Свят

Близкият изток на ръба: Нова размяна на удари между САЩ и Иран

Ракети, дронове и ответни атаки разпалват напрежението около стратегическия Ормузки проток

3 юни 2026, 09:25
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А мериканската армия обяви, че е отблъснала серия от ракетни и дронови атаки в района на Персийския залив, за които обвинява Иран. Според информация, разпространена от американското военно командване за Близкия изток, са били прехванати ракети, насочени към Бахрейн, както и безпилотни летателни апарати, насочени към граждански плавателни съдове в региона.

Ракети, дронове и взаимни обвинения: САЩ и Иран в нов сблъсък край Ормузкия проток

От командването съобщиха още, че американските сили са предприели ответни действия срещу обекти на иранския остров Кешм, разположен в стратегически важния Ормузки проток. Районът е сред най-чувствителните точки в света, тъй като през него преминава значителна част от глобалния износ на петрол и природен газ.

По данни на американската страна ракети са били изстреляни и към Кувейт, но не са достигнали целите си. Част от тях са се отклонили от курса си или са се разпаднали във въздуха. Американските военни твърдят, че подобни атаки са били насочени и към други държави в региона, но без да причинят щети.

Ескалация в Залива: Иран атакува Кувейт, ОАЕ и Бахрейн

Към момента няма данни за жертви или пострадали вследствие на атаките. Не се съобщава и за сериозни материални щети по граждански или военни обекти.

От своя страна Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че действията са били ответна реакция на американски удар срещу ирански танкер в Ормузкия проток. Според Техеран плавателният съд е бил атакуван от въздуха, като е било повредено машинното му отделение и корабът е бил изваден от строя.

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Иранските власти определят американските действия като нарушение на международното право и предупреждават, че ще продължат да отговарят на всяка заплаха срещу свои плавателни съдове и национални интереси.

Последният инцидент е поредният епизод от нарастващото напрежение между Вашингтон и Техеран. През последните седмици регионът на Персийския залив се превърна в сцена на засилена военна активност, включително удари по кораби, прихващания на дронове и разполагане на допълнителни военни сили.

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Анализатори предупреждават, че всяка нова ескалация около Ормузкия проток може да има сериозни последици за международната търговия и енергийните пазари. Протокът е ключов морски коридор, през който ежедневно преминават милиони барели суров петрол, предназначени за световните пазари.

Засега няма индикации за дипломатическо решение на кризата, а международната общност следи с тревога развитието на ситуацията в един от най-напрегнатите региони в света.

Източник: БТА/Габриела Големанска    
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