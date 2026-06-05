Свят

Украйна призна за дрона, избухнал в румънски води

Украинските военни са предоставили цялата необходима информация на румънските си колеги

5 юни 2026, 16:10
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В оенноморският дрон, който експлодира днес в румънското пристанище в Констанца, е украински. Той обаче се е озовал там поради руски действия. Това съобщиха днес Военноморските сили на Въоръжените сили на Украйна, предава "Фокус".

''При изпълнение на задачи в оперативната зона на Черно море, един от военноморските безпилотни катери на ВМС на Въоръжените сили на Украйна, под въздействието на вражеска електронна борба, загуби контрол и се озова край бреговете на Румъния'', се казва в съобщението на украинския флот.

Морски дрон избухна край Констанца, откриха още три безпилотни апарата

Оттам отбелязват, че са предоставили цялата необходима информация на румънските си колеги, за да се предотвратят жертви сред цивилното население.

Припомняме, че сутринта на 5 юни военноморски дрон експлодира в пристанището на Констанца в Румъния.

При експлозията няма пострадали, но румънските власти са активирали ''Червен план за интервенция'' - специален протокол за реагиране при извънредни ситуации с повишена опасност.

Министерството на отбраната на страната съобщи по-рано, че морският дрон е модел "Магура V5", използван във войната в Украйна.

Руски дрон се разби в Румъния, Букурещ вдигна изстребители

Военните също така отбелязаха, че експлозията не е била контролирана. 

Местни медии съобщиха също, че в крайбрежната зона на пристанището Констанца са открити още три дрона, заредени с експлозиви.

Това е втори случай само в рамките на седмица, в който дрон се взривява в Румъния. На 29 май дрон се разби в жилищна сграда в Галац, Източна Румъния.

Тогава двама души бяха ранени и откарани в болница. Според румънските власти този дрон е бил руски, модел "Геран-2".

Източник: Фокус    
военноморски дрон Констанца Румъния Черно море
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