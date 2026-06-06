"Градът фантом" край Варна: Изтича срокът за премахване на оградата

Р егионалната дирекция по горите във Варна даде на корпорация КУБ срок до 6-ти юни, събота, да събори огражденията около комплекса “Форест Клуб Варна”. В случай, че предписанието не бъде изпълнено, следва принудително премахване.

Корпорация КУБ отмени пресконференцията, излезе с официална позиция по казуса „Баба Алино“

Първите сигнали за незаконна сеч в района са получени още през 2023-та година. Проверка на място установява отрязани дървета. През следващите години от дирекцията по горите получават още сигнали за нерегламентирана сеч. Съставени са няколко акта на инвеститора.

След сигнали: Прокуратурата разследва отсичането на дървета край строеж във Варна

Преди дни в позиция в социалните мрежи от КУБ съобщиха, че теренът не е “гора” в традиционния смисъл на думата, нито е защитена зона. Както и че парцелите са частна собственост и са закупени от компанията между 2022 и 2024 година.

По случая с нерегламентираната сеч тече прокурорска проверка.