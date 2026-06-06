България

„Кръстена от баба Ванга“: Делото за измамата с „разваляне на магии“ в Монтана влиза в съда

Общата щета по случая възлиза на 39 427 лева

6 юни 2026, 12:04
„Кръстена от баба Ванга“: Делото за измамата с „разваляне на магии“ в Монтана влиза в съда
Източник: iStock photos/Getty images

Р айонната прокуратура в Монтана е внесла в съда обвинителен акт срещу жена, обвинена в мащабна измама, при която пострадалата е била въведена в заблуждение, че върху нея са направени черни магии и че те могат да бъдат развалени срещу значителни суми пари.

Случаят е продължение на вече съобщената история, при която жена от Монтана е предала общо 39 427 лева, след като в продължение на години е била убеждавана, че е обект на „духовни въздействия“.

„Кръстена от баба Ванга“ взе 40 000 лв. от жена в Монтана, за да ѝ развали магия

Как започва измамата

Според обвинението двете жени се запознават през 2022 г. в парк в Монтана. Обвиняемата се представила с името Миладинка и твърдяла, че е от Благоевград, като заявила още, че е „кръстена лично от баба Ванга“.

Тя дала на пострадалата плик с билка и я убедила, че е „изпратена от Бога“, за да ѝ помага и да я освободи от „черни магии“.

Продължителна схема с финансови щети

В следващите години пострадалата е била въвлечена в серия от действия, довели до сериозни финансови загуби. По данни на прокуратурата тя е изтеглила два потребителски кредита и 19 бързи кредита, които е предала на обвиняемата.

Освен това е предоставяла златни накити, заложила е семейно имущество, включително апартамент, и друга собственост. В процеса е използвано и нотариално заверено пълномощно, издадено от съпруга ѝ.

Общата щета по случая възлиза на 39 427 лева.

Делото влиза в съдебна фаза

След приключване на разследването Районната прокуратура – Монтана е внесла обвинителен акт, а предстои съдът да насрочи разглеждане на делото.

Измамите с „разваляне на магии“ в региона

От полицията в Монтана припомнят, че подобни случаи не са изолирани. В периода 2015–2020 г. в региона е отчетен значителен брой измами, при които граждани са били въвеждани в заблуждение с твърдения за „магии“ и „проклятия“.

Тогава щетите са достигали около 300 000 лева годишно, като е имало и единични случаи с нанесени загуби от десетки хиляди левове наведнъж.

В опит да противодействат на схемите, полицията е провеждала информационни кампании, разпространявала е брошури и е поставяла плакати с предупреждения. В последните години броят на подобни измами е намалял, но не е изчезнал напълно.

Източник: Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков    
Районна прокуратура Монтана измама разваляне на магии черни магии криминални новини финансова измама съдебен процес обвинителен акт Монтана духовни измами
Последвайте ни
Трети починал при тежката катастрофа на

Трети починал при тежката катастрофа на "Челопешко шосе" в София

Ким Чен-ун обеща „смъртоносен удар“ по врага и ускоряване на изграждането на ядрен флот

Ким Чен-ун обеща „смъртоносен удар“ по врага и ускоряване на изграждането на ядрен флот

Двама от загиналите в катастрофата с автобус в София са чужденци

Двама от загиналите в катастрофата с автобус в София са чужденци

Ескалацията в Близкия изток се задълбочава: Иран удари военни бази на САЩ

Ескалацията в Близкия изток се задълбочава: Иран удари военни бази на САЩ

Поръчител по кредит: услуга за близък или капан за вас

Поръчител по кредит: услуга за близък или капан за вас

pariteni.bg
Stellantis обеща, че няма да прави еднакви коли с различни емблеми и ще имат свой стил

Stellantis обеща, че няма да прави еднакви коли с различни емблеми и ще имат свой стил

carmarket.bg
Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин
Ексклузивно

Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин

Преди 1 ден
Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир
Ексклузивно

Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир

Преди 1 ден
Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо
Ексклузивно

Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо

Преди 1 ден
Путин заяви, че Русия е готова на компромиси за Украйна
Ексклузивно

Путин заяви, че Русия е готова на компромиси за Украйна

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какво е състоянието на ранените при катастрофата в София

Какво е състоянието на ранените при катастрофата в София

България Преди 51 минути

Пострадалите са настанени в няколко лечебни заведения

"Градът фантом" край Варна: Изтича срокът за премахване на оградата

"Градът фантом" край Варна: Изтича срокът за премахване на оградата

България Преди 1 час

В случай, че предписанието не бъде изпълнено, следва принудително премахване

ООН свиква извънредно заседание за Украйна след масираните руски удари

ООН свиква извънредно заседание за Украйна след масираните руски удари

Свят Преди 2 часа

Киев настоява за засилване на международния натиск срещу Москва, след като украинската ПВО съобщи, че е прехванала стотици дронове и десетки ракети

Как Египет печели от хаоса в Близкия изток

Как Египет печели от хаоса в Близкия изток

Свят Преди 3 часа

Египет изглежда като оазис на спокойствието в размирния Близък изток. Измамно ли е това спокойствие

Иран изстреля седем балистични ракети по Кувейт и Бахрейн

Иран изстреля седем балистични ракети по Кувейт и Бахрейн

Свят Преди 3 часа

Това съобщи Централното военно командване на САЩ

Светът на киното скърби: Почина любимият Джайлс от „Бъфи, убийцата на вампири“

Светът на киното скърби: Почина любимият Джайлс от „Бъфи, убийцата на вампири“

Свят Преди 4 часа

Актьорът, познат с ролите си в „Бъфи, убийцата на вампири“, „Тед Ласо“ и „Мерлин“, е издъхнал на 72-годишна възраст

<p>Tежката катастрофа с автобус в София: Шофьорите на колите са организирали незаконна гонка</p>

Прокуратурата за катастрофата с автобус в София: Шофьорите на колите са организирали незаконна гонка

България Преди 4 часа

Предстои държавното обвинение да удължи задържането на двамата мъже до 72 часа

,

Проклятие, сувенири на серийни убийци или тайно погребение: Мистерията на куклите убийци от Единбург

Любопитно Преди 5 часа

Какво крият осемте миниатюрни дървени ковчега, открити в скалите на Шотландия, и свързани ли са с най-известните серийни убийци в историята

Пловдив

6 юни: Когато Пловдив пречупи меча на рицарите

Любопитно Преди 5 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Снимката е илюстративна

Какво е орторексия? Новата мания, която неусетно съсипва живота ни

Любопитно Преди 5 часа

Слънчеви сутрини и опасни следобеди през уикенда

Слънчеви сутрини и опасни следобеди през уикенда

България Преди 5 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Цената на биткойн падна под 60 000 долара

Цената на биткойн падна под 60 000 долара

Свят Преди 13 часа

Настоящият спад е причинен от няколко фактора, включително корпоративна продажба на биткойни

Загинал и ранени при атака срещу турски кораб в Черно море

Загинал и ранени при атака срещу турски кораб в Черно море

Свят Преди 13 часа

След атаката плавателният съд е потънал

Кьовеши: Изборът на европейски прокурор от България не трябва да се политизира

Кьовеши: Изборът на европейски прокурор от България не трябва да се политизира

България Преди 14 часа

Зеленски: Путин отново избра войната

Зеленски: Путин отново избра войната

Свят Преди 14 часа

Зеленски: Путин просто не иска да сложи край на войната

Протест пред Съдебната палата за загиналите на Петрохан и Околчица

Протест пред Съдебната палата за загиналите на Петрохан и Околчица

България Преди 14 часа

Протестиращите носеха жълти сърца, защото това е бил любимият цвят на Николай Златков

Всичко от днес

От мрежата

9 често срещани здравословни проблеми при Мастифите

dogsandcats.bg

6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

dogsandcats.bg
1

Награда за БДЗП и египетския лешояд

sinoptik.bg
1

Студен фронт с летни бури и градушки

sinoptik.bg

За ЧРД: Катрин Зита-Джоунс подари мезонет на Майкъл Дъглас в Рим

Edna.bg

Победителят срещу водещия: Дънди атакува Боби Турбото

Edna.bg

Пламен Андреев с конкурент от отбора на Мъри Стоилов

Gong.bg

ФИФА отмени скандално решение за Световното първенство

Gong.bg

Какво е състоянието на пострадалите при катастрофата в София

Nova.bg

Трети починал след тежката катастрофа на "Челопешко шосе"

Nova.bg