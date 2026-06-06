„Кръстена от баба Ванга“: Делото за измамата с „разваляне на магии“ в Монтана влиза в съда

Р айонната прокуратура в Монтана е внесла в съда обвинителен акт срещу жена, обвинена в мащабна измама, при която пострадалата е била въведена в заблуждение, че върху нея са направени черни магии и че те могат да бъдат развалени срещу значителни суми пари.

Случаят е продължение на вече съобщената история, при която жена от Монтана е предала общо 39 427 лева, след като в продължение на години е била убеждавана, че е обект на „духовни въздействия“.

„Кръстена от баба Ванга“ взе 40 000 лв. от жена в Монтана, за да ѝ развали магия

Как започва измамата

Според обвинението двете жени се запознават през 2022 г. в парк в Монтана. Обвиняемата се представила с името Миладинка и твърдяла, че е от Благоевград, като заявила още, че е „кръстена лично от баба Ванга“.

Тя дала на пострадалата плик с билка и я убедила, че е „изпратена от Бога“, за да ѝ помага и да я освободи от „черни магии“.

Продължителна схема с финансови щети

В следващите години пострадалата е била въвлечена в серия от действия, довели до сериозни финансови загуби. По данни на прокуратурата тя е изтеглила два потребителски кредита и 19 бързи кредита, които е предала на обвиняемата.

Освен това е предоставяла златни накити, заложила е семейно имущество, включително апартамент, и друга собственост. В процеса е използвано и нотариално заверено пълномощно, издадено от съпруга ѝ.

Общата щета по случая възлиза на 39 427 лева.

Делото влиза в съдебна фаза

След приключване на разследването Районната прокуратура – Монтана е внесла обвинителен акт, а предстои съдът да насрочи разглеждане на делото.

Измамите с „разваляне на магии“ в региона

От полицията в Монтана припомнят, че подобни случаи не са изолирани. В периода 2015–2020 г. в региона е отчетен значителен брой измами, при които граждани са били въвеждани в заблуждение с твърдения за „магии“ и „проклятия“.

Тогава щетите са достигали около 300 000 лева годишно, като е имало и единични случаи с нанесени загуби от десетки хиляди левове наведнъж.

В опит да противодействат на схемите, полицията е провеждала информационни кампании, разпространявала е брошури и е поставяла плакати с предупреждения. В последните години броят на подобни измами е намалял, но не е изчезнал напълно.