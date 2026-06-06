Разрушени мостове и къщи под вода: Каква е ситуацията след наводнението в село Медовец

Жертви и много ранени, кола се вряза в автобус в София

Протест пред Съдебната палата за загиналите на Петрохан и Околчица

Прокуратурата за катастрофата с автобус в София: Шофьорите на колите са организирали незаконна гонка

Двама от загиналите в катастрофата с автобус в София са чужденци

Какво е състоянието на ранените при катастрофата в София

16 къщи са били наводнени, два моста са разрушени, а селскостопански животни са загинали след поройните дъждове и последвалото наводнение във варненското село Медовец.

Втори ден продължава разчистването на щетите, като в него участват както местни жители, така и доброволци от Варна и Дългопол. Въпреки сериозните материални поражения, няма данни за пострадали или бедстващи хора.

Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир

Шест къщи са били изцяло под вода

Кметът на Медовец Мустафа Исмаил съобщи, че шест от засегнатите жилища са били напълно наводнени.

По думите му причината за бедствието не е само в интензивния валеж, а и в състоянието на дерето в близост до селото.

„Деретата не са почиствани от 30-40 години. Те трябва и да се бетонират“, посочи Исмаил.

Той обясни, че общината не разполага с необходимите средства, а съоръжението е държавна собственост. Затова отправи призив държавата да се ангажира с намирането на трайно решение на проблема.

Хората са бягали към по-високите части

Жители на Медовец разказват, че са били принудени да напуснат домовете си и да потърсят спасение на по-високи места, докато придошлата вода е заливала дворове и е повличала автомобили.

Част от колите са останали затънали в кал и вода, а отстраняването на последиците от наводнението продължава с помощта на техника и доброволци.

Местните хора са категорични, че не помнят подобно бедствие в селото. Според тях освен силния порой, за мащаба на щетите е допринесла и липсата на навременни превантивни мерки.

Проливни дъждове днес, наводнения и залети пътища край Дългопол

Общината е описала щетите

Кметът на селото посочи, че общината вече е извършила огледи и е описала нанесените щети, като е предприела необходимите действия в рамките на своите възможности.

Той обаче подчерта, че за да бъдат предотвратени подобни ситуации в бъдеще, е необходимо дерето да бъде укрепено и обезопасено.

„Направили сме всичко, което можем, но без подкрепа няма как да се стигне до трайно решение“, заяви Исмаил.

Благодарност към доброволците

Кметът изрази благодарност към всички доброволци, които се включват в разчистването след бедствието.

Работата по възстановяването на засегнатите райони продължава, а жителите на Медовец се надяват, че след преживяното ще бъдат предприети конкретни действия, които да намалят риска от нови наводнения.