България

"Градът фантом" край Варна: Изтича срокът за премахване на оградата

В случай, че предписанието не бъде изпълнено, следва принудително премахване

6 юни 2026, 10:36
"Градът фантом" край Варна: Изтича срокът за премахване на оградата
Източник: NOVA/Стопкадър

Р егионалната дирекция по горите във Варна даде на корпорация КУБ срок до 6-ти юни, събота, да събори огражденията около комплекса “Форест Клуб Варна”. В случай, че предписанието не бъде изпълнено, следва принудително премахване.

Корпорация КУБ отмени пресконференцията, излезе с официална позиция по казуса „Баба Алино“

Първите сигнали за незаконна сеч в района са получени още през 2023-та година. Проверка на място установява отрязани дървета. През следващите години от дирекцията по горите получават още сигнали за нерегламентирана сеч. Съставени са няколко акта на инвеститора. 

След сигнали: Прокуратурата разследва отсичането на дървета край строеж във Варна

Преди дни в позиция в социалните мрежи от КУБ съобщиха, че теренът не е “гора” в традиционния смисъл на думата, нито е защитена зона. Както и че парцелите са частна собственост и са закупени от компанията между 2022 и 2024 година. 

По случая с нерегламентираната сеч тече прокурорска проверка.

Източник: NOVA    
Последвайте ни

По темата

Трети починал при тежката катастрофа на

Трети починал при тежката катастрофа на "Челопешко шосе" в София

Ескалацията в Близкия изток се задълбочава: Иран удари военни бази на САЩ

Ескалацията в Близкия изток се задълбочава: Иран удари военни бази на САЩ

Автобус пламна на Аспаруховия мост във Варна, образува се километрична опашка

Автобус пламна на Аспаруховия мост във Варна, образува се километрична опашка

Путин: Войната ще продължи до постигане на целите на Русия

Путин: Войната ще продължи до постигане на целите на Русия

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

biss.bg
Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg
Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин
Ексклузивно

Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин

Преди 1 ден
Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир
Ексклузивно

Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир

Преди 1 ден
Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо
Ексклузивно

Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо

Преди 1 ден
Путин заяви, че Русия е готова на компромиси за Украйна
Ексклузивно

Путин заяви, че Русия е готова на компромиси за Украйна

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ООН свиква извънредно заседание за Украйна след масираните руски удари

ООН свиква извънредно заседание за Украйна след масираните руски удари

Свят Преди 1 час

Киев настоява за засилване на международния натиск срещу Москва, след като украинската ПВО съобщи, че е прехванала стотици дронове и десетки ракети

Как Египет печели от хаоса в Близкия изток

Как Египет печели от хаоса в Близкия изток

Свят Преди 1 час

Египет изглежда като оазис на спокойствието в размирния Близък изток. Измамно ли е това спокойствие

<p>Tежката катастрофа с автобус в София: Шофьорите на колите са организирали незаконна гонка</p>

Прокуратурата за катастрофата с автобус в София: Шофьорите на колите са организирали незаконна гонка

България Преди 3 часа

Предстои държавното обвинение да удължи задържането на двамата мъже до 72 часа

,

Проклятие, сувенири на серийни убийци или тайно погребение: Мистерията на куклите убийци от Единбург

Любопитно Преди 3 часа

Какво крият осемте миниатюрни дървени ковчега, открити в скалите на Шотландия, и свързани ли са с най-известните серийни убийци в историята

Пловдив

6 юни: Когато Пловдив пречупи меча на рицарите

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Снимката е илюстративна

Какво е орторексия? Новата мания, която неусетно съсипва живота ни

Любопитно Преди 3 часа

Слънчеви сутрини и опасни следобеди през уикенда

Слънчеви сутрини и опасни следобеди през уикенда

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Цената на биткойн падна под 60 000 долара

Цената на биткойн падна под 60 000 долара

Свят Преди 11 часа

Настоящият спад е причинен от няколко фактора, включително корпоративна продажба на биткойни

Загинал и ранени при атака срещу турски кораб в Черно море

Загинал и ранени при атака срещу турски кораб в Черно море

Свят Преди 12 часа

След атаката плавателният съд е потънал

Кьовеши: Изборът на европейски прокурор от България не трябва да се политизира

Кьовеши: Изборът на европейски прокурор от България не трябва да се политизира

България Преди 13 часа

Зеленски: Путин отново избра войната

Зеленски: Путин отново избра войната

Свят Преди 13 часа

Зеленски: Путин просто не иска да сложи край на войната

Протест пред Съдебната палата за загиналите на Петрохан и Околчица

Протест пред Съдебната палата за загиналите на Петрохан и Околчица

България Преди 13 часа

Протестиращите носеха жълти сърца, защото това е бил любимият цвят на Николай Златков

Почина кинозвездата Антъни Хед

Почина кинозвездата Антъни Хед

Свят Преди 13 часа

Той си е отишъл на 72 години от усложнения вследствие на пневмония

Ива Петрова: Необяснимо забавяне на процедури в АЕЦ "Козлодуй"

Ива Петрова: Необяснимо забавяне на процедури в АЕЦ "Козлодуй"

България Преди 13 часа

По темата за "Боташ" министърът каза, че искрено се надява "Булгаргаз" да сключи по-добър договор

Хванаха марихуана за над 4 млн. евро на Дунав мост

Хванаха марихуана за над 4 млн. евро на Дунав мост

България Преди 13 часа

Трима от обвиняемите са професионални шофьори

Разбиха престъпна група, изтъргувала фреон за 1,5 млн. евро

Разбиха престъпна група, изтъргувала фреон за 1,5 млн. евро

България Преди 13 часа

Продължават активни действия по разследването

Всичко от днес

От мрежата

6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

dogsandcats.bg

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg
1

Награда за БДЗП и египетския лешояд

sinoptik.bg
1

Студен фронт с летни бури и градушки

sinoptik.bg

Победителят срещу водещия: Дънди атакува Боби Турбото

Edna.bg

Почина Антъни Хед, звездата от „Бъфи, убийцата на вампири"

Edna.bg

Скалони разкри състоянието на Меси преди старта на Мондиала

Gong.bg

Левски не мисли да спира - напредва по трансфера на френски нападател

Gong.bg

Трети починал след тежката катастрофа на "Челопешко шосе"

Nova.bg

Антон Златанов: От 2025 г. досега сме разкрили 18 престъпни групи за трафик на мигранти

Nova.bg