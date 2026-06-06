Двама от загиналите в катастрофата с автобус в София са чужденци

Жертви и много ранени, кола се вряза в автобус в София

Прокуратурата за катастрофата с автобус в София: Шофьорите на колите са организирали незаконна гонка

Какво е състоянието на ранените при катастрофата в София

Д вама от тримата загинали при тежката катастрофа от петък вечер в София са чужди граждани – граждани на Индия. Това съобщи пред журналисти заместник градският прокурор Ангел Кънев на брифинг, в който участва и представител на „Пътна полиция“ – СДВР.

Tежката катастрофа с автобус в София: Шофьорите на колите са организирали незаконна гонка

По думите на разследващите първоначалните изчисления сочат скорост между 104 и 150 км/ч, като предстоят експертизи за точното ѝ установяване.

Пробите за алкохол и наркотици на водачите са отрицателни, но са взети и кръвни проби за допълнителни изследвания, допълни Ангел Кънев. Той каза, че е установено още, че двама от участниците в катастрофата не притежават свидетелство за управление на моторно превозно средство.

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Зам. градският прокурор уточни още, че при инцидента е възникнал и пожар в един от автомобилите, който се е разпространил към автобуса.

Огънят е бил потушен от екипите на пожарната, които са реагирали първи на мястото на катастрофата и са извършили спасителни действия по извеждане на пострадали от превозните средства. Кънев подчерта, че именно бързата намеса на пожарникарите е предотвратила по-тежък изход, тъй като част от пътниците са били застрашени от задимяване и горене в автобуса.

Ранените при произшествието са много, като някои от тях са в тежко състояние.