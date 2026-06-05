Украйна призна за дрона, избухнал в румънски води

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В оенноморският дрон, който експлодира днес в румънското пристанище в Констанца, е украински. Той обаче се е озовал там поради руски действия. Това съобщиха днес Военноморските сили на Въоръжените сили на Украйна, предава "Фокус".

''При изпълнение на задачи в оперативната зона на Черно море, един от военноморските безпилотни катери на ВМС на Въоръжените сили на Украйна, под въздействието на вражеска електронна борба, загуби контрол и се озова край бреговете на Румъния'', се казва в съобщението на украинския флот.

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Оттам отбелязват, че са предоставили цялата необходима информация на румънските си колеги, за да се предотвратят жертви сред цивилното население.

Припомняме, че сутринта на 5 юни военноморски дрон експлодира в пристанището на Констанца в Румъния.

При експлозията няма пострадали, но румънските власти са активирали ''Червен план за интервенция'' - специален протокол за реагиране при извънредни ситуации с повишена опасност.

Министерството на отбраната на страната съобщи по-рано, че морският дрон е модел "Магура V5", използван във войната в Украйна.

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Военните също така отбелязаха, че експлозията не е била контролирана.

Местни медии съобщиха също, че в крайбрежната зона на пристанището Констанца са открити още три дрона, заредени с експлозиви.

Това е втори случай само в рамките на седмица, в който дрон се взривява в Румъния. На 29 май дрон се разби в жилищна сграда в Галац, Източна Румъния.

Тогава двама души бяха ранени и откарани в болница. Според румънските власти този дрон е бил руски, модел "Геран-2".