Бунт в Конгреса: Ограничиха военните правомощия на Тръмп в Иран

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К амарата на представителите в САЩ прие в сряда резолюция за ограничаване на военните правомощия на президента Доналд Тръмп в Иран – сериозен удар срещу Тръмп и начина, по който той управлява конфликта.

Демократите многократно са принуждавали както Камарата, така и Сената да гласуват за ограничаване на военните правомощия на Тръмп – кампания, която през последните седмици постепенно събира все по-голяма подкрепа от страна на Републиканската партия (GOP).

Гласуването завърши с 215 на 208 гласа, като републиканците Томас Маси, Брайън Фицпатрик, Том Барет и Уорън Дейвидсън преминаха партийната линия, за да подкрепят резолюцията, съобщава Си Ен Ен (CNN).

„Мисля, че хората със сигурност са разочаровани“, каза Барет, попитан за болката, която изпитват неговите избиратели в резултат на войната. Маси, републиканец от Кентъки, отдавна критикува Тръмп за воденето на война в Иран без одобрението на Конгреса.

След гласуването в сряда той заяви: „На хората им писна от това. Писна им от бензин по 5 долара за галон, дизел по 6 долара за галон и торове, които не можем да си позволим да сложим по нивите си в Кентъки“. Той добави, че вотът за военните правомощия „изпраща добро послание, че Камарата на народа, която представлява хората, е уморена от тази война“.

Фицпатрик защити гласуването си с аргумента, че спазва закона. „Има действащ закон“, каза републиканецът от Пенсилвания, визирайки Закона за военните правомощия. „Не виждам какво толкова сложно има. Внесете го в Конгреса, дебатирайте го по същество и гласувайте. По този начин трябва да работи системата“, добави той.

Приемането на резолюцията за военните правомощия е поредният случай, в който контролираният от републиканците Конгрес се противопоставя на програмата на Тръмп.

През последните дни републиканците в Сената се разбунтуваха срещу спорен фонд на стойност 1,8 милиарда долара против „използването на държавни институции като оръжие“, който Тръмп подкрепя, но от който те се опасяват, че ще бъдат изплащани средства на негови привърженици, нападнали полицейски служители по време на щурма на Капитолия в САЩ на 6 януари 2021 г.

В сряда сенаторите републиканци също така официално премахнаха финансирането за охраната на балната зала на Тръмп като част от своя пакет за имиграцията, след като официалният арбитър на правилата в Сената реши, че това нарушава бюджетните разпоредби.

Мярката, известна като съвместна резолюция (concurrent resolution), приета от Камарата в сряда, трябва да бъде одобрена и от двете камари, но няма да бъде изпратена на президента за подпис. Според уебсайта на Сената съвместните резолюции нямат силата на закон. Съветник на демократите в Камарата на представителите, участвал в усилията за приемане на резолюцията, обаче заяви пред CNN, че според тях тя ще бъде обвързваща и изясняването на този въпрос ще бъде правен казус.

Резолюцията беше внесена от демократа от Ню Йорк Грегъри Мийкс, водещ член на Комисията по външни работи към Камарата на представителите. „Възхитен съм, че имахме възможността някои колеги от републиканската страна да се изправят. Наистина съм развълнуван и горд с моите колеги демократи, защото всеки един демократ гласува за това“, каза Мийкс пред журналисти след вота.

Той добави: „Ще продължим да изпълняваме конституционните си задължения, точно това правим. Ще продължим да бъдем коректив и баланс, когато администрацията не спазва Конституцията“.

Първоначално това гласуване трябваше да се проведе на 21 май, но беше внезапно отменено от републиканските лидери точно когато партията беше напът да загуби вота поради отсъстващи членове. Тогава Мийкс заяви пред репортери, че според него председателят на Камарата Майк Джонсън е бавил гласуването на мярката.

„Много от моите колеги републиканци усещат натиска в избирателните си райони, когато видят цените на храната и бензина. Джонсън усеща напрежението. Опитва се да покрие президента. ... Но мисля, че времето, в което той може да прикрива президента, бързо изтича“, каза той по-рано пред CNN.

Преди гласуването в сряда Джонсън защити противопоставянето на някои републикански законодатели срещу ограничаването на военните правомощия на Тръмп в Иран, като предупреди, че това може да има „много негативно“ отражение върху преговорите.

„Мисля, че е много опасна перспектива в момента да се отнема от администрацията и от главнокомандващия възможността да преговарят. Точно това прави това решение. То отслабва нас, нашата позиция и лостовете ни за влияние в преговорите за мир в тази ситуация. Операция „Епична ярост“ (Epic Fury) е приключила“, каза той пред CNN в сряда.

Джонсън твърди, че всички цели на САЩ в Иран са били „ясно дефинирани“ и „постигнати“, въпреки че някои законодатели, включително републиканци, изразиха интерес да получат допълнителна информация от администрацията.

„Сега президентът е в процес на сключване на мирно споразумение и трябва да му дадем свобода на действие за това. Мисля, че резолюцията за военните правомощия в този момент е много ненавременна и е нещо много, много негативно и опасно за страната“, каза той.

Генералните инспектори на Пентагона, Държавния департамент и USAID стартираха съвместна проверка на войната на САЩ с Иран, като обявиха в съобщение за медиите в сряда, че по закон са длъжни да разследват отвъдморски военни операции, които надхвърлят 60 дни. Съобщението е важно, тъй като показва, че надзорните органи смятат, че от правна гледна точка войната е продължила повече от 60 дни от нейното начало на 28 февруари. Съгласно Закона за военните правомощия на президента е забранено да държи американски войски в активни бойни действия за повече от 60 дни без одобрението на Конгреса.

Администрацията така и не поиска подобно одобрение за операция „Епична ярост“ – името, което САЩ дадоха на военната си кампания срещу Иран. Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви миналия месец, че според неговото разбиране 60-дневният срок на войната е бил „нулиран“, когато президентът Доналд Тръмп обяви прекратяване на огъня през април.