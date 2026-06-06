Как изглежда извънземният живот? Тези земни създания крият отговора

В продължение на поколения научната фантастика си представяше как би изглеждал животът на други светове. Писателят Х. Дж. Уелс описа кошмарни марсиански нашественици, подобни на сепии, във „Война на световете“, докато франчайзът за Супермен ни запозна с усъвършенствани хуманоидни извънземни. Днешните блокбъстъри предлагат всичко – от приличащите на ръце „хептаподи“ в „Първи контакт“ (Arrival) и териториалната летяща чиния в „Не!“ (Nope), до ракообразните извънземни, които трябва да обединят сили с хората в „Проектът „Аве Мария“ (Project Hail Mary).

Тези извънземни, разбира се, са измислени, но някои от тях са вдъхновени от реални еволюционни процеси на Земята. Ето защо, въпреки необятността на космоса, някои учени твърдят, че най-доброто място за започване на търсенето на извънземни може да бъде точно тук, у дома – на единствената планета, за която със сигурност знаем, че приютява живот.

Учени от различни области прецизират търсенето на извънземни форми на живот през призмата на най-интригуващите земни създания – от микроскопични микроби до масивни морски бозайници. Те твърдят, че нашите съземляни могат да ни помогнат да разберем как животът потенциално би могъл да се появи и да оцелее в най-екстремните среди на галактиката. Тези животни дори могат да ни подскажат как бихме могли да комуникираме с интелигентни извънземни цивилизации.

Може би най-важното е, че насочването на обектива към земните видове може да отвори съзнанието ни за възможността извънземните да не изглеждат, да не звучат и да не се държат по начин, който и най-креативните писатели на научна фантастика са си представяли някога.

„В научната фантастика има голямо пристрастие към хуманоидните форми на живот, които са повече или по-малко точно като нас или доста близо до това, което представляваме“, казва Андре Антунеш, микробиолог и декан на Института за наука и околна среда към Университета „Сен Жозеф“ в Макао, Китай. „Въображението на хората е населено с този сценарий за „малките зелени човечета“ от много дълго време.“

Извънземните обаче може да са развили коренно различна анатомия, по-близка до микробите екстремофили (организми, живеещи в екстремни условия) или може би до хептаподите от новелата на Тед Чанг „Историята на твоя живот“, вдъхновила филма „Първи контакт“. И те биха могли да говорят с нас по начини, които не приличат на нито един човешки език. „Мисля, че е страхотно, когато мислиш малко нестандартно“, казва Антунеш.

Форми на живот, които дори фантастиката още не е измислила

Земята може и да е единствената обитаема планета, за която знаем, но тя все още има изобилие от привидно необитаеми места. На километри под океана, извън обсега на слънчевата светлина, хидротермални извори изхвърлят вряща вода от морското дъно. Леденостудени езера се крият дълбоко под полярните ледени покривки. Съществуват и изключително солени среди като Голямото солено езеро или Мъртво море. Има дори открито небе в стратосферата, на десетки километри над повърхността на планетата.

Удивително е, че микробен живот може да бъде открит да процъфтява във всички тези невероятни места. В този смисъл голяма част от търсенето на извънземен живот се оформя от принципа, че по-простите организми вероятно са по-често срещани в Космоса, отколкото си представя научната фантастика.

Всъщност много учени подозират, че микробен живот може да съществува дори някъде в нашата собствена слънчева система. Тази перспектива повдига въпроса как бихме могли да го забележим.

Тук, на Земята, изследователите проиграват сценарии каква форма би могъл да приеме този живот, като пресъздават извънземни среди в лаборатория. Алешандре Розадо, професор по биоресурси в Университета за наука и технологии „Крал Абдула“, изучава екстремофили, които процъфтяват в сурови условия, подобни на тези на Марс или на ледените океански светове, за които се смята, че имат потенциал да приютяват микробни екосистеми. Чрез симулиране на тези условия учените могат да разберат по-добре как микробният живот би могъл да оцелее другаде и какви откриваеми следи би могъл да остави след себе си.

„Ако открием дори един прост микроб отвъд Земята, например в марсианска саламура или под ледената кора на Европа, това ще отговори на един от най-фундаменталните въпроси в науката: рядка случайност ли е животът, или е естествен резултат от планетарната химия?“, пише Розадо в имейл.

Розадо казва, че тези симулирани експерименти предоставят пътна карта за идентифициране на това кои метаболизми и стратегии за оцеляване са жизнеспособни в сурови среди. Например, когато микробите понасят екстремен стрес в експерименти, те често забавят дейността си или влизат в състояние на покой.

„Това означава, че животът на друга планета може да не изглежда като активна екосистема, а вместо това да оставя фини биосигнатури, като следи от газове, необичайни минерални отпечатъци или молекулярни фрагменти“, обяснява Розадо. „Чрез изучаването на екстремофилите при тези симулирани планетарни условия, ние придобиваме много по-остра представа за следите, които бъдещите мисии трябва да търсят и как да ги интерпретират. По този начин нашите експерименти помагат на астробиологията да премине от спекулации към наука, стъпила на реални, проверими очаквания за това как всъщност може да изглежда животът отвъд Земята.“

Микробите, които процъфтяват в среда с високо съдържание на сол, известни като халофили, предлагат друг завладяващ модел за извънземен живот. Антунеш казва, че халофилите могат да оцелеят в малки водни джобове в солните кристали – издържайки на екстремна суша, радиация и химически стрес – в продължение на десетки хиляди години. Учените са открили фосилизирани микроби в солни кристали от Австралия, които датират от преди близо един милиард години.

Поради това той твърди, че е възможно да има изчезнали микроби, които чакат да бъдат намерени в марсианските солни кристали или в солените подповърхностни океани на ледените луни във външната слънчева система, като луната на Юпитер – Европа, или луната на Сатурн – Енцелад.

Това изследване се разпростира и отвъд нашата слънчева система. Лиза Калтенегер, професор по астрономия и основател на Института „Карл Сейгън“ към университета Корнел, е прекарала голяма част от кариерата си в мисли за това как извънземният живот може да остави откриваеми следи в далечни светове, по-специално в атмосферите на екзопланети. В книгата си от 2024 г. „Извънземни Земи: Лов на планети в космоса“ тя изследва идеята, че извънземните организми могат да произвеждат видими знаци, като сиянието на биофлуоресцентен живот или цветове в небето, причинени от пигменти, произведени от микроби.

Нейният екип събира проби от живот от екстремни среди на собствената ни планета, включително атмосферни микроби, които се носят на километри над повърхността на Земята. „Опитваме се да вземем проби отвсякъде – от пустинята, от горещите серни извори, от всичко“, казва тя.

Причината за събирането на тези земни примери е проста: разнообразието на живота тук разширява обхвата за възможни биосигнатури другаде. „Имаме 250 различни вида живот с различни цветове и те са свободно достъпни онлайн за всеки, който иска да ги използва“, казва тя. „Ключовият момент е, че не искам да пропуснем признаци на живот, търсейки погрешното нещо. Не търсете само зелено!“

Животните, които могат да ни помогнат да общуваме с извънземни

Ако някога открием извънземна цивилизация, следващата задача е да се научим да общуваме с нея. Според учените един от начините да се подготвим за този момент е да се вслушаме в разговорите, които може би се случват навсякъде около нас.

Арик Кершенбаум, зоолог от Кеймбриджкия университет, е направил точно това в рамките на изследванията си по ксенолингвистика – изучаването на извънземни езици. В книгата си от 2020 г. „Ръководство на зоолога за Галактиката: Какво разкриват животните на Земята за извънземните и за самите нас“, той твърди, че принципите на естествения подбор са универсални в целия космос. Следователно извънземните ще бъдат изправени пред подобен еволюционен натиск като земните жители и могат да развият аналогични адаптации, като социална организация и комплексна комуникация.

„Мисля, че много от поведенията на животните, които виждаме на Земята, са фундаментално универсални, като например животът в групи“, казва Кершенбаум. Това не означава непременно, че социалното поведение на извънземните ще изглежда по същия начин като нашето – в края на краищата, казва той, „социалността е съществувала на Земята поне 600 милиона години преди да се появят хората“.

С други думи, възможно е извънземното изразяване да прилича повече на имитацията на папагалите или свиренето на делфините, отколкото на човешкия език. Подслушвайки вокализациите на животните, можем да отворим умовете си за тези форми на комуникация.

Вземете например кашалотите – животни, които за последен път са имали общ прародител с хората преди около 90 милиона години. Тези бозайници „ни позволяват да тестваме по-сложна и извънземна форма на комуникация, отколкото работата с близък роднина от семейството на приматите“, казва Дейвид Грубер, изследовател на National Geographic, основател и президент на проекта CETI (Инициатива за превод на китоподобни). Акронимът на организацията е вдъхновен от термина, използван за търсене на извънземен разум – SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence).

Това интердисциплинарно сътрудничество е фокусирано върху дешифрирането на комуникацията на кашалотите с цел да се положат основите на всеки бъдещ контакт с извънземни.

„Ние разработваме инструментите, които биха могли да се приложат за превод на всяка нечовешка система, включително извънземна, ако и когато някога бъде открита интелигентна форма на живот на друга планета или галактика“, казва Грубер.

Грубер вярва, че кашалотите предлагат мощен модел за извънземна комуникация. Емблематичните морски бозайници са развили сплотени матриархални общества, които общуват чрез сложни модели от щракания и така наречените „коди“, които използват, за да предават критични знания през поколенията.

Грубер и колегите му са направили редица открития за компонентите на речта на кашалотите, с цел в крайна сметка да преведат възможните значения на тези енигматични изрази. Досега те са открили, че щраканията на кашалотите съдържат звукови качества, подобни на човешките гласни, че използват вокализации за координиране на поведението си и че оказват съвместна помощ на раждащите женски, подобно на акушерки – практика, която никога преди не е била наблюдавана при вид, който не е примат.

Успешната комуникация с извънземни ще изисква планиране на всички сложни стъпки, свързани с превода – нещо, което малко хора обмислят, когато си представят сценарий за „първи контакт“, казва Грубер, който е и заслужил професор по биология и науки за околната среда в Градския университет на Ню Йорк (Baruch College и CUNY Graduate Center). Кашалотите са идеален „изпитателен полигон“ за този поетапен компютърен процес на декодиране. Същата концепция вече се появи в научнофантастични произведения, включително в „Проектът „Аве Мария“, където се използва софтуер за превод между извънземни и хора.

Научно любопитен вид

Няколко експерти твърдят, че всеки момент на първи контакт вероятно ще включва друг научно любопитен вид. Кершенбаум го оприличава на научната класика „Контакт“ – роман от 1985 г., написан от Карл Сейгън и адаптиран във филм през 1997 г., който разказва за откриването на съобщение от извънземна цивилизация.

„Ако прочетете този наистина прекрасен роман, този, който е изпратил съобщението, е знаел, че учените ще го интерпретират и следователно ще се опитат да открият логическия модел“, казва Кершенбаум. „Мисля, че това е ключът.“

Независимо от формата, която извънземният живот би могъл да приеме, неговото откриване фундаментално би променило разбирането ни за вселената и нашето място в нея. Освен това без съмнение то би вдъхновило още по-велика научна фантастика.

„Обожавам разнообразието в научната фантастика в момента, защото откриваме все повече и повече от тези наистина интересни планети, които са различни от нашата“, казва Калтенегер. „Ако бяхме открили само копия на Земята, светът на научната фантастика щеше да бъде много по-беден.“