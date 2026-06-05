Свят

Заснеха опозорения бивш принц Андрю с огромно петно на лицето

Нови папарашки снимки показаха силно разстроения Андрю Мунтбатън-Уиндзор с голям отток около дясното око. Мистериозното нараняване идва месец след атака от маскиран мъж и на фона на тежките обвинения, за които той бе арестуван през февруари

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В идимо разстроеният Андрю Мунтбатън-Уиндзор е бил забелязан със странно, голямо петно на лицето си, докато е бил возен из Англия, сочат съобщенията, съобщава The Post.

(Във видеото: Нови разкрития: Епстийн е държал жертвите си в апартаменти в Лондон)

Съмнителното петно е обгръщало дясното око на опозорения бивш херцог на Йорк и е покривало по-голямата част от бузата му, според шокиращи снимки, направени в четвъртък сутринта, когато той е напускал частното си имение Сандрингам в Норфолк, съобщава вестник „Сън“.

Не е ясно как третото дете на кралица Елизабет II се е сдобило с неприятното нараняване.

Последната неудобна снимка на отстранения принц се появява около месец след като той беше заплашен от маскиран мъж, който се втурна към него, докато Андрю разхождаше коргитата на покойната кралица близо до имението в Източна Англия.

Mаскиран мъж нападна бившия принц Андрю, докато разхожда кучетата си

39-годишният Алекс Дженкинсън получи две обвинения за използване на заплашителни, обидни или оскърбителни думи и поведение с цел тормоз или предизвикване на тревога и безпокойство след предполагаемия инцидент.

66-годишният Мунтбатън-Уиндзор се премести в ексклузивното кралско убежище, на около 100 мили северно от Лондон, след като беше изгонен от дългогодишния си дом близо до замъка Уиндзор заради предполагаемите му отношения с покойния педофил Джефри Епстийн.

Отстраненият принц беше лишен от кралските си титли и почести миналата година, след като излязоха твърдения, че е бил един от прословутите клиенти на Епстийн.

Вирджиния Джуфре, една от жертвите на Епстийн, която почина чрез самоубийство миналата година, твърди в мемоарите си „Ничие момиче“ (Nobody's Girl), публикувани посмъртно, че скандалният финансист педофил я е принудил да прави секс с Мунтбатън-Уиндзор в три отделни случая, включително когато е била едва на 17 години.

Екшън в Сандрингам: Арестуваха мъж с оръжие след сблъсък с принц Андрю

Бившият член на кралското семейство многократно е отричал обвиненията.

Той беше арестуван през февруари по обвинения в подозрение за длъжностно престъпление – правонарушение, което в Обединеното кралство предвижда максимално наказание доживотен затвор.

Принц Андрю – от „любимото дете“ до просто Андрю
20 снимки
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