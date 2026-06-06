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6 юни: Когато Пловдив пречупи меча на рицарите

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

6 юни 2026, 07:15
6 юни: Когато Пловдив пречупи меча на рицарите
Пловдив   
Източник: iStock/GettyImages

Л ятото на 1205 г. заварва Балканите в безпрецедентен пожар. Само два месеца по-рано, край стените на Одрин, тежката конница на Латинската империя – смятана дотогава за непобедима сила, подчинила самия Константинопол – е буквално разпиляна от леката куманска кавалерия и железните полкове на българския цар Калоян.

Балдуин Фландърски, гордият император на Запада, е пленник в кулите на Търновград. Но за младия и амбициозен български владетел войната за наследството на Византия тепърва започва. Очите му са обърнати на запад, към Тракия, където се издига най-величествената и стратегическа крепост в региона – Филипопол.

На 6 юни 1205 г. съдбата на днешния Пловдив се решава в един от най-драматичните, сложни и кървави епизоди от нашето Средновековие. Това не е просто поредната обсада. Това е сблъсък на цивилизации, в който етническата омраза, религиозният фанатизъм и чистото коварство се заплитат в съдбоносен възел под тепетата.

Градът, в който историята си смени адреса

За да разберем защо Калоян бърза към Филипопол веднага след победата си при Одрин и последвалия поход към Солун, трябва да погледнем към картата. Градът на Марица е сърцето на Тракия. Който държи Филипопол, той контролира Виа Диагоналис – основната артерия между Европа и Азия.

За латинците този град е трябвало да бъде перлата в короната на новото им Пловдивско херцогство, поверено на знатния рицар Рене дьо Три. За Калоян обаче, Филипопол е изконна българска земя, чието връщане в пределите на царството е въпрос на национално обединение и стратегическа сигурност.

Когато българските войски наближават трите тепета, те заварват една взривоопасна обстановка. Рицарският гарнизон в града е малоброен и уплашен, но зад дебелите крепостни стени кипи друга, много по-опасна война.

Населението на Филипопол е шарено – православно византийско мнозинство и огромна, икономически силна общност от павликяни и богомили. Още преди Калоян да разгърне знамената си под хълмовете, градът вече е разделен на две враждуващи фракции, готови на всичко, за да оцелеят.

Предателство, спасение и затворените порти

Хрониката на рицаря Жофроа дьо Вилардуен ни дава безценни, макар и пристрастни детайли за случилото се в онези горещи юнски дни. Павликяните, които дълги години са понасяли преследванията на византийската власт и нямат никакво намерение да коленичат пред католическия кръст на кръстоносците, виждат в българския цар своя избавител. Те тайно изпращат пратеници в лагера на Калоян. Планът им е прост и ясен: те ще отворят портите на Филипопол и ще му предадат града без бой, стига царят да гарантира живота и имотите им.

Научавайки за този заговор, херцогът Рене дьо Три разбира, че каузата му е загубена. Заедно с шепата останали верни рицари, той панически напуска града и се укрепва в близката непристъпна крепост Стенeмахос (днешния Асеновград).

В този момент властта във Филипопол е овладяна от ромейската аристокрация, водена от управителя Алексий Аспиет. Обзети от старата, вкоренена омраза към „скита Асен“, византийците отказват да спазят споразумението на павликяните. Те затварят портите пред българската армия и решават да се бият докрай, надявайки се на чудо от Константинопол.

Кървавият залез на 6 юни

На 6 юни търпението на цар Калоян се изчерпва. Българските войски започват щурм. Когато стените най-накрая биват преодолени – отчасти със сила, отчасти благодарение на верните павликяни вътре в града – гневът на българския цар се стоварва върху Филипопол с цялата си опустошителна мощ. Калоян, когото византийските хронисти по-късно ще нарекат Ромеоубиец, няма милост за онези, които са отхвърлили протегнатата му ръка и са удължили кръвопролитието.

Градът е подложен на частично разрушение, а ромейският елит – на масово изтребление. Алексий Аспиет и водещите византийски благородници са екзекутирани на място. Крепостните стени, строени и надграждани от римляни и византийци в продължение на векове, са частично сринати, за да не могат никога повече да послужат за укритие на враговете на Търновград. Филипопол е превзет, но цената е страшна.

Завладяването на Филипопол е събитие с огромен геополитически отзвук. С този акт цар Калоян нанася поредния смъртоносен удар по престижа на Латинската империя и превръща България в абсолютен хегемон на Балканите. Превземането на града ликвидира възможността рицарите да организират контранастъпление в Тракия и изолира остатъците от кръстоносните сили в Стряма и Родопите.

  • Денят, в който небето и морето се сляха: Огнената утрин на 6 юни 1944 г.

В ранните часове на 6 юни 1944 г. бреговете на Нормандия са обвити в гъста, сива мъгла. Студеният вятър брули скалите, а вълните на Ламанша се блъскат с ярост, която сякаш предупреждава за предстоящата буря. Но истинската буря, която се задава откъм хоризонта, не е дело на природата. Тя е плод на най-мащабната, дръзка и съдбоносна военна операция в историята на човечеството.

Операция „Овърлорд“ – дълго подготвяният Втори фронт в Европа – започва точно тук, на тези френски плажове, превърнати от нацистка Германия в непробиваема крепост. Зад кулисите на този стоманен ад стои един човек, прегърнал тежката отговорност за живота на стотици хиляди момчета – американският генерал Дуайт Д. Айзенхауър. Часове по-рано той е подписал заповедта за атака с думи, които ще останат в историята: „Очите на света са вперени във вас. Надеждите и молитвите на свободолюбивите хора навсякъде вървят с вас“.

На този ден съдбата на Третия райх и бъдещето на свободния свят са заложени на карта в рамките на няколко кървави часа.

Стоманената армада на свободата

Мащабите на Деня „Д“ (D-Day) надминават всичко, което военното въображение е раждало дотогава. От пристанищата на Южна Англия по посока на Северна Франция потегля чудовищна сила. Морето буквално изчезва под корпусите на близо 7000 кораба – бойна флота от разрушители, крайцери и транспортни съдове, придружени от хиляди десантни лодки.

В същото време небето над Ламанша затреперва от рева на повече от 11 000 самолета, чиято задача е да счупят гръбнака на германската отбрана отгоре.

В сърцето на тази стоманена машина са около 156 000 съюзнически войници – американци, британци, канадци и френски бойци от Съпротивата. За повечето от тези млади мъже това е първият им сблъсък с истинската война. Те са натоварени в тесни, люлеещи се десантни съдове, обзети от морска болест, страх и онази сковаваща тишина, която предхожда смъртта.

Срещу тях, скрити в бетонни бункери зад бодлива тел, мини и тежки оръдия, чакат ветераните на Вермахта, укрепени по протежението на така наречения „Атлантически вал“. Германското командване е убедено, че инвазията ще бъде при Па дьо Кале – най-тясната точка на канала. Нормандия е техният капан, а съюзниците влизат право в него.

Петте плажа на ада и чудото на Омаха

В 06:30 ч. сутринта рампите на десантните лодки се спускат. Операцията е разделена на пет сектора – плажовете с кодови имена Ута, Омаха, Голд, Джуно и Суорд.

Докато на някои места десантът преминава сравнително успешно благодарение на изненадата, на плажа „Омаха“ утринта се превръща в кървава баня. Тук американските войници се сблъскват с артилерийски огън, който буквално разкъсва първите вълни от атакуващи.

Водата бързо се оцветява в червено, а плажът е осеян с тела, изоставено оръжие и горяща техника. За няколко часа изглежда, че настъплението е провалено. Млади момчета умират на метри от спасителния бряг, заковани от картечниците MG-42, бълващи огън от високите скали.

Но тогава се случва онова, което никой тактически план не може да предвиди – проявата на чист, индивидуален героизъм. Оцелели офицери и войници, останали без радиовръзка и командири, се организират сами.

С думите: „На този плаж остават два вида хора – мъртвите и онези, които ще умрат, така че нека се махнем оттук!“, те започват да изкачват отвесните скали песен по песен, граната по граната, пробивайки нацистките бункери отблизо.

Пречупването на Райха и пътят към Берлин

До края на този безкраен 6 юни Съюзниците успяват да извършат немислимото – те стъпват здраво на френска земя. Всички пет плажа са овладени, а предмостието в Нормандия е създадено, макар и на цената на над 10 000 жертви (убити, ранени и изчезнали).

Германската реакция закъснява фатално. Поради сложната командна верига в Берлин и личния отказ на Адолф Хитлер да освободи танковите резерви в ранните часове (диктаторът е спял и никой не е посмял да го събуди), златният шанс за отблъскване на инвазията в морето е пропилян завинаги.

D-Day не слага край на войната веднага, но той пречупва стратегическия гръбнак на Германия. От този момент нататък Хитлер е притиснат в смъртоносен менгеме – Червената армия настъпва неумолимо от изток, а съюзната армада си пробива път от запад. Точно една година по-късно, през май 1945 г., нацистка Германия ще капитулира безусловно. Но всичко това започна там, в кървавия пясък на Нормандия.

Родени:

  • 1599 г. – роден е Диего Веласкес, испански художник
  • 1606 г. – роден е Пиер Корней, френски драматург
  • 1799 г. – роден е Александър Пушкин, руски поет
  • 1875 г. – роден е Томас Ман, немски писател
  • 1903 г. – роден е Арам Хачатурян, арменски композитор

Починали:

  • 1961 г. – умира Карл Густав Юнг, швейцарски психиатър
  • 1968 г. – умира Робърт Кенеди, американски политик 
Редактор: Надежда Неменски
история цар Калоян Филипопол Средновековие Втора световна война Денят Д Нормандия Операция Овърлорд България военна история
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