременно още един спасител от свързания с проиранското движение Ислямски здравен комитет бе убит при израелски въздушен удар по линейка в Южен Ливан, съобщи Министерството на здравеопазването, цитирано от Националната новинарска агенция (ННА).

Нови преговори между Ливан и Израел в САЩ в четвъртък

Това е четвъртото нападение срещу медици в Ливан за едно денонощие, отбеляза ННА.

Повече от 3500 души бяха убити, а над 10 хиляди - ранени, в страната след възобновяването на военните действия между Израел и "Хизбула" на 2 март, по данни на Министерството на здравеопазването на Ливанската република.

Източник: БТА, Николай Станоев    
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