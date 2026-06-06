България

Александър Пулев: Изпълнителният директор на Държавната консолидационна компания запазва поста си

6 юни 2026, 12:15
Александър Пулев: Изпълнителният директор на Държавната консолидационна компания запазва поста си
Източник: ДКК

И зпълнителният директор на Държавната консолидационна компания (ДКК) Константин Стойчев запазва поста си и ще носи отговорността за управлението и сложните процеси по заздравяване на дружеството. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев пред БНТ.

По повод новото назначение в Съвета на директорите на ДКК на бившия служебен министър на енергетиката Росен Христов като един от петимата членове на Съвета, вицепремиерът посочи, че Христов е избран заради международния си опит в преструктурирането, сливанията и придобиванията на дружества в частния сектор.

Министърът напомни, че още в началото на поемането на поста е спрял всички плащания по договори и обществени поръчки в Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. И допълни, че събраната информация ще бъде оповестена на брифинг другата седмица.

Сред „шокиращите“, по думите му, корупционни и скандални схеми той посочи авансово изплащане до 100 процента от сумите по различни договори, индексации на вече дадени аванси, срещу които държавата не е получила нищо в замяна. По думите на вицепремиера налице са сериозни съмнения за корупционни практики в ключови структуроопределящи дружества.

„Има неща, които са свързани с потъпкване на всички добри икономически и търговски практики, като авансиране до 100 процента на плащания по различни договори, индексации на аванси, срещу които не е получено нищо. Имаме много сериозни съмнения за корупция в големите структуроопределящи структури на икономиката, като ДКК, като „Монтажи“, коментира вицепремиерът.

По отношение на ДКК министърът посочи, че има противоречие между официалните „цветущи“ отчети на старото ръководство и реалното тежко финансово състояние на дружеството, подкрепено от сигнали на търговски контрагенти.

„Бяхме получили сигнали от различни търговски контрагенти, от хора, които са свързани със структурите, които ни дадоха съвсем обратната визия за състоянието на различните дружества. И съответно аз нямам друг избор, освен да заздравя под някаква форма Съвета на директорите, да намеря хора, които имат нужния сплав и баланс между силен, международен опит и административен опит“, заяви икономическият министър.

Той каза, че заплатите в Съвета на директорите на ДКК са нормализирани и посочи, че Росен Христов ще работи за 1770 евро, което е 10 пъти по-ниско от оповестените в публичното пространство суми.

Пулев засегна и темата за Българската банка за развитие (ББР), като напомни, че с приетите промени в Закона за насърчаване на инвестициите, министърът на икономиката официално ще стане принципал на банката. Пулев каза, че след поемането на контрола ще назначи пълен одит и ревизия на банката.

„Изменението в Закона за насърчаване на инвестициите вече е факт, в момента, в който бъде обнародвано в Държавния вестник, буквално до дни аз ще стана принципал в лицето ми и качеството ми на министър на инвестициите, индустрията и на икономиката върху ББР. Тогава ще имам възможността да се запозная критично с всички процеси, които са текли там през последните години“, коментира икономическият министър.

„Аз съм доказал и в миналото, че съм склонен и имам реформаторското мислене и политическата воля да стигам до дъното на всичките тези корупционни процеси. Ще бъде назначен пълен одит, пълна ревизия, както в ББР, така и в ДКК и във всички останали дружества“, допълни Пулев.

Източник: БТА/Екатерина Тотева    
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