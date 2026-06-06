ООН свиква извънредно заседание за Украйна след масираните руски удари

С ъветът за сигурност на ООН ще проведе в понеделник извънредно заседание по искане на Украйна заради последната вълна от масирани руски атаки срещу страната. Това съобщи агенция "Укринформ", позовавайки се на публикация в социалната мрежа X на украинския външен министър Андрий Сибига.

Украйна призова съюзниците си „да не отстъпват пред руския шантаж“

По думите му поредните удари показват, че Москва не се отказва от военната ескалация въпреки международните призиви за прекратяване на бойните действия.

„Поредната вълна руски обстрели е още едно напомняне, че Москва продължава да предпочита изострянето на войната пред мира и терора пред дипломацията“, заяви Сибига.

Украйна очаква заседанието на Съвета за сигурност да се превърне в поредна възможност международната общност да осъди действията на Русия и да потърси допълнителни механизми за оказване на натиск върху Кремъл.

Путин: Войната ще продължи до постигане на целите на Русия

Киев настоява за по-силен международен натиск

Украинският първи дипломат подчерта, че запазването на международната подкрепа е ключово условие за постигането на справедлив и траен мир.

Според Сибига именно засилването на политическия и икономическия натиск върху Москва може да допринесе за спазването на принципите, заложени в Устава на ООН, както и за реализацията на предложения от украинския президент Володимир Зеленски мирен план.

„Благодарим на всички наши партньори за нестихващата подкрепа и допринасяне за постигане на цялостен, справедлив и траен мир“, написа той.

Зеленски: Путин отново избра войната

Стотици дронове и десетки ракети

Искането за извънредното заседание идва след една от най-мащабните въздушни атаки от началото на войната.

По данни на украинските власти в нощта срещу 2 юни Русия е изстреляла 602 дрона и 40 ракети срещу различни райони на страната. Украинската противовъздушна отбрана е успяла да прехване значителна част от въздушните цели, но атаките отново са причинили разрушения и са поставили под напрежение системата за противовъздушна защита.

През последните месеци Русия все по-често прибягва до комбинирани удари с ракети и голям брой безпилотни летателни апарати, целящи да затруднят работата на украинската ПВО и да нанесат щети по критична инфраструктура.

Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо

Каква е ролята на Съвета за сигурност на ООН

Съветът за сигурност е основният орган на Организацията на обединените нации, натоварен с поддържането на международния мир и сигурност. В него участват 15 държави, пет от които са постоянни членове с право на вето – Съединените щати, Великобритания, Франция, Китай и Русия.

Именно правото на вето на Москва многократно е възпрепятствало приемането на резолюции, свързани с войната в Украйна, което често води до дипломатически сблъсъци в рамките на организацията.

Въпреки това заседанията на Съвета за сигурност имат важно политическо значение, тъй като предоставят трибуна за представяне на позиции, мобилизиране на международна подкрепа и оказване на дипломатически натиск.

Зеленски: Путин не е човешко същество

Войната продължава вече повече от четири години

Руската инвазия в Украйна започна през февруари 2022 г. и се превърна в най-мащабния военен конфликт в Европа след Втората световна война.

Оттогава десетки хиляди хора загубиха живота си, милиони украинци бяха принудени да напуснат домовете си, а цели градове и инфраструктурни обекти бяха разрушени.

Въпреки отделните дипломатически инициативи и международните посреднически усилия, до момента не е постигнат пробив към устойчиво мирно споразумение. Докато Киев настоява за възстановяване на териториалната си цялост и гаранции за сигурността си, Москва продължава да защитава своите военни и политически цели.

На този фон извънредното заседание на Съвета за сигурност ще бъде пореден тест за способността на международната общност да реагира на една война, която вече години наред определя глобалния дневен ред.