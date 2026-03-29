Ескалация в Залива: Иран атакува Кувейт, ОАЕ и Бахрейн

Н ова вълна от атаки разтърси страните от Персийския залив, след като Кувейт и Обединените арабски емирства съобщиха, че са били взети на прицел от ракети и дронове през нощта.

Кувейтските въоръжени сили обявиха, че системите за противовъздушна отбрана са се задействали, за да прехванат „вражески атаки“, като експлозиите, чути в страната, са резултат именно от неутрализирането на заплахите. Малко по-късно и ОАЕ потвърдиха, че техните отбранителни системи активно се намесват срещу въздушни цели.

На този фон стана ясно, че в Бахрейн също има щети след удари. Водещата компания „Алуминиум Бахрейн“ съобщи, че нейни съоръжения са били поразени, като при атаката двама души са леко ранени. В момента се извършва оценка на щетите.

По-рано иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е атакувал индустриални обекти в Бахрейн и ОАЕ в отговор на удари срещу ирански предприятия. Според Техеран целите са свързани с международни компании, работещи с американската военна индустрия, макар тези твърдения да не са независимо потвърдени.

Настоящата ескалация идва на фона на рязко изостряне на напрежението в региона, след като в края на миналия месец САЩ и Израел започнаха военни действия срещу Иран. Оттогава насам Техеран отвръща с атаки срещу съюзници на Вашингтон в Близкия изток, включително държави от Персийския залив.

Регионът е от ключово значение за световната енергетика, а особено чувствителна остава ситуацията около Ормузкия проток – стратегически маршрут за глобалния износ на петрол. По-рано Иран обяви, че го затваря, което доведе до сериозни опасения за световните доставки и икономическата стабилност.

През последните седмици бяха засилени атаките както срещу военни, така и срещу индустриални цели, включително енергийна инфраструктура. Това повишава риска от по-широк регионален конфликт, който може да въвлече още държави от Близкия изток.

Заради несигурността редица компании вече ограничават производството си или променят логистичните си вериги, а международната общност призовава за деескалация, за да се избегне по-мащабна криза.