Автобус пламна на Аспаруховия мост във Варна, образува се километрична опашка

А втобус се запали тази сутрин на Аспаруховия мост във Варна, предизвиквайки сериозни затруднения в движението и километрично задръстване в района.

Сигналът за инцидента е подаден около 8:00 часа на телефон 112.

По първоначална информация превозното средство не е част от градския транспорт, а е собственост на частен превозвач.

Няма пострадали

От компетентните служби съобщават, че най-вероятната причина за пожара е техническа неизправност.

При инцидента няма пострадали хора. Огънят е бил овладян и изгасен своевременно, а към мястото е извикана пътна помощ, която да изтегли авариралия автобус, предаде NOVA.

Сериозни затруднения в трафика

Пожарът доведе до образуването на километрична колона от автомобили по Аспаруховия мост – една от най-натоварените пътни артерии във Варна, която свързва централната част на града с квартал „Аспарухово" и южното Черноморие.

Шофьорите бяха принудени да изчакват продължително време, а движението в района остана затруднено до освобождаването на пътното платно.

Аспаруховият мост е сред ключовите транспортни връзки във Варна и ежедневно по него преминават хиляди автомобили. Дори краткотрайни инциденти в района често водят до сериозни задръствания, особено в часовете с интензивен трафик.

Причините за възникването на пожара предстои да бъдат окончателно изяснени.