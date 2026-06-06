Свят

Иран изстреля седем балистични ракети по Кувейт и Бахрейн

Това съобщи Централното военно командване на САЩ

6 юни 2026, 09:08
Иран изстреля седем балистични ракети по Кувейт и Бахрейн
Източник: AP/БТА

А мериканските сили прехванаха ирански балистични ракети и дронове, изстреляни по посока на Ормузкия проток и Залива, съобщи Централното военно командване на САЩ (СЕНТКОМ), цитирано от "Ройтерс".

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Техеран изстреля седем балистични ракети по Кувейт и Бахрейн само часове след като СЕНТКОМ свали четири ирански дрона камикадзе, изстреляни по посока на Ормузкия проток, се посочва в съобщението и се допълва, че щурмовите безпилотни летателни апарати са представлявали пряка заплаха за морското корабоплаване в региона.

Американските сили впоследствие удариха ирански крайбрежни радарни станции в Горук и на остров Кешм като защитна мярка срещу по-нататъшни атаки срещу корабоплаването, посочва СЕНТКОМ.

Оттам допълниха, че по първоначални данни шест от изстреляните от Иран ракети са прехванати, а седмата не е достигнала целта си.

Ракети, дронове и взаимни обвинения: САЩ и Иран в нов сблъсък край Ормузкия проток

На този фон иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че е атакувал американски военни бази в Кувейт и Бахрейн в отговор на американските обстрели на радарните инсталации в Иран.

Кореспонденти на "Франс" прес съобщиха за взривове в района на Международно летище Кувейт и в бахрейнската столица Манама, която бе огласена по-рано от вой на сирени.

Източник: Владимир Сахатчиев, БТА    
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