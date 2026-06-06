България

Слънчеви сутрини и опасни следобеди през уикенда

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

6 юни 2026, 07:00
Слънчеви сутрини и опасни следобеди през уикенда
Източник: iStock/Guliver Images

С лънчевото съботно утро бързо ще отстъпи място на опасни гръмотевични бури и градушки в следобедните часове, като хладен фронт и нестабилна въздушна маса ще обхванат по-голямата част от страната.

Метеоролозите предупреждават за локални интензивни валежи в събота и неделя, като температурите все пак ще останат летни – между 25° и 30°. Най-сериозно ще бъде положението в планинските райони, докато Черноморието ще остане почти сухо и подходящо за плаж. 

Прогноза за събота, 6 юни

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. В събота въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен северозападен, в Източна България – югоизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 26°. Атмосферното налягане слабо ще се повиши и ще е малко по-високо от средното за месеца.

Преди обяд над планините ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Родопите. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 14°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 23° - 26°. Температурата на морската вода е 20-21°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за събота, 6 юни
Прогнозни температури на НИМХ за събота, 6 юни Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 49 мин. и залязва в 21 ч. и 1 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 12 мин. Луната в София изгрява в 0 ч. и 53 мин. и залязва в 11 ч. и 5 мин. Фаза на Луната: два дни преди последна четвърт.

В неделя и понеделник въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В неделя на много места, а в понеделник на отделни – ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25° и 30°.

Източник: НИМХ    
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