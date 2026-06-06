България

Автобус пламна на Аспаруховия мост във Варна, образува се километрична опашка

Няма пострадали при инцидента, а първоначалните данни сочат техническа неизправност

6 юни 2026, 09:48
Автобус пламна на Аспаруховия мост във Варна, образува се километрична опашка
Източник: iStock photos/Getty images

А втобус се запали тази сутрин на Аспаруховия мост във Варна, предизвиквайки сериозни затруднения в движението и километрично задръстване в района.

Сигналът за инцидента е подаден около 8:00 часа на телефон 112.

По първоначална информация превозното средство не е част от градския транспорт, а е собственост на частен превозвач.

Няма пострадали

От компетентните служби съобщават, че най-вероятната причина за пожара е техническа неизправност.

При инцидента няма пострадали хора. Огънят е бил овладян и изгасен своевременно, а към мястото е извикана пътна помощ, която да изтегли авариралия автобус, предаде NOVA.

Сериозни затруднения в трафика

Пожарът доведе до образуването на километрична колона от автомобили по Аспаруховия мост – една от най-натоварените пътни артерии във Варна, която свързва централната част на града с квартал „Аспарухово" и южното Черноморие.

Шофьорите бяха принудени да изчакват продължително време, а движението в района остана затруднено до освобождаването на пътното платно.

Аспаруховият мост е сред ключовите транспортни връзки във Варна и ежедневно по него преминават хиляди автомобили. Дори краткотрайни инциденти в района често водят до сериозни задръствания, особено в часовете с интензивен трафик.

Причините за възникването на пожара предстои да бъдат окончателно изяснени.

Източник: NOVA    
Последвайте ни
Трети починал при тежката катастрофа на

Трети починал при тежката катастрофа на "Челопешко шосе" в София

Ескалацията в Близкия изток се задълбочава: Иран удари военни бази на САЩ

Ескалацията в Близкия изток се задълбочава: Иран удари военни бази на САЩ

Автобус пламна на Аспаруховия мост във Варна, образува се километрична опашка

Автобус пламна на Аспаруховия мост във Варна, образува се километрична опашка

Путин: Войната ще продължи до постигане на целите на Русия

Путин: Войната ще продължи до постигане на целите на Русия

Поръчител по кредит: услуга за близък или капан за вас

Поръчител по кредит: услуга за близък или капан за вас

pariteni.bg
Stellantis обеща, че няма да прави еднакви коли с различни емблеми и ще имат свой стил

Stellantis обеща, че няма да прави еднакви коли с различни емблеми и ще имат свой стил

carmarket.bg
Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин
Ексклузивно

Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин

Преди 1 ден
Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир
Ексклузивно

Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир

Преди 1 ден
Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо
Ексклузивно

Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо

Преди 1 ден
Путин заяви, че Русия е готова на компромиси за Украйна
Ексклузивно

Путин заяви, че Русия е готова на компромиси за Украйна

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>AI може да се превърне в нова заплаха за планетата</p>

AI може да се превърне в нова заплаха за планетата, предупреждава ООН

Любопитно Преди 43 минути

До 2030 г. AI може да удвои потреблението си на електроенергия, а нуждите от вода за охлаждане на центровете за данни да надхвърлят годишното потребление на цялото население на Земята

ООН свиква извънредно заседание за Украйна след масираните руски удари

ООН свиква извънредно заседание за Украйна след масираните руски удари

Свят Преди 44 минути

Киев настоява за засилване на международния натиск срещу Москва, след като украинската ПВО съобщи, че е прехванала стотици дронове и десетки ракети

Светът на киното скърби: Почина любимият Джайлс от „Бъфи, убийцата на вампири“

Светът на киното скърби: Почина любимият Джайлс от „Бъфи, убийцата на вампири“

Свят Преди 2 часа

Актьорът, познат с ролите си в „Бъфи, убийцата на вампири“, „Тед Ласо“ и „Мерлин“, е издъхнал на 72-годишна възраст

<p>Tежката катастрофа с автобус в София: Шофьорите на колите са организирали незаконна гонка</p>

Прокуратурата за катастрофата с автобус в София: Шофьорите на колите са организирали незаконна гонка

България Преди 2 часа

Предстои държавното обвинение да удължи задържането на двамата мъже до 72 часа

,

Проклятие, сувенири на серийни убийци или тайно погребение: Мистерията на куклите убийци от Единбург

Любопитно Преди 2 часа

Какво крият осемте миниатюрни дървени ковчега, открити в скалите на Шотландия, и свързани ли са с най-известните серийни убийци в историята

Пловдив

6 юни: Когато Пловдив пречупи меча на рицарите

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Снимката е илюстративна

Какво е орторексия? Новата мания, която неусетно съсипва живота ни

Любопитно Преди 3 часа

Слънчеви сутрини и опасни следобеди през уикенда

Слънчеви сутрини и опасни следобеди през уикенда

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Цената на биткойн падна под 60 000 долара

Цената на биткойн падна под 60 000 долара

Свят Преди 11 часа

Настоящият спад е причинен от няколко фактора, включително корпоративна продажба на биткойни

Загинал и ранени при атака срещу турски кораб в Черно море

Загинал и ранени при атака срещу турски кораб в Черно море

Свят Преди 11 часа

След атаката плавателният съд е потънал

Кьовеши: Изборът на европейски прокурор от България не трябва да се политизира

Кьовеши: Изборът на европейски прокурор от България не трябва да се политизира

България Преди 12 часа

Зеленски: Путин отново избра войната

Зеленски: Путин отново избра войната

Свят Преди 12 часа

Зеленски: Путин просто не иска да сложи край на войната

Протест пред Съдебната палата за загиналите на Петрохан и Околчица

Протест пред Съдебната палата за загиналите на Петрохан и Околчица

България Преди 12 часа

Протестиращите носеха жълти сърца, защото това е бил любимият цвят на Николай Златков

Почина кинозвездата Антъни Хед

Почина кинозвездата Антъни Хед

Свят Преди 12 часа

Той си е отишъл на 72 години от усложнения вследствие на пневмония

Ива Петрова: Необяснимо забавяне на процедури в АЕЦ "Козлодуй"

Ива Петрова: Необяснимо забавяне на процедури в АЕЦ "Козлодуй"

България Преди 13 часа

По темата за "Боташ" министърът каза, че искрено се надява "Булгаргаз" да сключи по-добър договор

Хванаха марихуана за над 4 млн. евро на Дунав мост

Хванаха марихуана за над 4 млн. евро на Дунав мост

България Преди 13 часа

Трима от обвиняемите са професионални шофьори

Всичко от днес

От мрежата

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg
1

Награда за БДЗП и египетския лешояд

sinoptik.bg
1

Студен фронт с летни бури и градушки

sinoptik.bg

Победителят срещу водещия: Дънди атакува Боби Турбото

Edna.bg

Почина Антъни Хед, звездата от „Бъфи, убийцата на вампири"

Edna.bg

Левски не мисли да спира - напредва по трансфера на френски нападател

Gong.bg

Ню Йорк мечтае: Никс са на две победи от титлата след нов успех като гост на Сан Антонио

Gong.bg

Трети починал след тежката катастрофа на "Челопешко шосе"

Nova.bg

Прокуратурата за катастрофата в София: Шофьорите на колите са организирали незаконна гонка

Nova.bg