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DARA пред BBC: Два пъти исках да се откажа от „Евровизия“, а след това спечелих конкурса

Изпълнителката разказа, че е обмисляла да се оттегли от надпреварата, за да съхрани психическото си здраве

6 юни 2026, 13:26
DARA пред BBC: Два пъти исках да се откажа от „Евровизия“, а след това спечелих конкурса
Източник: AP/БТА

Д ва пъти исках да се откажа от участие в „Евровизия“, а след това спечелих конкурса, каза певицата Дара пред BBC. Тя даде интервю за предаването „Нюзбийт“. 

Дара разказа, че е обмисляла да се оттегли, за да запази психическото си здраве. Тя призна, че е изпитала панически страх, след като е обявена за представителя на България в песенния конкурс „Евровизия". Дара отбеляза, че това се е случило, след като е била диагностицирана със Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ) и имала притеснения, че състоянието й ще се обостри с участие в надпреварата във Виена.

„Така реагира тялото ми“, каза 27-годишната изпълнителка пред BBC и разкри: „В продължение на три часа се опитвах да се успокоя“. 

През май Дара спечели „Евровизия“ с рекордна преднина, въпреки че в началото не беше сочена за фаворит, отбелязва BBC.

Изпълнението ѝ на песента Bangaranga– колкото професионално изпипано, толкова и ексцентрично – преливаше от индивидуалност, а грабващата му мелодия се оказа една от най-запомнящите се в историята на конкурса, допълва BBC. Тази историческа победа за България обаче едва ли щеше да бъде факт, ако звездата беше задействала плана си да се откаже, коментира британската медия.

„Първия път казах „не“, защото в договора имаше неща, с които не бях съгласна“, каза Дара. За вече утвърден изпълнител като нея, проблемите започват да се трупат, когато я обявяват за първия представител на България на „Евровизия“ от 2022 г. насам. „Веднага усетих, че съм направила нещо лошо, че не съм достойна“, допълни тя пред BBC.

„Не исках да рискувам психическото си здраве до степен, от която да не мога да се възстановя“, каза още певицата.

Триумфът на DARA на "Евровизия"
13 снимки
Триумфът на DARA на Евровизия
Триумфът на DARA на Евровизия
Триумфът на DARA на Евровизия
Триумфът на DARA на Евровизия

„Евровизия“ е шеметно преживяване, което подлага изпълнителите на истинско изпитание. От тях се изисква не просто да излязат пред огромната аудитория и да се справят с претоварения график, но и да лавират в една все по-политизирана среда, отбелязва BBC.

Когато коментаторът Греъм Нортън попита британския певец Оли Александър какъв съвет би дал на участниците въз основа на собствения си опит през 2024 г., отговорът беше показателен: „Намерете си наистина добър терапевт“, припомня британската медия.

Дара каза, че професионалната помощ, която е получила след диагнозата си за СДВХ, я е подготвила за конкурса. „Работя с терапевт и тя ми помогна с това как да се чувствам на място, пълно с хора“, разкрива победителката в тазгодишното издание на „Евровизия“. „Мисля, че свърши страхотна работа. Наистина се чувствах в свои води, където и да отидех“, коментира Дара.

Тя допълни, че дихателните упражнения, рисуването, воденето на дневник и медитацията са ѝ помогнали „да остане балансирана“.

„Евровизия“ е толкова, толкова голяма – най-голямото нещо, което един артист може да направи“, коментира тя. „Но никога не съм се чувствала по-спокойна на сцена по-сигурна“, допълни певицата.

Виена запази най-великия си момент за Дара най-накрая – една от най-категоричните победи в историята на „Евровизия“, отбелязва BBC.

„Просто бях спокойна“, казва Дара, припомняйки си как се е чувствала, докато точките са пристигали от целия свят. „Отворих сърцето си и просто продължавах да повтарям: „Благодаря ти, Господи, че ме постави на тази сцена и за тези хора около мен“.

София посреща новата кралица на Европа: Луд купон за DARA на летището
22 снимки
воден салют дара
Дара посрещане
воден салют дара
Дара посрещане

Еуфорията в Австрия едва се беше успокоила, когато Българската национална телевизия (БНТ) потвърди София за град домакин през следващата година, информира BBC.

Дара беше посрещната от множество хора при завръщането си в българската столица, където ще играе ключова роля във всичко, което страната планира за 2027 г., допълва британската медия. Но след като си осигури място в залата на славата на „Евровизия“ във Виена, идеята на Дара за бъдещ успех е малко по-лична.

„Искам да имам деца някой ден“, разкрива тя. „Искам да бъда здрава, а това е много по-важно от успеха в кариерата ми. Да бъда успешна като човешко същество е доста напред в списъка ми“, пожелава си изпълнителката.

Източник: БТА/Марина Чертова    
Дара Евровизия победа СДВХ психично здраве Bangaranga музикален конкурс България интервю BBC
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