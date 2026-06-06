България

Разрушени мостове и къщи под вода: Каква е ситуацията след наводнението в село Медовец

Втори ден продължава разчистването на щетите

6 юни 2026, 14:54
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16 къщи са били наводнени, два моста са разрушени, а селскостопански животни са загинали след поройните дъждове и последвалото наводнение във варненското село Медовец.

Втори ден продължава разчистването на щетите, като в него участват както местни жители, така и доброволци от Варна и Дългопол. Въпреки сериозните материални поражения, няма данни за пострадали или бедстващи хора.

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Шест къщи са били изцяло под вода

Кметът на Медовец Мустафа Исмаил съобщи, че шест от засегнатите жилища са били напълно наводнени.

По думите му причината за бедствието не е само в интензивния валеж, а и в състоянието на дерето в близост до селото.

„Деретата не са почиствани от 30-40 години. Те трябва и да се бетонират“, посочи Исмаил.

Той обясни, че общината не разполага с необходимите средства, а съоръжението е държавна собственост. Затова отправи призив държавата да се ангажира с намирането на трайно решение на проблема.

Хората са бягали към по-високите части

Жители на Медовец разказват, че са били принудени да напуснат домовете си и да потърсят спасение на по-високи места, докато придошлата вода е заливала дворове и е повличала автомобили.

Част от колите са останали затънали в кал и вода, а отстраняването на последиците от наводнението продължава с помощта на техника и доброволци.

Местните хора са категорични, че не помнят подобно бедствие в селото. Според тях освен силния порой, за мащаба на щетите е допринесла и липсата на навременни превантивни мерки.

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Общината е описала щетите

Кметът на селото посочи, че общината вече е извършила огледи и е описала нанесените щети, като е предприела необходимите действия в рамките на своите възможности.

Той обаче подчерта, че за да бъдат предотвратени подобни ситуации в бъдеще, е необходимо дерето да бъде укрепено и обезопасено.

„Направили сме всичко, което можем, но без подкрепа няма как да се стигне до трайно решение“, заяви Исмаил.

Благодарност към доброволците

Кметът изрази благодарност към всички доброволци, които се включват в разчистването след бедствието.

Работата по възстановяването на засегнатите райони продължава, а жителите на Медовец се надяват, че след преживяното ще бъдат предприети конкретни действия, които да намалят риска от нови наводнения.

Източник: NOVA    
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