България

Двама от загиналите в катастрофата с автобус в София са чужденци

По думите на разследващите първоначалните изчисления сочат скорост между 104 и 150 км/ч, като предстоят експертизи за точното ѝ установяване

Обновена преди 27 минути / 6 юни 2026, 11:00
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Д вама от тримата загинали при тежката катастрофа от петък вечер в София са чужди граждани – граждани на Индия. Това съобщи пред журналисти заместник градският прокурор Ангел Кънев на брифинг, в който участва и представител на „Пътна полиция“ – СДВР.

Tежката катастрофа с автобус в София: Шофьорите на колите са организирали незаконна гонка

По думите на разследващите първоначалните изчисления сочат скорост между 104 и 150 км/ч, като предстоят експертизи за точното ѝ установяване.

Пробите за алкохол и наркотици на водачите са отрицателни, но са взети и кръвни проби за допълнителни изследвания, допълни Ангел Кънев. Той каза, че е установено още, че двама от участниците в катастрофата не притежават свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Трети починал при тежката катастрофа на "Челопешко шосе" в София

Зам. градският прокурор уточни още, че при инцидента е възникнал и пожар в един от автомобилите, който се е разпространил към автобуса.

Огънят е бил потушен от екипите на пожарната, които са реагирали първи на мястото на катастрофата и са извършили спасителни действия по извеждане на пострадали от превозните средства. Кънев подчерта, че именно бързата намеса на пожарникарите е предотвратила по-тежък изход, тъй като част от пътниците са били застрашени от задимяване и горене в автобуса.

Ранените при произшествието са много, като някои от тях са в тежко състояние.

Кадри от зверската катастрофа на "Челопешко шосе" в София
24 снимки
Катастрофа на Челопешко шосе в София
Катастрофа на Челопешко шосе в София
Катастрофа на Челопешко шосе в София
Катастрофа на Челопешко шосе в София
Източник: БТА - Николета Василева, Борислава Бибиновска    
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Трети починал при тежката катастрофа на

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