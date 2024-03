Броят на жертвите на атаката край Москва надхвърли 150 души

Б роят на пострадалите от терористичната атака в Crocus City Hall се е увеличил до 152, съобщи на своя на сайт московският щаб на Министерството на извънредните ситуации, цитиран от ТАСС.

„В резултат на терористичната атака бяха засегнати общо 285 души (включително 8 деца), от които 133 души загинаха (включително 3 деца)“, се казва в изявлението. По-рано Министерството на здравеопазването съобщи за 147 ранени в резултат на терористичната атака.

Много от ранените са в критично състояние.

До момента Министерството на извънредните ситуации е посочило имената на 29 от жертвите, тъй като пожарът усложнява процеса на идентифициране.

