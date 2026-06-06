Свят

ООН свиква извънредно заседание за Украйна след масираните руски удари

Киев настоява за засилване на международния натиск срещу Москва, след като украинската ПВО съобщи, че е прехванала стотици дронове и десетки ракети

6 юни 2026, 09:32
ООН свиква извънредно заседание за Украйна след масираните руски удари
Източник: AP/БТА

С ъветът за сигурност на ООН ще проведе в понеделник извънредно заседание по искане на Украйна заради последната вълна от масирани руски атаки срещу страната. Това съобщи агенция "Укринформ", позовавайки се на публикация в социалната мрежа X на украинския външен министър Андрий Сибига.

Украйна призова съюзниците си „да не отстъпват пред руския шантаж“

По думите му поредните удари показват, че Москва не се отказва от военната ескалация въпреки международните призиви за прекратяване на бойните действия.

„Поредната вълна руски обстрели е още едно напомняне, че Москва продължава да предпочита изострянето на войната пред мира и терора пред дипломацията“, заяви Сибига.

Украйна очаква заседанието на Съвета за сигурност да се превърне в поредна възможност международната общност да осъди действията на Русия и да потърси допълнителни механизми за оказване на натиск върху Кремъл.

Путин: Войната ще продължи до постигане на целите на Русия

Киев настоява за по-силен международен натиск

Украинският първи дипломат подчерта, че запазването на международната подкрепа е ключово условие за постигането на справедлив и траен мир.

Според Сибига именно засилването на политическия и икономическия натиск върху Москва може да допринесе за спазването на принципите, заложени в Устава на ООН, както и за реализацията на предложения от украинския президент Володимир Зеленски мирен план.

„Благодарим на всички наши партньори за нестихващата подкрепа и допринасяне за постигане на цялостен, справедлив и траен мир“, написа той.

Зеленски: Путин отново избра войната

Стотици дронове и десетки ракети

Искането за извънредното заседание идва след една от най-мащабните въздушни атаки от началото на войната.

По данни на украинските власти в нощта срещу 2 юни Русия е изстреляла 602 дрона и 40 ракети срещу различни райони на страната. Украинската противовъздушна отбрана е успяла да прехване значителна част от въздушните цели, но атаките отново са причинили разрушения и са поставили под напрежение системата за противовъздушна защита.

През последните месеци Русия все по-често прибягва до комбинирани удари с ракети и голям брой безпилотни летателни апарати, целящи да затруднят работата на украинската ПВО и да нанесат щети по критична инфраструктура.

Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо

Каква е ролята на Съвета за сигурност на ООН

Съветът за сигурност е основният орган на Организацията на обединените нации, натоварен с поддържането на международния мир и сигурност. В него участват 15 държави, пет от които са постоянни членове с право на вето – Съединените щати, Великобритания, Франция, Китай и Русия.

Именно правото на вето на Москва многократно е възпрепятствало приемането на резолюции, свързани с войната в Украйна, което често води до дипломатически сблъсъци в рамките на организацията.

Въпреки това заседанията на Съвета за сигурност имат важно политическо значение, тъй като предоставят трибуна за представяне на позиции, мобилизиране на международна подкрепа и оказване на дипломатически натиск.

Зеленски: Путин не е човешко същество

Войната продължава вече повече от четири години

Руската инвазия в Украйна започна през февруари 2022 г. и се превърна в най-мащабния военен конфликт в Европа след Втората световна война.

Оттогава десетки хиляди хора загубиха живота си, милиони украинци бяха принудени да напуснат домовете си, а цели градове и инфраструктурни обекти бяха разрушени.

Въпреки отделните дипломатически инициативи и международните посреднически усилия, до момента не е постигнат пробив към устойчиво мирно споразумение. Докато Киев настоява за възстановяване на териториалната си цялост и гаранции за сигурността си, Москва продължава да защитава своите военни и политически цели.

На този фон извънредното заседание на Съвета за сигурност ще бъде пореден тест за способността на международната общност да реагира на една война, която вече години наред определя глобалния дневен ред.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
Последвайте ни
Трети починал при тежката катастрофа на

Трети починал при тежката катастрофа на "Челопешко шосе" в София

Ескалацията в Близкия изток се задълбочава: Иран удари военни бази на САЩ

Ескалацията в Близкия изток се задълбочава: Иран удари военни бази на САЩ

Автобус пламна на Аспаруховия мост във Варна, образува се километрична опашка

Автобус пламна на Аспаруховия мост във Варна, образува се километрична опашка

Путин: Войната ще продължи до постигане на целите на Русия

Путин: Войната ще продължи до постигане на целите на Русия

Поръчител по кредит: услуга за близък или капан за вас

Поръчител по кредит: услуга за близък или капан за вас

pariteni.bg
Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg
Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин
Ексклузивно

Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин

Преди 1 ден
Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир
Ексклузивно

Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир

Преди 1 ден
Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо
Ексклузивно

Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо

Преди 1 ден
Путин заяви, че Русия е готова на компромиси за Украйна
Ексклузивно

Путин заяви, че Русия е готова на компромиси за Украйна

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>AI може да се превърне в нова заплаха за планетата</p>

AI може да се превърне в нова заплаха за планетата, предупреждава ООН

Любопитно Преди 43 минути

До 2030 г. AI може да удвои потреблението си на електроенергия, а нуждите от вода за охлаждане на центровете за данни да надхвърлят годишното потребление на цялото население на Земята

Иран изстреля седем балистични ракети по Кувейт и Бахрейн

Иран изстреля седем балистични ракети по Кувейт и Бахрейн

Свят Преди 1 час

Това съобщи Централното военно командване на САЩ

Пловдив

6 юни: Когато Пловдив пречупи меча на рицарите

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Снимката е илюстративна

Какво е орторексия? Новата мания, която неусетно съсипва живота ни

Любопитно Преди 3 часа

Слънчеви сутрини и опасни следобеди през уикенда

Слънчеви сутрини и опасни следобеди през уикенда

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Цената на биткойн падна под 60 000 долара

Цената на биткойн падна под 60 000 долара

Свят Преди 11 часа

Настоящият спад е причинен от няколко фактора, включително корпоративна продажба на биткойни

Загинал и ранени при атака срещу турски кораб в Черно море

Загинал и ранени при атака срещу турски кораб в Черно море

Свят Преди 11 часа

След атаката плавателният съд е потънал

Кьовеши: Изборът на европейски прокурор от България не трябва да се политизира

Кьовеши: Изборът на европейски прокурор от България не трябва да се политизира

България Преди 12 часа

Зеленски: Путин отново избра войната

Зеленски: Путин отново избра войната

Свят Преди 12 часа

Зеленски: Путин просто не иска да сложи край на войната

Протест пред Съдебната палата за загиналите на Петрохан и Околчица

Протест пред Съдебната палата за загиналите на Петрохан и Околчица

България Преди 12 часа

Протестиращите носеха жълти сърца, защото това е бил любимият цвят на Николай Златков

Почина кинозвездата Антъни Хед

Почина кинозвездата Антъни Хед

Свят Преди 12 часа

Той си е отишъл на 72 години от усложнения вследствие на пневмония

Ива Петрова: Необяснимо забавяне на процедури в АЕЦ "Козлодуй"

Ива Петрова: Необяснимо забавяне на процедури в АЕЦ "Козлодуй"

България Преди 13 часа

По темата за "Боташ" министърът каза, че искрено се надява "Булгаргаз" да сключи по-добър договор

Хванаха марихуана за над 4 млн. евро на Дунав мост

Хванаха марихуана за над 4 млн. евро на Дунав мост

България Преди 13 часа

Трима от обвиняемите са професионални шофьори

Разбиха престъпна група, изтъргувала фреон за 1,5 млн. евро

Разбиха престъпна група, изтъргувала фреон за 1,5 млн. евро

България Преди 13 часа

Продължават активни действия по разследването

Жертви и много ранени, кола се вряза в автобус в София

Жертви и много ранени, кола се вряза в автобус в София

България Преди 13 часа

Вследствие на сблъсъка автобусът се е преобърнал

Мирът с Иран е въпрос за 24 милиарда долара

Мирът с Иран е въпрос за 24 милиарда долара

Свят Преди 14 часа

Иран е поискал освобождаването на 12 милиарда долара замразени средства веднага щом бъде подписано временно споразумение

Всичко от днес

От мрежата

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg
1

Награда за БДЗП и египетския лешояд

sinoptik.bg
1

Студен фронт с летни бури и градушки

sinoptik.bg

Победителят срещу водещия: Дънди атакува Боби Турбото

Edna.bg

Почина Антъни Хед, звездата от „Бъфи, убийцата на вампири"

Edna.bg

Левски не мисли да спира - напредва по трансфера на френски нападател

Gong.bg

Ню Йорк мечтае: Никс са на две победи от титлата след нов успех като гост на Сан Антонио

Gong.bg

Трети починал след тежката катастрофа на "Челопешко шосе"

Nova.bg

Прокуратурата за катастрофата в София: Шофьорите на колите са организирали незаконна гонка

Nova.bg