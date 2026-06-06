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Ким Чен-ун обеща „смъртоносен удар“ по врага и ускоряване на изграждането на ядрен флот

Пхенян продължава военната си модернизация на фона на засилено напрежение в региона и предстоящата визита на Си Цзинпин

6 юни 2026, 11:41
Ким Чен-ун обеща „смъртоносен удар“ по врага и ускоряване на изграждането на ядрен флот
Източник: AP/БТА

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун наблюдава морските изпитания на нов военен кораб, ремонтиран след неуспешно пускане миналата година, и обеща да ускори усилията за изграждане на ядрен флот, съобщиха държавните медии, цитирани от Асошиейтед прес. Така той демонстрира разширяването на военните способности на страната дни преди посещението на китайския лидер Си Цзинпин.

Ким Чен Ун посети нов разрушител и заплаши да "накаже врага"

Официалната Корейска централна новинарска агенция съобщи, че Ким е посетил в четвъртък разрушителя "Кан Гон" с водоизместимост 5000 тона в четвъртък, докато корабът е преминавал тестове за бойни способности. Публикуваните снимки го показват придружен от все по-често появяващата се на публични места дъщеря на върховния лидер, Ким Джу-е, която според южнокорейски служители може би се подготвя да го наследи.

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Ким Чен-ун призова за "бързо развитие" на военноморските сили, способни да играят по-голяма роля в ядреното възпиране на страната и да нанасят "смъртоносен удар по врага по всяко време – под водата или на повърхността", съобщи агенцията. Той заяви, че флотът е ключов приоритет в новия петгодишен отбранителен план, одобрен на партийния конгрес по-рано тази година, който включва строителството на по-големи разрушители от 10 000 тона и разработването на неопределени "подводни тайни оръжия".

Агенцията не съобщи за преки коментари на Ким относно Вашингтон или Сеул на фона на продължаващото напрежение около ядрените му амбиции и замразената дипломация.

Нови подводници и ядрени дронове: Защо Северна Корея развива военноморския си флот?

Новината беше обявена ден след като севернокорейските и китайските държавни медии потвърдиха, че Си ще посети Северна Корея в понеделник – пореден знак за усилията на Пекин да укрепи връзките с ядрено въоръжения си съсед. През последните години Ким постави акцент върху отношенията с Русия, включително чрез изпращане на войски и военна техника в подкрепа на Москва във войната в Украйна.

Северна Корея строи най-големия си военен кораб

"Кан Гон" е вторият от двата разрушителя, които Северна Корея представи миналата година. Ким определи тяхната разработка като важна стъпка към разширяване на оперативния обсег и способностите за превантивен удар на ядрените сили на страната.

Държавните медии съобщиха, че корабите са проектирани да носят различни оръжейни системи, включително противовъздушни и противокорабни оръжия, както и балистични и крилати ракети с ядрен потенциал, макар че някои експерти поставят под въпрос ефективността им в реални бойни условия.

Ким Чен Ун гневен: "Престъпен акт" повреди нов военен кораб

"Кан Гон" беше повреден по време на провалена церемония по пускане на вода през май миналата година в североизточното пристанище Чхонджин, което предизвика яростната реакция на Ким, който нарече провала „престъпен“. Северна Корея заяви, че корабът е бил повторно пуснат през юни след ремонт, но външни анализатори се съмняват дали е напълно боеспособен, отбелязва АП.

Източник: БТА/Асен Георгиев    
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