От вътрешен човек до враг №1 на Орбан: Кой е Петер Мадяр

У нгарският опозиционен лидер Петер Мадяр официално обяви победа на вчерашните избори и приветства факта, че неговата десноцентристка партия ТИСА се очертава да има конституционно мнозинство от две трети в парламента. Триумфиралият на вота политик обеща да обедини всички свои сънародници, предаде Reuters.

"Направихме го, ТИСА и Унгария спечелиха изборите", каза той пред ликуващите си привърженици, събрали се на брега на река Дунав.

Péter Magyar, "Today the Hungarian people said yes to Europe"



"Hungary will once again be a strong ally in the European Union and NATO"



"Няма друг случай в историята на демократична Унгария, в който толкова много хора да са отишли до урните, и няма друг случай една-единствена партия да е получавала толкова силен мандат да управлява, колкото ТИСА."

При обработени 97,35% от протоколите от цялата страна ТИСА получава 138 депутатски мандата в 199-местния парламент, при спечелени 53,65% от гласовете за партийните (пропорционалните) листи.

Националконсервативната формация ФИДЕС на дългогодишния премиер на Унгария Виктор Орбан ще има 55 депутати и успява да спечели 37,76% от гласовете за партийни листи.

В парламента влиза и партията „Наша родина“, която ще има шестима депутати и събира 5,9% от гласовете за партийни листи.

Контролът на две трети от депутатските мандати ще позволи на ТИСА да внася изменения в конституцията и законите, което ще даде възможност на Мадяр да изпълни предизборните си обещания да отмени някои от политическите мерки на Орбан и ФИДЕС, както и евентуално да освободи замразените средства от ЕС.

Кой е Петер Мадяр

Стегнат, елегантен и на 45 години. с около 17 години по-млад от Орбан, Мадяр, чието фамилно име означава „унгарец“, произхожда от заможно семейство в Будапеща. Сред роднините му има юристи и съдии, както и бившият президент Ференц Мадл, управлявал страната от 2000 до 2005 г., по време на първия мандат на Орбан, пише CNN.

Пътят на Мадяр – от лоялен привърженик на Орбан до негов основен опонент, е изключително бърз. Само преди две години той е бил член на управляващата партия ФИДЕС и е бил женен за Юдит Варга, смятана за една от изгряващите звезди на формацията.

Двамата живеят около десетилетие в Брюксел, където Мадяр работи като дипломат, а Варга – за евродепутат от ФИДЕС. През 2018 г. се връщат в Будапеща с тримата си синове. Година по-късно Варга става министър на правосъдието в кабинета на Орбан – пост, който напуска през 2023 г., за да оглави листата на ФИДЕС за изборите за Европейски парламент през 2024 г.

Тези планове обаче се сриват след скандал в началото на 2024 г., който разтърсва ФИДЕС. Тогавашният президент Каталин Новак помилва бивш служител, осъден за прикриване на сексуално насилие над непълнолетни в дом за деца. Разкритието подкопава имиджа на правителството на Орбан като защитник на християнските и семейните ценности.

„Същността на самоопределението на ФИДЕС е, че те са консервативни, ориентирани към семейството и защитават децата“, коментира политологът Петер Креко.

Според него за много избиратели скандалът е разкрил „лицемерието“ на управлението. Варга, също замесена в случая, подава оставка, като мнозина смятат, че тя е била принудена от Орбан.

Именно в този момент, когато, по думите на Креко, има „огромно търсене на човек, който може да предизвика Орбан“, Мадяр се появява на политическата сцена.

През февруари 2024 г. той дава експлозивно видео интервю за унгарската медия Partizan, в което обвинява Орбан и неговите съюзници, че „се крият зад полите на жените“ по време на скандала с помилването.

В интервюто той разкрива и информация от близостта си до властта: „Няколко семейства притежават половината страна“, заявява Мадяр. Разговорът е гледан близо 3 милиона пъти – в държава с население под 10 милиона души.

По-късно същата година Мадяр се присъединява към партията Тиса и бързо се издига до неин лидер. Под негово ръководство формацията печели близо 30% от унгарските гласове на изборите за Европейски парламент през юни 2024 г., а Мадяр става евродепутат.

Така унгарците, все по-уморени от управлението на Орбан, но без силна алтернатива, получават нов политически избор. Оттогава насам партията расте бързо. „Тиса“ е акроним от думите „уважение и свобода“, а също и името на голяма река в страната. Често формацията е описвана като „вълна“, която „залива“ Унгария.

Докато кампанията на Орбан тази година се фокусира основно върху външната политика и отношенията със световните лидери, тази на Мадяр е насочена изцяло към вътрешните проблеми – икономиката и корупцията.

През последните две години той изгражда и пряка връзка с избирателите, обикаляйки десетки градове и често оставайки с часове след речите си, за да разговаря с хората.

Източник: AP/БТА

Още от самото начало корупцията е централен елемент в кампанията му. В интервюто за Partizan той заявява, че образът на Орбан като защитник на националния суверенитет е „захаросване… за да се прикрие как работи машината на властта и да се натрупат огромни богатства“.

Орбан често използва именно тази „машина на властта“, за да дискредитира опонентите си. През 2022 г. той успява да отслаби кандидатурата на Петер Марки-Зай, представяйки го като опасност за мира и насаждайки страхове за войната в съседна Украйна.

Този път обаче Орбан не успява да намери ефективна линия на атака срещу Мадяр. Познавайки системата отвътре, той успява да „предвиди“ ударите още преди да бъдат нанесени, смята Креко.

Например през февруари Мадяр заявява, че ФИДЕС планира да го изнудва с видео, заснето тайно по време на „интимен момент с моята тогавашна приятелка“.

„Да, аз съм 45-годишен мъж; имам сексуален живот. С пълнолетен партньор“, казва той. „Скъпи страхливци от ФИДЕС, давайте – изкарайте всичко.“ До момента подобен компромат не е публикуван.

Мадяр също така затруднява ФИДЕС да го представи като либерал. Когато Орбан забранява гей парада в Будапеща като част от кампанията си срещу ЛГБТ движението, Мадяр реагира внимателно, без да споменава темата директно. Той заявява, че правителството се опитва да „насади страх и да ни раздели“, и подчертава, че Унгария има нужда от премиер, който да „защитава и представлява всички унгарци“.

Подобна предпазливост той демонстрира и по отношение на Украйна – тема, която Орбан често използва. По време на кампанията Мадяр почти избягва външнополитически теми, за да не бъде представен като типичен либерален европейски политик.

Това мълчание поражда спекулации, че евентуалното му управление може също да възпрепятства усилията на ЕС в подкрепа на Киев. Според анализатора Муджтаба Рахман обаче в Брюксел разбират, че това е тактическо поведение.

„Те разбират, че Мадяр ще бъде нещо съвсем различно“, казва той. „Мадяр не е Орбан. Той не е в популисткия, националистически модел.“

Мадяр ще разчита и на по-добри отношения с Брюксел, тъй като Европейска комисия в момента задържа около 18 млрд. евро за Унгария заради опасения относно отстъпление от демократичните стандарти при управлението на Орбан. Замразяването на средствата – равняващи се на около 10% от икономиката на страната – задълбочава икономическите проблеми.

Въпреки това много унгарци, дори и противници на Орбан, остават предпазливи към Мадяр, отбелязва Креко.

„Той събра много широка подкрепа – от сравнително консервативната десница до твърдите либерали и леви“, казва той. „Вотът за Петер Мадяр е предимно вот срещу Орбан.“

Дали Мадяр ще успее да запази тази коалиция, предстои да се види. По време на кампанията той многократно подчертава, че „възстановяването“ на Унгария ще отнеме време. Той обещава да демонтира политическата система на Орбан „стъпка по стъпка, тухла по тухла“.

А това, без съмнение, ще изисква време.