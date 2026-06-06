Прокуратурата за катастрофата с автобус в София: Шофьорите на колите са организирали незаконна гонка

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Жертви и много ранени, кола се вряза в автобус в София

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О чаква се Софийската градска прокуратура да повдигне обвинение за причиняване на смърт с евентуална умисъл на двамата шофьори на автомобилите, участвали в катастрофата от петък вечерта на ул. "Челопешко шосе" в София. При инцидента трима души загинаха, 12 са ранени, повечето от които са в тежко състояние.

Жертви и много ранени, кола се вряза в автобус в София

Според разследващи двамата шофьори са си организирали незаконна автогонка и са управлявали автомобилите със скорост от над 150 км/ч.

Предстои държавното обвинение да удължи задържането на мъжете до 72 часа, а през следващите дни ще поиска от съда да им наложи и най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

В единия от автомобилите са пътували двама братя, а в другия – трима мъже. От всички са взети кръвни проби и ДНК материал.

Жертвите и пострадалите

Единият от загиналите е 27-годишен мъж, който е пътувал в автобуса, съобщи кметът на София Васил Терзиев. По-късно от болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“ информираха, че вследствие на катастрофата е починал и 31-годишен мъж, а в събота сутрин стна ясно, че още един от тежко пострадалите е издъхнал.

По данни на „Пътна полиция“ при инцидента са установени общо 14 участници – трима водачи и 11 пътници.

Двама от пострадалите са в критично състояние. Ранените са транспортирани и настанени в различни лечебни заведения в столицата.

Какво е състоянието на пострадалите

Трима мъже са приети във Военномедицинската академия.

Единият е с фрактура на долен крайник, черепно-мозъчна травма и гръбначна травма. Вторият е с фрактура на долен крайник, а третият е с гръдна травма. И тримата са настанени в реанимация.

От болница "Пирогов" съобщиха, че общо четирима, пострадали в катастрофата са потърсили помощ в лечебното заведение. 7-годишно дете е прегледано и изследвано. Момичето има контузия на единия крак. Освободено и вече не е пациент на болницата.

Трима млади мъже също са потърсили помощ в Спешното отделение на университетската болница "Пирогов". След подробни прегледи и изследвания и тримата остават за лечение. Двама от тях в травматологията на "Пирогов", а един в Клиниката по нервни болести.

Тежкият инцидент коментира и заместник градският прокурор на София Ангел Кънев.

"Ако не е било бързото идване на пожарникарите от участък Кремиковци, които са изгасили горящата кола, врязана в автобуса, е имало вероятност автобусът с хората да изгори. Пожарникарите пристигат първи, започват гасене, спират огъня и незабавно изваждат всички. Спасили са животи", заяви той пред NOVA.

Прокурорът обяви, че ще предложи целият екип пожарникари да бъдат наградени.​

Източник: БГНЕС

Версията за гонка

Разследващите проверяват версията за нерегламентирана гонка.

В единия автомобил са пътували двама души, които спорят кой е бил зад волана по време на инцидента. По информация на прокуратурата и двамата са без свидетелства за управление на моторно превозно средство. Направените тестове за употреба на алкохол са отрицателни.

Според разследващите на мястото няма следи от спирачен път. Установено е също, че един от автомобилите е помел спирка на градския транспорт на около 25 метра от мястото на удара.

Диана Русинова от Европейски център за транспортни политики каза в ефира на "Събуди се", че в рамките на една година и два идентични случая в рамките на Столична община. Тя посочи, че в района няма добра видимост. И допълни, че автомобилите се е движел със скорост над 150 км/ч.

Русинова призова прокуратурата да провери информацията, че двамата шофьори на колите са с чешки шофьорски книжки.

Ограничения на движението

След катастрофата движението по ул. „Челопешко шосе“ е затворено в участъка от разклона за Казичене до изхода на квартал Челопечене.

От МВР съобщиха, че обходният маршрут за автомобилите преминава през квартал Ботунец.

Разследването по случая продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около тежкия инцидент.

Двама души загинаха, а повече от 10 бяха ранени при тежка катастрофа с участието на автобус от градския транспорт и два леки автомобила в София в петък вечер.

Инцидентът е станал около 19:40 ч. на ул. „Челопешко шосе“. Автобусът, обслужващ линия 119, е извършвал ляв завой, когато е бил ударен от един от автомобилите. Вследствие на сблъсъка превозното средство е било преобърнато на една страна.​