Свят

Украйна се извини на Гърция за дрона, открит край остров Лефкада

Киев обясни инцидента с обстоятелствата около руската инвазия

6 юни 2026, 12:45
Украйна се извини на Гърция за дрона, открит край остров Лефкада
Източник: AP/БТА

У крайна се извини на Гърция във връзка с откриването на украински морски дрон край бреговете на остров Лефкада миналия месец, като обясни инцидента с обстоятелствата около руската инвазия в Украйна, съобщава онлайн изданието на в. "Катимерини".

Гърция иска обяснение от Украйна за дрона край Лефкада

В изявление, публикувано в социалните мрежи снощи, говорителят на украинското Министерство на външните работи Георгий Тихи заяви, че Киев "изразява извиненията си за инцидента", подчертавайки, че той е резултат от обстоятелствата, създадени от "продължаващата руска агресия срещу Украйна".

Тихи благодари на Гърция и нейния народ за подкрепата от началото на пълномащабната инвазия на Русия и заяви, че Украйна цени високо приятелството с Гърция.

Тревога край Лефкада: Гръцките власти проверяват морски дрон, вероятно зареден с експлозиви

Дронът беше открит от рибари на 7 май и впоследствие предаден на гръцките военни власти. Смята се, че той е свързан с поредица от операции с украински морски дронове, насочени срещу кораби, свързани с руския износ на петрол.

По-рано тази седмица Гърция изпрати дипломатическа нота до Киев във връзка с инцидента.

Източник: БТА, Ваня Накова    
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